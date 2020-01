Wielerploegen 2020: AG2R La Mondiale

Het is januari en dat betekent dat een nieuw wielerseizoen is begonnen. Traditiegetrouw trapt WielerFlits het jaar af met het voorstellen van alle WorldTour-teams. Vandaag aan de beurt: AG2R La Mondiale, de ploeg van Romain Bardet, Pierre Latour en Oliver Naesen.

AG2R La Mondiale

Land: Frankrijk

Sponsor: AG2R La Mondiale (Franse verzekeringsmaatschappij)

Sinds: 2000

UCI-code: ALM

Fietsensponsor: Eddy Merckx Bikes

Tenue 2020:

AG2R La Mondiale in 2019

Een jaar geleden nam AG2R La Mondiale afscheid van twee trouwe krijgers. Matteo Montaguti was haast niet weg te denken bij de Franse ploeg, maar verkaste na acht seizoenen toch naar Androni Giocattoli-Sidermec. Jan Bakelants was vier jaar aan de ploeg verbonden en zorgde in onder meer de Giro dell’Emilia en Giro del Piemonte voor fraaie successen, maar tekende voor een nieuw avontuur bij Team Sunweb. Ook Cyril Gautier en Rudy Barbier vertrokken.

Daartegenover stond de komst van een viertal renners. Met Jaakko Hänninen en Dorian Godon zette teammanager Vincent Lavenu vooral in op de jeugd. Hänninen verraste twee jaar geleden tijdens het WK voor beloften, waar hij de bronzen medaille pakte. De derde aankoop, Geoffrey Bouchard, was weliswaar al wat ouder, maar had nog geen ervaring als prof. Tot slot werd ook de Amerikaan Larry Warbasse aangetrokken.

Het hoofddoel van AG2R La Mondiale lag natuurlijk in zijn thuisronde, de Tour de France. Kopman Romain Bardet vond daar een parcours op maat en stemde zijn hele jaar af op de Tour. In eerste instantie wilde hij ook de Giro d’Italia rijden, maar daar zag hij uiteindelijk van af. Tony Gallopin en Alexis Vuillermoz moesten dan bij afwezigheid van Bardet voor het mooie weer zorgen in de Giro, terwijl de ploegleiding ook op de verdere ontwikkeling van rondetalent Pierre Latour hoopte.

Oliver Naesen en Silvan Dillier moesten dan weer gaan schitteren in de lenteklassiekers. Dillier kon ongetwijfeld vertrouwen putten uit zijn optreden in Parijs-Roubaix, waar hij twee jaar geleden op de tweede plaats eindigde achter de ongenaakbare Peter Sagan. Naesen wist in 2018 te zegevieren in de Bretagne Classic en kon daarnaast een hele ris ereplaatsen overleggen: in de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem in het voorjaar tot aan Parijs-Tours in het late najaar.

Naesen liet in de Ronde van Oman zien dat hij in vorm raakte voor de klassiekers. Met een vijfde en een zevende plaats was zijn generale repetitie een puike. In Omloop Het Nieuwsblad reed hij vervolgens naar de tiende plaats. Latour had een minder voortvarende seizoensstart. De jonge Fransman kwam in aanloop naar de UAE Tour ten val en brak daarbij zijn linkerpols. Pas ruim drie maanden later zou hij zijn rentree maken in het peloton.

In de Royal Bernard Drôme Classic zorgde Vuillermoz voor de eerste van veertien zeges, die de ploeg in 2019 zou behalen. Het gros van die successen kwam tot stand in de Franse .1-koersen. Naesen bevestigde vervolgens zijn goede vorm in Parijs-Nice en werd dan tweede in Milaan-San Remo. De Belg bleef zijn korte uitslagen opstapelen met een achtste plaats in de E3 BinckBank Classic, een derde in Gent-Wevelgem en een zevende in de Ronde van Vlaanderen.

