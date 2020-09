WK 2020: Voorbeschouwing wegwedstrijd mannen

Amper een week nadat er op de Champs-Élysées een nieuwe Tourwinnaar werd gehuldigd, mogen de renners zich zondag opmaken voor een loodzwaar wereldkampioenschap. De Italiaanse regio Emilia-Romagna werd door de UCI last-minute als locatie aangewezen voor een onvervalst klim-WK. Wie beslist de mondiale titelstrijd in zijn voordeel en mag de komende twaalf maanden de regenboogtrui om zijn schouders dragen? We blikken vooruit op het parcours en de favorieten van het WK Wielrennen in Imola.

Historie

Het eerste hoofdstuk van de geschiedenis van het wereldkampioenschap wielrennen wordt geschreven in 1921, wanneer in en rond Kopenhagen de eerste mondiale titelstrijd op het programma staat. De wedstrijd was toen enkel nog toegankelijk voor amateurs. De Zweed Gunnar Sköld verovert de eerste wereldtitel, na een individuele tijdrit van 190 kilometer.

Het duurde zes jaar voordat er een WK voor profs kwam. In 1927 was het Alfredo Binda die op de Duitse Nürburgring in de voorlaatste ronde ontsnapte en solo naar de wereldtitel toereed. Binda kreeg als de regenboogtrui uitgereikt, die dat jaar werd geïntroduceerd.

Binda herhaalde deze prestatie in 1929 en 1932, waardoor de Italiaan de eerste was in een illuster rijtje van renners die erin slaagden om het wereldkampioenschap drie keer te winnen. Na Binda volgden de Belgen Rik Van Steenbergen (1949, 1956 en 1957) en Eddy Merckx (1967, 1971 en 1974), de Spanjaard Óscar Freire (1999, 2001 en 2004) en de Slowaak Peter Sagan (2015, 2016 en 2017). België is met 26 wereldtitels recordhouder, gevolgd door Italië (19), Frankrijk (8) en Nederland (7).

Dit jaar zou het WK aanvankelijk worden georganiseerd in het Zwitserse Martigny, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Hierdoor moest de UCI ter elfder ure op zoek naar een nieuwe locatie. Die vond het in Italië, waar de regio Emilia-Romagna bereid was om het WK op zich te nemen. Het is de dertiende keer dat Italië een WK organiseert. Imola was in 1968 al eens gastheer. De wereldtitels bij de mannen en de vrouwen gingen toen naar respectievelijk de Italiaan Vittorio Adorni en de Nederlandse Keetie Hage.

Laatste tien wereldkampioenen

2019: Mads Pedersen

2018: Alejandro Valverde

2017: Peter Sagan

2016: Peter Sagan

2015: Peter Sagan

2014: Michał Kwiatkowski

2013: Rui Costa

2012: Philippe Gilbert

2011: Mark Cavendish

2010: Thor Hushovd

Vorig jaar

Het wereldkampioenschap wielrennen in het Britse Yorkshire gaat de boeken in als een van de koudste en natste edities van de afgelopen jaren. Met zijn memorabele zege in de Amstel Gold Race enkele maanden eerder nog vers in het geheugen, begon Mathieu van der Poel als topfavoriet. De kou zou echter roet in het eten gooien. Van der Poel maakte in de finale deel uit van de beslissende vlucht, maar de kopman van de Nederlandse ploeg viel ver terug door een hongerklop.

De strijd om de regenboogtrui zou uiteindelijk beslist worden in een sprint met drie. De Italiaan Matteo Trentin leek op papier de sterkste sprinter, maar het was de Deen Mads Pedersen die vriend en vijand verraste en naar de wereldtitel reed. Hij bezorgde Denemarken daarmee voor het eerst in de historie WK-goud.

