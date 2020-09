WK 2020: Alejandro Valverde voert Spaanse armada aan in Imola zondag 20 september 2020 om 14:28

De Spaanse selectie voor het WK wielrennen van volgende week in Italië is bekend. Bondscoach Pascual Momparler heeft acht renners geselecteerd die allemaal uit de Tour de France komen. Oud-wereldkampioen Alejandro Valverde is in Imola de aanvoerder van de Spaanse armada.

Met Mikel Landa (vierde, namens Bahrain McLaren) en Enric Mas (vijfde, namens Movistar) beschikt Spanje op het heuvelachtige parcours over twee renners die de Tour de France in de top-10 af gaan sluiten. Valverde zakte in de beslissende klimtijdrit uit de top-10. De ervaren Movistar-coureur zal de ronde als twaalfde eindigen.

Marc Soler (Movistar), Pello Bilbao (Bahrain McLaren), Spaans kampioen Luis Léon Sánchez (Astana), David De la Cruz (UAE Emirates) en Jesús Herrada (Cofidis) maken het achttal compleet voor de wegwedstrijd van 27 september.

Spaans tijdritkampioen Pello Bilbao zal als enige renner de WK-tijdrit rijden op vrijdag 25 september.

Selectie Spanje voor het WK wielrennen 2020 (27 september)

Alejandro Valverde

Enric Mas

Marc Soler

Mikel Landa

Pello Bilbao

Luis León Sánchez

David de la Cruz

Jesús Herrada

Selectie Spanje voor het WK tijdrijden 2020 (25 september)

Pello Bilbao