De Ronde van Catalonië, die gelijktijdig werd verreden, eiste intussen zijn tol. In de slotrit naar Barcelona kwam Bardet zwaar ten val en liep kneuzingen in de borst en andere verwondingen op. Een gebroken rib bleef hem bespaard, waardoor hij korte tijd later weer kon koersen. De kopman was niet de enige pechvogel, want ook Gallopin maakte een schuiver in de Spaanse ronde. De Fransman kwam hard op zijn schouder terecht en moest passen voor de klassiekers.

Toen werd de aandacht verschoven naar de eerste grote ronde van het jaar, de Giro d’Italia. Zoals gepland stonden Gallopin en Vuillermoz als kopmannen aan de start, maar een glansrol was voor beide renners niet weggelegd. Vuillermoz werd de beste AG2R-renner in het klassement, wel pas op de 29e plaats. Gallopin moest na zestien etappes de strijd staken. Het hoogtepunt volgde een dag later toen Nans Peters op fraaie wijze de dagzege pakte op weg naar Anterselva.

In de dagen voorafgaand aan de Tour de France kreeg de ploeg goed nieuws. Verzekeringsbedrijf AG2R La Mondiale verlengde namelijk de samenwerking met het gelijknamige team met twee jaar, waardoor de brigade van Vincent Lavenu tot zeker einde 2023 in het wielerpeloton te zien is. Met dit vertrouwen trok de ploeg naar Brussel, waar de Grand Départ werd gehouden. Daar moest de basis worden gelegd voor drie succesvolle weken.

Maar al op de tweede dag kreeg het team een tegenvaller te verwerken. In de ploegentijdrit hield AG2R La Mondiale slechts drie ploegen achter zich, waardoor kopman Bardet al meteen tegen een forse achterstand aankeek. Op La Planche des Belles Filles was hij opnieuw de grote verliezer nadat hij volledig ontplofte in de laatste steile kilometers. Het bleef stroef gaan voor de Fransman en een eindzege of een derde podiumplaats was eigenlijk altijd uit zicht.

Bardet ging niet bij de pakken neerzitten, maar gooide juist het roer om. De bolletjestrui werd zijn nieuwe doel en met succes. In Valloire wist hij dan wel niet de etappe te winnen, maar hij had wel zijn beslissende slag geslagen in het bergklassement. Hij nam de koppositie over van Tim Wellens die liefst vijftien dagen de trui had gedragen, en wist die in de laatste dagen naar Parijs veilig te stellen. Zo stonden Bardet en de ploeg toch nog op het eindpodium.

Latour mocht dan het kopmanschap dragen in de Vuelta a España. De Franse renner werd zesde in de tijdrit naar Pau en reed in de rit naar Los Machucos naar de derde plek, maar kwam er in het klassement niet aan te pas. “Het ging goed en ik heb veel geleerd, vooral over wat er nodig is om drie weken lang te kunnen concurreren. Ik weet dat ik nog altijd een aardige weg te gaan heb.” De ploeg bleef niet met lege handen achter, want Bouchard pakte de bergtrui.

Daarmee was het seizoen nog niet klaar voor AG2R La Mondiale. Naesen nestelde zich in Binche-Chimay-Binche en Parijs-Tours in de top drie, Peters werd achter Egan Bernal en Iván Ramiro Sosa derde in Gran Piemonte en Pierre Latour eindigde negende in de Ronde van Lombardije. In de Coupe de France greep Benoît Cosnefroy nipt naast de eindzege. De wereldkampioen bij de beloften van 2017 zou het jaar besluiten met vijf zeges in .1-wedstrijden.

Naesen was in de UCI World Ranking aan het einde van het seizoen de beste renner van de ploeg op de veertiende plaats. In de One Day Race World Ranking was hij zelfs negende. Ook Bardet (63e) en Cosnefroy (74e) eindigden bij de beste honderd renners. Bij de ploegen werd AG2R La Mondiale veertiende, waarmee het mede-WorldTour-teams Team Sunweb, CCC, Dimension Data en Katusha Alpecin achter zich hield.