Uitslag WK Wielrennen 2019

1. Mads Pedersen in 6u27m29s

2. Matteo Trentin z.t.

3. Stefan Küng op 2s

4. Gianni Moscon op 17s

5. Peter Sagan op 43s

Complete uitslag WK Wielrennen 2019

Parcours

Het WK-parcours is elk jaar weer een veelbesproken onderwerp. Doordat het geen traject is wat de renners ieder jaar rijden, is het inschatten van de moeilijkheidsgraad een terugkerend onderwerp van gesprek. Volgens de Franse bondscoach Thomas Voeckler is het een parcours voor echte puncheurs. Ook de Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout sprak over een zwaar parcours. “Ik denk dat hier dezelfde mannen voor de titel gaan strijden als in Zwitserland het geval was geweest. Maar renners die Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije aankunnen, die mag je hier ook verwachten”, voorspelde hij eerder deze maand.

WK’s kenmerken zich doorgaans door een lange aanloop naar een finalecircuit, maar daar is dit jaar geen sprake van. De titelstrijd speelt zich af op een lokaal circuit van 28,8 kilometer, dat de renners negen keer af moeten leggen. Dit maakt de totale afstand 258,2 kilometer.



Het WK wordt verreden op en rond het autocircuit Autodromo Enzo e Dino Ferrari, waar jaarlijks de Formule-1 GP van San Marino werd gehouden. Direct na het verlaten van het circuit moet er al geklommen worden. Onderweg zijn er twee beklimmingen die er toe doen: de Mazzolano en de Cima Gallisterna. Beide beklimmingen zijn niet bijzonder lang maar met maximale stijgingen van 13 en 14 procent gaan deze klimkilometers naarmate de wedstrijd vordert, door de renners gevoeld worden.

Twee beklimmingen van slechts 5,4 kilometer op een circuit van 28,8 kilometer klinkt niet bijzonder zwaar, maar onderweg is het geen meter vlak. Er is voor de renners vrijwel geen gelegenheid om op adem te komen. Het WK zal daardoor ongetwijfeld weer uitlopen op een slijtageslag.

Zondag 27 september, Imola – Imola (258,2 km)

Datum: zondag 27 september

Start: 10:00 uur

Finish: 16:45 uur

Favorieten

Het deelnemersveld is dit jaar een mix van renners die goed gerodeerd uit de Tour komen en mannen die in volle voorbereiding zijn op de Giro. Wie dit jaar mee wil strijden voor de wereldtitel, zal de nodige klimmerscapaciteiten in huis moeten hebben.

De renner die sinds de herstart van het seizoen de meeste indruk maakte, is ontegenzeggelijk Wout van Aert. Nadat hij begin augustus heerste op de Italiaanse wegen, imponeerde hij in de Tour door bergop kilometers lang het tempo te bepalen. De grote vraag is hoe Van Aert de bijna 5.000 hoogtemeters zal verwerken. Zoals hij zelf tijdens de Tour al aanstipte: op kop rijden in dienst van de ploeg is heel iets anders dan tot het uiterste gaan om te winnen. Desalniettemin staat hij bij de bookmakers (en bij ons) genoteerd als topfavoriet. Wanneer hij zijn Tourvorm doortrekt, zal hij in de finale lastig te kloppen zijn. Bezorgt hij België de zevenentwintigste wereldtitel ooit?

Wereldkampioenschappen zijn vaak een tactisch steekspel tussen de grote wielerlanden. Renners die de rest van het jaar elkaar bekampen in de merkenshirts, worden op die ene dag in het jaar ploegmaten door de formatie van superteams op basis van nationaliteit. Een voorbeeld van zo’n superteam vinden we bij Spanje. De Spanjaarden sturen dit jaar een ijzersterke afvaardiging naar Imola. Kopman is Alejandro Valverde. De gelouterde Murciaan heeft met zijn zege in Innsbruck twee jaar geleden al een wereldtitel op zak. De 40-jarige Valverde reed een vrij kleurloze Tour, al toont een twaalfde plek in het eindklassement aan dat er nog steeds rekening met hem gehouden dient te worden. Heeft hij het nog in zich om op dit parcours het verschil te maken? Met Mikel Landa en Enric Mas heeft de Spaanse bondscoach meerdere troeven achter de hand.

