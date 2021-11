Wielrenners van de maand oktober bekend

Wegwielrennen, baanwielrennen, veldrijden – het gebeurde allemaal in oktober. Dat is terug te zien bij de verkiezingen voor de wielrenners van de maand. Afgelopen week konden de oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs via rennersvakbond VVBW en het publiek via WielerFlits stemmen op verschillende renners in drie categorieën.

Bij de mannen waren onder meer Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Mathieu van der Poel genomineerd voor de maandtitel. Bij de vrouwen ging het onder andere tussen Marianne Vos, Kirsten Wild en Denise Betsema. Puck Pieterse, David Haverdings en Gijs Leemreize waren enkele van de talenten waar uit gekozen kon worden.

Wielrenner van de maand: Harrie Lavreysen (24, wegwielrennen)

Harrie Lavreysen werd met ruim verschil gekozen tot ‘Wielrenner van de maand’. Dat was niet verwonderlijk. De baanwielrenner maakte zowel op het EK in Grenchen als op het WK in Roubaix grote indruk. In Grenchen was hij goed voor twee gouden medailles: op de teamsprint en in de individuele sprint. Het daaropvolgende WK verliep nog succesvoller. In Roubaix werd de Brabander niet alleen eerste in de teamsprint en individuele sprint, maar was hij ook de beste op de keirin. Kortom: er stond in oktober geen maat op Lavreysen.

Wielrenster van de maand: Marianne Vos (34, wegwielrennen)

Bij de vrouwen gingen de meeste stemmen naar Marianne Vos. Vos kreeg 39,4% van alle stemmen, meer dan alle andere kanshebbers. Deze uitverkiezing dankt de renster van Jumbo-Visma aan zowel haar prestaties op de weg als in het veld. Op de weg werd ze begin oktober tweede in de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen, in het veld boekte ze twee Wereldbekerzeges in de Verenigde Staten.

Inmiddels geniet ze van een korte rustperiode, maar ondertussen pakt ze de titel van ‘Wielrenster van de maand’ nog wel mee. Zowel de rustperiode als de titel zijn, volgens de stemmers, meer dan verdiend!

Talent van de maand: Puck Pieterse (19, veldrijden)

Puck Pieterse is het talent van de maand oktober geworden. Met ruim twintig procent van de stemmen hield ze Gijs Leemreize nipt achter zich. De reden dat velen voor Pieterse kozen, zijn haar indrukwekkende prestaties te midden van de toppers in het veld. Ondanks haar nog jonge leeftijd, wist ze meermaals de strijd aan te gaan met alle groten uit het vrouwenpeloton. Zo werd ze onder andere tweede in de Wereldbeker van Overijse en vierde in de Wereldbeker van Zonhoven. In de Verenigde Staten behaalde ze ook meerdere ereplaatsen. Niet slecht voor een 19-jarige!

Wielrenners van de maand 2021

Januari: Mathieu van der Poel

Februari: David Dekker

Maart: Mathieu van der Poel

April: Mathieu van der Poel

Mei: Taco van der Hoorn

Juni: Mathieu van der Poel

Juli: Niek Kimmann

Augustus: Harrie Lavreysen

September: Dylan van Baarle

Oktober: Harrie Lavreysen

Wielrensters van de maand 2021

Januari: Lucinda Brand

Februari: Anna van der Breggen

Maart: Chantal van den Broek-Blaak

April: Demi Vollering

Mei: Lucinda Brand

Juni: Demi Vollering

Juli: Annemiek van Vleuten

Augustus: Shanne Braspennincx

September: Ellen van Dijk

Oktober: Marianne Vos

Talent van de maand 2021

Januari: Fem van Empel

Februari: Fem van Empel

Maart: Lonneke Uneken

April: Chris van Dijk

Mei: Marijn van den Berg

Juni: Tim van Dijke

Juli: Daan Hoeks

Augustus: Marijn van den Berg

September: Olav Kooij

Oktober: Puck Pieterse