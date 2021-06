Demi Vollering verslaat Vos en wint La Course

Demi Vollering heeft La Course by Le Tour de France achter haar naam gezet. In Landerneau versloeg de renster van SD Worx Cecilie Uttrup Ludwig en Marianne Vos in de sprint met een elitegroepje op de Côte de la Fosse aux Loups. Eerder won ze al Luik-Bastenaken-Luik.

Een kleine vier uur voor de start van de eerste Touretappe stapte het vrouwenpeloton in Brest op de fiets voor de achtste editie van La Course. Over geaccidenteerd terrein werd naar Landerneau gereden, waar viermaal de Côte de la Fosse aux Loups werd beklommen – een steile klim met een maximale stijging tot veertien procent.

Al vlot na het startsein konden de eerste aanvallen worden genoteerd, vooral de Franse ploegen Stade Rochelais Charente-Maritime en Arkéa waren meteen actief. Ook Chantal van den Broek-Blaak toonde zich van voren; SD Worx leek de koers gelijk hard te willen maken. Acht kilometer nadat het peloton op gang was gebracht, stond met de Côte de Trébéolin de eerste klim van de dag op het programma. In het gedrang werd ook gevallen, maar alle betrokken rensters konden snel weer verder.

Van den Broek-Blaak blijft doortrekken

Gegroepeerd trok het peloton over de top van de eerste klim, maar ook daarna bleef het onrustig. Van den Broek-Blaak bleef de tegenstand op de proef stellen, maar voornamelijk Trek-Segafredo, Jumbo-Visma en Canyon-SRAM wilden de paars-rode concurrentie geen meter ruimte geven. De eerste serieuze vlucht kwam op naam van Cedrine Kerbaol. Na dertig kilometer reed de nummer drie van het Frans kampioenschap tijdrijden weg en ze wist meer dan een minuut voorsprong te pakken.

Kerbaol reed zo’n twintig kilometer alleen vooruit en kreeg toen gezelschap van Elena Pirrone uit de Valcar-ploeg, maar hun voorsprong was op dat moment nog maar klein. Toch kon het kopduo in de kilometers daarna weer wat uitlopen, ondanks tegenaanvallen vanuit het peloton. Ook Lara Vieceli probeerde naar Kerbaol en Pirrone toe te rijden, maar de Italiaanse renster van Ceratizit-WNT kwam in de chasse patate terecht en werd met nog 45 kilometer te gaan weer ingelopen door het grote pak.

Kerbaol en Pirrone begonnen vervolgens met een halve minuut aan de eerste beklimming van de Fosse aux Loups. Pirrone liet op het steilste stuk haar medevluchtster achter en ging alleen door. Op de uitloper van de Fosse aux Loups viel Lucinda Brand aan en zij kreeg Anna Henderson, Niamh Fisher-Black, Elise Chabbey, Mikayla Harvey, Ane Santesteban, Brodie Chapman, Liane Lippert, Valerie Demey, Marta Bastianelli, Marta Lach en Silvia Persico met zich mee. In een mum van tijd reden zij het gat naar Pirrone dicht.

Van der Breggen rijdt gat naar kopgroep dicht

De verstandhoudingen in de kopgroep waren niet goed. Zo ergerde Brand zich aan Henderson die niet wilde meedraaien. Op de tweede beklimming van de Fosse aux Loups versnelde Anna van der Breggen en zo werd in een ruk het gat naar de aanvallers dichtgereden. Op de top bestond het peloton nog uit zo’n dertig rensters. Na de klim brak de groep en reden tien rensters weg met Ruth Winder, Henderson, Fisher-Black, Harvey, Grace Brown, Chapman, Juliette Labous, Sofia Bertizzolo, Leah Thomas en Persico.

Ook Tatiana Guderzo en Kristen Faulkner sloten nog vooraan aan. De groep reed meer dan een minuut weg bij het peloton, waarin steeds meer rensters terugkeerden. In de laatste ronde smolt door toedoen van Jumbo-Visma de voorsprong echter als sneeuw voor de zon en vlak voor de laatste beklimming van de Fosse aux Loups was alles weer samen. Op de eerste stijgende meters sprong Tiffany Cromwell weg en ze pakte meteen een paar meter. Grace Brown probeerde in de tegenaanval aan te sluiten.

Cromwell en Brown werden echter weer bijgehaald, waarna Katarzyna Niewiadoma de volgende aanval lanceerde. Brown reed het gat dicht, met Cecilie Uttrup Ludwig en Anna van der Breggen in haar wiel. Ook Soraya Paladin, Marianne Vos, Demi Vollering en Liane Lippert sloten aan. Dan was het Ludwig die aanviel, maar Van der Breggen ging mee. Vervolgens viel het weer even stil in aanloop naar de laatste kilometer, waardoor de andere vrouwen konden terugkomen. Uiteindelijk gingen acht rensters sprinten om de zege.

Lippert ging van ver aan, maar kwam niet weg. Van der Breggen was de volgende die aanzette, maar het was steeds Vos die op het wiel zat. De wereldkampioene joeg dan het tempo de hoogte in voor de kansen van haar ploeggenote Vollering. Die vocht een verbeten duel uit met Vos, dat ze in haar voordeel besliste. Ludwig ging Vos nog voorbij en werd tweede. Vollering volgt op de erelijst van La Course Elizabeth Deignan op, die vorig jaar in Nice de beste was. Eerder dit jaar won de Nederlandse ook al Luik-Bastenaken-Luik.