Bij Frankrijk is het alle ballen op Julian Alaphilippe. Juju won in de Tour tijdens het openingsweekend weliswaar de pittige tweede rit rond Nice, maar de rest van de ronde was hij minder flitsend dan we van hem gewend zijn. Desalniettemin is hij hier een renner om rekening mee te houden. Alaphilippe vindt hier immers en parcours op maat en is een coureur die na een zware wedstrijd nog over een eindschot beschikt. Doordat hij bovendien in de slotweek van de Tour niet tot het uiterste heeft moeten gaan, staat hij frisser aan de start dan zijn concurrenten. Het feit dat hij zijn zinnen heeft gezet op dit WK, maakt hem een renner om rekening mee te houden.

Ook de Italianen zijn een blok om rekening mee te houden. De Squadra Azzurra staan bekend als echte kampioenschapsrenners, getuige de 19 wereldtitels die ze bij de mannen wisten te veroveren. De laatste gouden plak dateert echter al van twaalf jaar geleden. Ondanks enkele grote namen, herbergt de selectie van dit jaar niet direct een uitgesproken favoriet. Oudgediende Vincenzo Nibali voert de selectie aan, al kon ‘De Haai’ (die na de coronabreak enkel in eigen land actief was) in Tirreno-Adriatico niet overtuigen. Succes op het WK ontbreekt nog op zijn imposante palmares. De Siciliaan kwam in zes WK-deelnames nooit verder dan een vierde plaats in 2013. Diego Ulissi geldt als de man in vorm. De 31-jarige Toscaan won twee ritten en het eindklassement in de Ronde van Luxemburg, wat hem een renner maakt om rekening mee te houden.

Wie had enkele jaren geleden gedacht dat Slovenië zou uitgroeien tot een wielernatie van formaat? Ondanks dat het land slechts twee miljoen inwoners telt, waren het tijdens de jongste Tour twee Slovenen die elkaar om de eindzege bevochten. Een bewonderenswaardige prestatie op La Planche de Belles Filles leverde Tadej Pogačar de titel van eerste Sloveense Tourwinnaar op. Indien hij erin slaagt om zijn vorm door te trekken, dan is hij een grote kanshebber op de titel. Daarbij moet wel aangetekend worden dat Pogačar – Sloveense tijdritkampioenschappen uitgezonderd – bij de profs nog nooit een eendagskoers won. Bij mede-kopman Primož Roglič is het de vraag in hoeverre hij de mokerslag van zijn Tournederlaag inmiddels heeft verwerkt.

Ook de Denen hebben de afgelopen jaren aan status gewonnen. Mads Pedersen was vorig jaar in Yorkshire de eerste Deense wereldkampioen, maar hij is er dit jaar niet bij om zijn titel te verdedigen. Met Jakob Fuglsang heeft Denemarken echter wederom een titelkandidaat in huis. Fuglsang was dit jaar al succesvol op Italiaanse bodem met een overwinning in de Ronde van Lombardije, al stelde hij daarna in de Tirreno teleur. Desalniettemin is Fuglsang op dit parcours een renner die om de overwinning mee moet kunnen strijden.

De Nederlandse hoop is gevestigd op Tom Dumoulin. Na afmeldingen van Steven Kruijswijk, Wilco Kelderman, Wout Poels en Bauke Mollema is Limburger de enige overgebleven klimmer van naam bij de oranje brigade. Dumoulin staat weliswaar niet te boek als een eendagsrenner, maar werd voor zijn zware knieblessure al eens vierde op het WK van 2018 in Innsbruck. De Tour reed hij grotendeels in dienst van Roglič, maar een plek in de top tien van het eindklassement toont aan dat hij weer op de weg terug is. De uitspraak dat hij in de tijdrit op La Planche des Belles Filles weer dezelfde waardes haalde als voorheen, biedt de Nederlandse wielerfan moed.

Bij Zwitserland is de hoop gevestigd op Marc Hirschi. De nog maar 22-jarige Zwitser beleefde afgelopen Tour zijn doorbraak. Hirschi werd twee jaar geleden in Innsbruck al wereldkampioen bij de beloften, op een WK waar Pogačar niet verder kwam dan een zevende plaats. En ritzege in de Touretappe naar Sarran zal zijn zelfvertrouwen goed gedaan hebben, al weet het peloton inmiddels dat het de geboren aanvaller niet teveel ruimte mag geven. Bovendien gelden er tijdens een WK andere wetten dan tijdens een grote ronde.

