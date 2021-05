Giro 2021: Taco van der Hoorn stunt in Canale met ritwinst uit vroege vlucht

Taco van der Hoorn heeft verrassend de derde etappe van de Giro d’Italia gewonnen. Na een rit van 190 kilometer tussen Biella en Canale was de Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert vanuit de vroege vlucht de beste. Hij maakte onderdeel uit van een kopgroep van acht, waarna hij de laatste negen kilometer solo afwerkte. Davide Cimolai sprintte op vier seconden naar de tweede plek, voor Peter Sagan.

Twee Nederlanders in de vlucht

Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) was de aanstichter van de ontsnapping van de dag. De Nederlander kreeg in eerste instantie zes renners met zich mee, waaronder landgenoot Lars van den Berg (Groupama-FDJ). Ook bergtruidrager Vincenzo Albanese, Samuele Rivi (EOLO-Kometa), Alexis Gougeard (AG2R Citroën), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) en Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè) sprongen mee. Zij kregen al snel een vrijgeleide.

Androni Giocattoli-Sidermec stuurde ook Andrii Ponomar in de vlucht, maar de 18-jarige coureur uit Oekraïne zat niet meteen op het wiel. De jongste deelnemer van deze Giro moest in regenachtige omstandigheden alle zeilen bijzetten, en kreeg nog wat hulp van Pellaud, om een chasse patate te voorkomen. De kopgroep werd daardoor acht man sterk en kreeg van het peloton een maximale voorsprong van ruim zes minuten.

Van den Berg virtueel in het roze

Omdat Lars van den Berg de best geplaatste renner was in de kopgroep, was de Giro-debutant uit De Meern lange tijd de virtuele drager van de roze trui. In het peloton werkten dan weer BORA-hansgrohe en Alpecin-Fenix om de voorsprong juist terug te brengen. Op de eerste klim van de dag naar Piancanelli, waar Albanese zijn voorsprong uitbreidde door een sprint te winnen van Van den Berg en Pellaud, was het verschil ruim drie minuten. In het peloton kwam Caleb Ewan, toch een van de outsiders, al in de problemen door het tempo van BORA-hansgrohe.

Pure sprinters haken af

In de technische afdaling van Piancanelli nam de nervositeit al wat toe, met een enkele valpartij tot gevolg. Ook moesten de eerste sprinters lossen op de Castino-klim, onder wie Ewan, Dylan Groenewegen, Tim Merlier en David Dekker. Op de klim van vierde categorie gingen de meeste bergpunten opnieuw naar Albanese na een sprint met Van den Berg, al was het peloton de overgebleven vluchters op 40 kilometer van de meet wel genaderd tot op twee minuten.

Op de Manera-klim moest ook Giacomo Nizzolo het peloton laten gaan, in tegenstelling tot Fernando Gaviria. De Colombiaan zat in het wiel van Sagan en doorstond de heuvelzone ogenschijnlijk goed. In de kopgroep gingen de bergpunten op Manera naar Pellaud, voor Zoccarato en Albanese. Zij waren samen met Van den Berg en Van der Hoorn de enige overgebleven vroege aanvallers die standhielden tot in de laatste twintig kilometer.

Van der Hoorn en Pellaud houden lang stand

De belangrijkste hindernis in de finale was niet een gecategoriseerd. In Guarene lag de laatste tussensprint van de dag op een heuvel van 2,6 km aan ongeveer 7%. Van de vijf vluchters, die aan de voet een minuut voorsprong hadden, waren Pellaud en Van der Hoorn de sterksten. Zij kwamen samen over de top en pakten de bonificatieseconden weg voor het peloton. Daaruit kwam vlak onder de top een aanval van Tony Gallopin en Giulio Ciccone. De twee reden 10 seconden weg van het pak, maar kwamen niet direct bij Pellaud en Van der Hoorn.

De twee vluchters hadden tien kilometer voor de finish 25 seconden voorsprong op Gallopin en Ciccone, en 37 seconden voorsprong op het uitgedunde peloton met daarin sprinters als Sagan, Gaviria en ook Elia Viviani. Vooraan reed Van der Hoorn op 8,8 kilometer van de meet een moegestreden Pellaud straf uit het wiel. De hardrijder pur sang van Intermarché-Wanty-Gobert liep solo als maar verder uit op de achtervolgers en het peloton.

Nagelbijter: Taco van der Hoorn flikt het

Van der Hoorn breidde zijn voorsprong uit naar één minuut ten opzichte van het peloton, waar ook Cofidis mannetjes op kop zette in dienst van Viviani. De huisgenoot van Jan-Willem van Schip moest op vijf kilometer nog wel een klein pukkeltje overleven. In de achtergrond probeerden Ciccone en Gallopin daar nog de oversteek te maken. Zij kwamen tot op 20 seconden en het op stoom geraakte peloton haalde hen ruim twee kilometer voor de finish bij, terwijl Van der Hoorn er altijd nog voor bleef.

In een razendspannende slotfase was het UAE Emirates dat op kop reed. Met 18 seconden voorsprong ging Van der Hoorn, die tot december geen WorldTour-contract had, de laatste kilometer in en hij hield wonderwel stand. Vier seconden na hem werd de sprint van het peloton gewonnen door Davide Cimolai, voor Sagan, Viviani en Patrick Bevin. Gianni Vermeersch eindigde als zesde.

De overwinning van Van der Hoorn betekent ook de eerste seizoenszege van Intermarché-Wanty-Gobert, de ploeg die hem pas in december een contract aanbood toen Van der Hoorn na zijn vertrek bij Jumbo-Visma net getekend had bij het kleine BEAT Cycling.

Ganna behoudt het roze

De leiderstrui blijft in handen van Filippo Ganna, die in het peloton over de finish kwam. Daar ontbrak Edoardo Affini, waardoor Tobias Foss nu de nieuwe nummer twee is in het klassement op 16 seconden. Remco Evenepoel is derde op 20 seconden.