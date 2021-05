Wiebes wint slotetappe Thüringen Ladies Tour, Brand eindwinnares

Nederlands succes op de slotdag van de Thüringen Ladies Tour. Lorena Wiebes kwam namelijk als eerste over de streep in de slotrit rond Gotha en wist zo haar tweede etappe te winnen in de Duitse rittenkoers. De eindzege gaat naar Lucinda Brand.

Lucinda Brand had al twee etappezeges te pakken in de Thüringen Ladies Tour, maar kon vandaag ook als eindwinnares de ronde verlaten. De renster van Trek-Segafredo beschikte voor aanvang van de slotetappe over de beste papieren, maar moest nog wel even de slotetappe van de Duitse rittenkoers zien te overleven. Rit zes ging over een golvend parcours van en naar Gotha.

Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma), Elena Cecchini (SD Worx) en Neve Bradbury (Canyon-SRAM) reden een tijdje voor het peloton uit, maar met nog acht kilometer te gaan was er opnieuw sprake van een hergroepering. In de laatste kilometers richting de eindstreep zagen we de vrouwen van de Belgische selectie en Movistar, in dienst van Lotte Kopecky en Emma Norsgaard, goed van voren.

Dagzege voor Wiebes, eindwinst voor Brand

De zege ging echter naar een renster van Team DSM: Lorena Wiebes wist voor de tweede keer deze ronde haar wiel als eerste over de streep te drukken, voor Belgisch kampioene Kopecky. Het is voor de 22-jarige Wiebes, eerder al winnares in Gera, haar vijfde zege van het seizoen. Brand kwam uiteindelijk veilig als zesde over de finish en mag zich eindwinnares noemen van de Thüringen Ladies Tour 2021.