Polen beschikt met Michał Kwiatkowski over een renner die in Imola mee kan doen om de overwinning. De 30-jarige oud-wereldkampioen krijgt in het shirt van de nationale ploeg een van de spaarzame kansen om voor eigen succes te rijden. Na het uitvallen van kopman Bernal toonde hij de voorbije Tour met een etappezege in de Alpenrit naar La Roche-sur-Foron al dat het met zijn vorm wel goed zit.

Als er geklommen moet worden, dan kunnen we niet om de Colombianen heen. Een wereldtitel bij de profs ontbreekt weliswaar nog, maar de Zuid-Amerikanen vinden hier een parcours naar hun kwaliteiten. Toch brengen de Colombianen – waar Nairo Quintana ontbreekt – geen uitgesproken titelkandidaat aan de start. Miguel Ángel López lijkt – zeker na zijn zege in de zware Touretappe naar Méribel – op papier de voornaamste kanshebber, al zijn ook Rigoberto Urán, Esteban Chaves en Daniel Felipe Martínez renners die op dit terrein niet uitgevlakt mogen worden.

De Duitsers komen met een ietwat opmerkelijke selectie naar Imola. Met Lennard Kämna en Emanuel Buchmann ontbreken de best geklasseerde renners uit de Tour. Voor mede-kopman John Degenkolb lijkt dit parcours wat te zwaar. De ogen zullen daarom gericht zijn op Maximilian Schachmann. De winnaar van Parijs-Nice liet zich tijdens de door Martínez gewonnen Touretappe naar Pas de Peyrol al opmerken met een derde plaats.

Tijdens WK’s vinden we in selecties van verschillende landen een outsider voor de titel. Zo beschikt Australië met Richie Porte over de nummer drie van de Tour. Indien een grotere groep voor de overwinning gaat sprinten, dan is Michael Matthews een gevaarlijke klant. Ecuador heeft met Girowinnaar Richard Carapaz een kopman van naam. Kazachstan beschikt met Alexey Lutsenko over een renner die met winst in de Touretappe naar Mont Aigoual aantoonde goed te kunnen klimmen. Bij Canada is het uitkijken naar Michael Woods, die op het zware klim-WK in Innsbruck brons veroverde. België heeft naast titelfavoriet Van Aert ook de beschikking over Olympisch kampioen Greg Van Avermaet.

Nieuw-Zeeland brengt George Bennett aan de start, die vorige maand nog de zware eendagskoers Gran Piemonte op zijn naam schreef. Portugal heeft met Rui Costa een oud-wereldkampioen in de gelederen. Bij de Verenigde Staten vinden we met Sepp Kuss een renner die in de Tourcols lang met de besten mee kon. Bij de Britten ontbreken Chris Froome, Geraint Thomas en de gebroeders Yates, maar is de hoop gevestigd op het veelzijdige supertalent Tom Pidcock. Kan een van hen voor een verrassing zorgen?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wout van Aert

*** Julian Alaphilippe, Jakob Fuglsang

** Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Alejandro Valverde

* Tom Dumoulin, Marc Hirschi, Michal Kwiatkowski, Diego Ulissi

Website organisatie

Deelnemerslijst WK Wielrennen 2020

Weer en TV

Terwijl in de Lage Landen de herfst langzaam is ingetreden, is ook in Italië het zomerweer inmiddels met de noorderzon vertrokken. De temperatuur ligt zondag volgens Weeronline rond de 19 graden Celsius. De wind heeft windkracht 2 en komt uit het oosten. Er is kans op neerslag, al wordt dat pas aan het begin van de avond verwacht. Wellicht dat de regenval de finale kan beïnvloeden.

De strijd om de wereldtitel wordt uitgezonden door de publieke omroep. Sporza begint al om half tien met de uitzending, de NOS is vanaf 13:10 ook van de partij. Eurosport begint op het tweede kanaal om 9:40.