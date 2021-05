Veelvraat Marijn van den Berg grijpt eindzege in Orlen Nations Grand Prix

De Orlen Nations Grand Prix, de eerste UCI Nations Cup U23-koers van het jaar, is gewonnen door Marijn van den Berg. De Nederlander won na de eerste etappe ook de slotrit in Białystok en verzekerde zich van de eindzege.

De Orlen Nations Grand Prix, kortweg Orlen GP, was vandaag alweer toe aan zijn laatste etappe. Ook de tweede en laatste rit speelde zich af in de omgeving van Białystok. Wie voor de start naar het profiel keek, zag er met een beetje verbeelding een klassiekerprofiel in. Omdat de omloop nergens echt vlak was, was een massasprint zeker geen uitgemaakte zaak. Was Marijn van den Berg sterk genoeg om zijn leiderstrui te behouden?

Vier renners vormen de vroege vlucht

Even voor tienen werd onder droge omstandigheden het startsein gegeven voor de laatste etappe. Na een onstuimige openingsfase kwam de vlucht van de dag tot stand. Kamil Szymacha, Lev Gonov, Maximillian Schmidbauer en Kasper Viberg Søgaard sloegen de handen ineen en reden na goed vijftig kilometer koers drie minuten voor het peloton uit. De vroege ontsnapping werd dus gevormd door een Pool, Rus, Oostenrijker en Deen.

Dit gemêleerde gezelschap bleef echter niet vooruit. Met nog ruim dertig kilometer te gaan kwam een achtervolgende groep, met daarin de belangrijkste klassementsrenners, aansluiten. Het peloton was inmiddels uiteengeslagen in verschillende waaiers. Leider Van den Berg en zijn grootste uitdagers (Kim Heiduk en Pavel Bittner) zaten in de eerste groep en reden in gestrekte draf naar de eindstreep in de straten van Białystok.

Onklopbaar

Een sprint van een elitegroepje moest uiteindelijk beslissen over winst en verlies in deze Orlen Nations Grand Prix. En net als in de etappe van zaterdag bleek Van den Berg, na goed voorbereidend werk van zijn landgenoten, over de snelste benen te beschikken. Van den Berg versloeg Heiduk en Mick van Dijke en wist zo zijn eindzege nog wat extra in de verf te zetten.

In het algemeen klassement finisht de 21-jarige Van den Berg acht seconden voor zijn Duitse tegenstrever Heiduk. Bittner is derde op zestien tellen van de Nederlander. Met Van Dijke (vierde), Rick Pluimers (zevende) en Casper van Uden (negende) eindigen er nog drie landgenoten in de top-10 van de Orlen GP.