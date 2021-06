Tour 2021: Indrukwekkende dubbelslag Mathieu van der Poel op Mûr-de-Bretagne

De tweede etappe van de Tour de France 2021 is gewonnen door Mathieu van der Poel. De kopman van Alpecin-Fenix was na een etappe van 183,5 kilometer, met aankomst op de steile klim in Mûr-de-Bretagne de beste. Van der Poel sloeg een gat met de concurrentie en grijpt bovendien de gele trui.

Ide Schelling en Edward Theuns in de vlucht

De eerste versnelling kwam van bollentruidrager Ide Schelling, maar het duurde even vooraleer een definitieve kopgroep wegreed. Na ruim tien kilometer wisten Edward Theuns (Trek-Segafredo), Anthony Perez (Cofidis), Simon Clarke (Qhubeka NextHash) en Jonas Koch (Intermarché-Wanty-Gobert) toch weg te rijden. Schelling probeerde nog de sprong te maken, want Perez was een gevaarlijke klant voor zijn bergtrui.

Tot drie keer toe sprong een onvermoeibare Schelling weg uit het peloton, maar telkens werd hij teruggepakt. De vierde keer was echter scheepsrecht voor de Hagenees in de bollen. Samen met Jérémy Cabot (TotalEnergies) sloot hij aan bij de vier koplopers. De achtervolging was in handen van Deceuninck-Quick-Step en INEOS Grenadiers. Zij hielden het verschil tussen de drie en vier minuten.

Op het eerste klimmetje van de dag wist Perez het enige bergpuntje te pakken, waardoor hij op gelijke hoogte kwam in het bergklassement. Bij de tussensprint was het vooral interessant om de sprint in het peloton te volgen: Ewan bleef er Cavendish en Philipsen voor. Op de tweede klim speelde Perez het op de verrassing, waarmee hij Schelling in het rood dwong. In een beklijvende sprint wist de Nederlander toch het ene puntje te pakken.

Peloton grijpt Theuns voor eerste Mûr-de-Bretagne

De samenwerking vooraan werd er door de aanwezigheid van Schelling en Perez niet beter op. Er volgde daardoor een aanval van Theuns, die solo de punten pakte op de Côte de Saint-Brieuc en even later aansluiting kreeg van Cabot. De overgebleven koplopers kregen twee minuten voorsprong, terwijl de rest van de vroege vlucht werd ingerekend.

Met de eerste klim van de Mûr-de-Bretagne in aantocht ging het tempo in het peloton flink de hoogte in. Diverse treintjes nestelden zich aan kop om de kopmannen van voren te houden. Theuns reed 20 kilometer voor de meet nog weg bij Cabot, omdat hij de hete adem voelde van het peloton, maar de grote ploegen waren onverbiddelijk. Wel mocht Theuns nog vieren; hij kreeg de Prijs voor de Strijdlust van de organisatie.

Demarrage Van der Poel, boni’s voor Pogačar en Roglič

Op de eerste keer Mûr-de-Bretagne, op 17 kilometer van de meet, plaatste Mathieu van der Poel vervolgens de eerste en enige aanval. De kopman van Alpecin-Fenix reed eventjes achttien seconden weg en kwam als eerste over de meet, waardoor hij naast de bergpunten ook acht bonificatieseconden pakte.

Achter hem sprintte Tadej Pogačar naar de vijf seconden en Primož Roglič naar de twee seconden. Zij bleven gele trui Julian Alaphilippe nipt voor. De aanval van Van der Poel was door die sprint van de klassementsmannen wel tenietgedaan, waardoor een compact peloton de laatste omloop in ging. INEOS Grenadiers nam daar het initiatief en leidde de elitegroep in volle vaart naar de slotklim van Mûr-de-Bretagne.

Slotklim

De INEOS-trein legde ook op de klim een hoog tempo op, maar het was Xandro Meurisse die het bal opende op de slotklim. De ploegmaat van Van der Poel sprong met Davide Formolo weg. De Belg en de Italiaan konden die inspanning echter niet doortrekken. Nairo Quintana plaatste de volgende aanval, een demarrage die werd gevolgd door Van der Poel himself.

Sonny Colbrelli ging vervolgens te vroeg, waarna Van der Poel van een rustig moment gebruikmaakte om weg te rijden. De Nederlander sloeg direct een gat omdat het stilviel achter hem.