Stem nu op de wielrenners van de maand juni

Verkiezing

Juni, de eerste zomermaand, is voorbij. Dat betekent dat het tijd is om te stemmen! WielerFlits organiseert samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn renners, rensters en talenten genomineerd voor hun sportieve prestaties. Wie worden de wielrenners van de maand juni?

De stembussen zijn een week geopend, tot maandag 12 juli 10.00 uur. De winnaars in de drie categorieën nomineren zich automatisch voor de verkiezing Wielrenner van het jaar.

Genomineerden Wielrenner van de maand

Timo Roosen (28, wegwielrennen)

Hij was al eens derde en vierde, maar dit jaar was hij de beste: Timo Roosen werd Nederlands kampioen op de VAM-berg. De Brabander vormde samen met Mike Teunissen de troeven van Jumbo-Visma en wist het slimme ploegenspel te verzilveren met de overwinning.

Het was voor Roosen de eerste overwinning in bijna vier jaar, toen hij de Tacx Pro Classic op zijn naam schreef. De Tilburger is geen veelwinnaar, maar mag nu wel een jaar in het rood-wit-blauwe tricot rondrijden.

Ide Schelling (23, wegwielrennen)

Het zat er al een tijdje aan te komen voor Ide Schelling, maar op 4 juni was daar dan zijn eerste overwinning bij de profs. In de Grosser Preis des Kantons Aargau, een Zwitserse 1.1 wedstrijd, kwam de jonge Hagenees als eerste over de streep. Schelling won de sprint van Rui Costa en Esteban Chaves, voor een aanstormend peloton met mannen als Matthews, Ackermann en Nizzolo.

Na een goed klassement in de Belgium Tour (5e plek), vertrok Schelling naar Frankrijk. In de Tour liet hij zich ook vanaf dag één zien. De renner van BORA-hansgrohe had zijn zinnen gezet op de bollentrui, die hij met succes veroverde en een aantal dagen droeg.

Mathieu van der Poel (26, wegwielrennen)

Mathieu van der Poel was tot nu toe iedere maand genomineerd in deze categorie en ook deze keer is het weer raak. In juni liet de alleskunner uit Kapellen zijn klasse zien in de Ronde van Zwitserland en de Tour de France. In Zwitserland won Van der Poel de tweede en derde etappe en reed twee ritten in de leiderstrui.

Op het NK op de VAM-berg kon Matje geen potten breken, maar dat maakte hij een week later ruimsschoots goed. In de Tour won de allrounder van Alpecin-Fenix de tweede etappe en veroverde zo de gele trui. Die wist hij knap te behouden door een sterke tijdrit te rijden in de vijfde etappe. Pas na zes dagen werd hij in het algemeen klassement afgelost door Tadej Pogacar.

Tom Dumoulin (30, wegwielrennen)

Tom Dumoulin is terug op de fiets. Na een half jaar afwezigheid in het wielerpeloton, liet de Limburger in de Ronde van Zwitserland zien dat hij het fietsen nog niet verleerd is. Dumoulin werd respectievelijk 16e en 5e in de individuele tijdritten.

Een paar dagen later was de winnaar van de Giro van 2017 de gedoodverfde favoriet op het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Over het parcours rond Emmen wist Dumoulin Sebastiaan Langeveld en Koen Bouwman achter zich te laten. Het was alweer de vierde keer dat Dumoulin zich tot Nederlands kampioen tijdrijden kroonde.

Genomineerden Wielrenster van de maand

Demi Vollering (24, wegwielrennen)

In april werd Demi Vollering al eens Wielrenster van de maand, omdat ze Luik-Bastenaken-Luik won. Voor de maand juni is de renster uit Pijnacker opnieuw genomineerd.

In juni viel Vollering vooral op in La Course, de eendaagse wedstrijd die plaats vindt op de eerste dag van de Tour de France. Het was dit jaar voor het laatst dat de koers georganiseerd werd. Over geaccidenteerd terrein ging de rit naar Landerneau, met waar vier keer de Côte de la Fosse aux Loups werd beklommen. Vollering was de snelste van een groepje van acht.

Amy Pieters (30, wegwielrennen)

Amy Pieters werd in juni Nederlands kampioen op de VAM-berg. Het was voor haar de eerste dat ze nationaal kampioen werd. De Haarlemse imponeerde met een lange solo en zette de concurrentie op bijna twee en een halve minuut.

In Dwars door de Westhoek reed Pieters ook nog naar een top tien notering. Pieters kon Jolien d’Hoore niet aan de overwinning helpen, maar werd zelf nog wel verdienstelijk zesde.

Anna van der Breggen (31, wegwielrennen)

Van der Breggen heeft zo ongeveer alles gewonnen wat er te winnen valt op de weg. Toch won ze slechts één keer het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Tot dit jaar. In Emmen was de Zwolse een klasse apart en snelde zo naar haar tweede nationale tijdrittitel.