Aantal overwinningen: 14

Belangrijkste resultaten:

Ritzege Giro d’Italia

Bergklassement Tour de France

Bergklassement Vuelta a España

Tour du Limousin

Circuit Cycliste Sarthe

/ Ritzege BinckBank Tour

Milaan-San Remo

BinckBank Tour

Gent-Wevelgem

Parijs-Tours

Transfers

Net als in de vorige twee winters hield AG2R La Mondiale zich relatief rustig op de transfermarkt. De Franse ploeg zag Nico Denz na ruim vier seizoenen naar Team Sunweb verkassen. De Duitser, die in 2018 geregeld zijn neus aan het venster stak met winst in de Tour de Vendée, een tweede plek in een Giro-etappe en een negende plaats op het Europees kampioenschap in Glasgow, was toe aan een nieuwe uitdaging. Denz is de enige renner die we volgend jaar terugzien bij de profs.

Samuel Dumoulin stopt met fietsen en treedt toe tot de staf van B&B Hotels-Vital Concept. De Fransman reed (met een tussenpoos van vijf jaar bij Cofidis) elf seizoenen bij AG2R La Mondiale. Ook landgenoot Hubert Dupont hangt zijn rijwiel aan de wilgen. Liefst veertien jaar was hij actief voor de Franse ploeg. Hij droomde van een afscheid na de Giro d’Italia, maar het werd vijf maanden eerder. Gediminas Bagdonas blijft in zijn thuisland nog even koersen bij Klaipėda.

Daartegenover staat de komst van vier renners. Clément Champoussin is de enige nieuwe Franse renner in de selectie. De voormalige mountainbiker staat te boek als een getalenteerde klimmer. Al in 2018 bewees hij zijn waarde met de vijfde plaats in de Tour de l’Avenir en een twaalfde tijdens het WK in Oostenrijk. Daar kwamen afgelopen seizoen klinkende uitslagen bij in de Franse Ronde de l’Isard, Poolse Orlen GP en de Vredeskoers U23 in Tsjechië.

In de tweede seizoenshelft trok hij zijn sterke lijn door. Met een vierde plek in de Tour de l’Avenir deed hij het beter dan in 2018. Vervolgens won hij de lastige Giro della Friuli Venezia Giulia, om in de Ronde van Lombardije voor beloften als tweede te eindigen achter Andrea Bagioli. Zijn laatste koers was de Gran Piemonte, als stagiair bij AG2R La Mondiale. Op nog geen vijftig seconden van winnaar Egan Bernal werd hij negende. Per 1 april gaan we de veelbelovende renner in actie zien.

Oliver Naesen is niet langer de enige ‘Naesen’ bij AG2R La Mondiale, want ook zijn jongere broer Lawrence voegt zich bij de ploeg. De Belg komt over van Lotto Soudal en heeft een goede sprint in de benen, wat hij vorig seizoen liet zien in de Bredene-Koksijde Classic (zevende) en Eschborn-Frankfurt (achtste). Ook in de Belgische najaarsklassiekers reed hij in de herfstmaanden meerdere keren naar de top tien.

De derde aanwinst van AG2R La Mondiale is Harry Tanfield. Hij moest op zoek naar een nieuwe ploeg nadat Katusha-Alpecin ophield te bestaan. De Brit moet het Franse team versterken in de tijdritten en de klassiekers. De laatste nieuwkomer is Andrea Vendrame, die na drie jaar overkomt van Androni Giocattoli-Sidermec. De snelle Italiaan won afgelopen seizoen een rit in de Ronde van de Sarthe en de zand- en grindwedstrijd Tro-Bró Leon.

UIT

Gediminas Bagdonas (Klaipėda Cycling Team)

Nico Denz (Sunweb)

Samuel Dumoulin (gestopt)

Hubert Dupont (gestopt)

IN

Clément Champoussin (Chambéry Cyclisme Formation-AG2R)

Lawrence Naesen (Lotto Soudal)

Harry Tanfield (Katusha Alpecin)

Andrea Vendrame (Androni Giocattoli-Sidermec)

Ambities voor 2020

Misschien wel de opvallendste verandering bij AG2R La Mondiale dit seizoen is het ontbreken van Romain Bardet in de Tour de France. Na acht deelnames op rij laat de kopman de rittenkoers links liggen om vol in te zetten op een klassement in de Giro d’Italia. Daarna focust hij zich in de zomer op de Olympische Spelen in Tokio. Vervolgens reist hij naar Utrecht, waar hij begint aan de Vuelta a España. Die ronde rijdt hij in het teken van het klim-WK in Aigle en Martigny.