In de zware editie van La Course kon Van der Breggen ook met de besten mee. Uiteindelijk moest ze de overwinning aan haar ploeggenote Vollering laten. Van der Breggen werd in februari al uitgeroepen tot wielrenster van de maand.

Lorena Wiebes (22, wegwielrennen)

Opnieuw is Lorena Wiebes genomineerd voor Wielrenster van de maand. De Mijdrechtste won begin juni Dwars door de Westhoek, waar ze de snelste was in de massasprint. Een weekje later won de rappe renster ook nog de SPAR Flanders Diamond Tour in Nijlen.

Dat de Belgische wegen Wiebes goed liggen, liet ze ook zien in de Lotto Belgium Tour. De sprinter van DSM was de sterkste in de eerste rit en even leek het er op dat ze het eindklassement ging winnen. In de laatste etappe kwam Wiebes echter ten val op de Muur van Geraardsbergen, waardoor ze bijna een halve minuut verloor op winnares Lotte Kopecky. Ze sloot de ronde uiteindelijk als derde af.

Ellen van Dijk (34, wegwielrennen)

Ellen van Dijk liet in juni zien dat ze het tijdrijden nog steeds niet verleerd is. De 34-jarige renster van Trek-Segafredo ging als één van de favorieten van start op het NK tijdrijden. Ze reed een sterke tijdrit en moest alleen haar meerdere erkennen in een ontketende Van der Breggen.

In de proloog van de Lotto Belgium Tour was de renster uit Harmelen wel de snelste. Op het regenachtige parcours rond Chimay bleef Van Dijk ploeggenote Elynor Bäckstedt twee seconden voor. Van Dijk kwam uiteindelijk net te kort voor de eindzege en werd tweede op een twintigtal seconden van Kopecky.

Genomineerden Talent van de maand

Tim van Dijke (21, wegwielrennen)

Vorige maand werd broer Mick genomineerd, deze maand staat Tim van Dijke er ook tussen. Van Dijke werd in juni Nederlands kampioen op de weg bij de renners onder de 23. In Wijster bekroonde Van Dijke het werk van Jumbo-Visma Development, dat het overtal had in de wedstrijd voor beloften.

Eerder werd Van Dijke al tweede op het NK tijdrijden voor beloften in Emmen. Het talent uit Colijnsplaat was de enige die in de buurt van de tijd van zijn tweelingbroer kon komen. Van Dijke reed ook nog de Ronde van Malopolska, waar hij vijftiende werd in de eindklassering en tweede in het jongerenklassement.

Mick van Dijke (21, wegwielrennen)

Mick van Dijke is ook deze maand weer genomineerd. Zoals gezegd werd Van Dijke Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften. In Emmen was de 21-jarige renner slechts vijf seconden sneller dan zijn broer.

Op het NK op de weg kwam de Zeeuw als tweede boven op de VAM-berg. Zo verdeelden de broers de rood-wit-blauwe truitjes. In 2020 werd Van Dijke ook al tweede op het nationaal kampioenschap op de weg.

Wessel Krul (21, wegwielrennen)

Wessel Krul dankt zijn nominatie aan zijn resultaten in de Vredeskoers voor beloften. De 21-jarige renner uit Enkhuizen komt normaal gesproken uit voor SEG Racing Academy, maar mocht in de Vredeskoers het oranje tricot van de nationale selectie aantrekken.

Krul was in de eerste rit in lijn de één na beste in de Tsjechische rittenkoers. Ook in de derde etappe was de jonge renner dichtbij een overwinning, maar moest hij zijn meerdere erkennen in Axel Laurence. Door deze korte klasseringen ging krul wel met het puntenklassement aan de haal.

Casper van Uden (19, wegwielrennen)

Hij is pas 19 jaar en won deze maand twee etappes in de Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques. De grotendeels vlakke Poolse koers bood kansen voor de sprinters en die greep Casper van Uden met beide handen aan. De belofterenner uit Schiedam werd daardoor ook derde in het eindklassement.

De renner van DSM reed bovendien een sterk NK en kwam als derde boven op de VAM-berg, achter de gebroeders Van Dijke. Zeker gezien de overmacht van Jumbo-Visma in de koers een knappe prestatie.

Wielrenners van de maand 2021

Januari: Mathieu van der Poel

Februari: David Dekker

Maart: Mathieu van der Poel

April: Mathieu van der Poel

Mei: Taco van der Hoorn

Wielrensters van de maand 2021

Januari: Lucinda Brand

Februari: Anna van der Breggen

Maart: Chantal van den Broek-Blaak

April: Demi Vollering

Mei: Lucinda Brand

Talent van de maand 2021

Januari: Fem van Empel

Februari: Fem van Empel

Maart: Lonneke Uneken

April: Chris van Dijk

Mei: Marijn van den Berg