Bardet verwacht veel van 2020, vertelde hij onlangs. “Ik ben op een belangrijk punt in mijn carrière aangekomen. Na zeven keer de Tour stel ik mij nu open voor een nieuwe horizon. Het dragen van de trui van het nationale team is een grote eer voor mij. Ik hoop dat tenue dit jaar dan ook twee keer te dragen en van voren te laten zien. We moeten medailles gaan winnen. Zeker olympische, maar het gaat vooral om die regenboogtrui, dat is iets dat het Franse wielrennen mist.”

Nu Bardet de Giro covert, is Pierre Latour aangewezen als leider voor de Tour. Vorig jaar moest de tweevoudige Franse kampioen tijdrijden de ronde aan zich voorbij laten gaan, nadat hij in aanloop naar de UAE Tour zich blesseerde. Dat hield hem wekenlang aan de kant. Drieënhalve maand later werd de Ronde van Zwitserland zijn eerste grote rittenkoers, maar hij had moeite om zijn niveau te halen. Uiteindelijk mocht hij in de Vuelta a España voor de eerste keer het kopmanschap dragen.

“In de Tour zal er geen echt doel zijn, behalve om het zo goed mogelijk te doen. Ik ga alles geven wat ik in me heb, maar ik heb geen specifiek doel in mijn hoofd. Er zijn zoveel variabelen in de Tour dat het moeilijk is om een resultaat voor te stellen. De ploeg houdt me rustig en zegt slechts dat ik mijn best moet doen”, aldus de Franse renner, die wel denkt dat hij zijn dertiende plaats van 2018 moet kunnen verbeteren.

Oliver Naesen mag zich in 2020 wederom op de klassiekers storten. “Met iets meer geluk kan ik een grote klassieker winnen”, vertelde hij in het tussenseizoen. Het geluk dat volgens hem nodig is om een klassieker te winnen, had hij vorig jaar nét niet aan zijn zijde. Daarin moest hij genoegen nemen met o.a. de tweede plaats in Milaan-San Remo en derde plaatsen in Gent-Wevelgem en Parijs-Tours. Het is nog onduidelijk wat Naesen in het tweede deel van het seizoen gaat doen.

Het lijkt bijna zeker dat de klassieke renner niet naar de Olympische Spelen en het WK in Martigny gaat. “Dat zijn geen parcoursen voor mij. Voor Vlaamse renners zoals ik zijn deze te zwaar. Als ik toch opgeroepen word, zal ik in dienst van het team fungeren.” In de klassiekers kan hij alvast op de steun van Tony Gallopin rekenen. De Fransman experimenteerde met de Volta a Catalunya en de Giro d’Italia vorig jaar, maar grijpt nu terug op een meer traditioneel programma.

In de schaduw van de kopmannen staat een hele ris jonge renners klaar om de volgende stap te zetten. Denk hierbij aan Benoît Cosnefroy. De U23-wereldkampioen van 2017 werd pas in oktober 24 jaar, maar was afgelopen jaar wel de zegekoning binnen de ploeg. Parijs-Camembert, GP de Plumelec-Morbihan, La Poly Normande en de Tour du Limousin schreef hij allemaal op zijn naam. Ook werd hij door rennersvakbond UNCP verkozen tot meest beloftevolle renner van 2019.

Met Aurélien Paret-Peintre, Dorian Godon en nieuwkomer Clément Champoussin heeft AG2R La Mondiale nog een aantal Franse renners aan boord, die de komende jaren mooie dingen kunnen gaan laten zien. Datzelfde geldt voor Jaakko Hänninen. De Fin is weliswaar niet van Franse komaf en begint nu pas aan zijn eerste volledige seizoen bij de ploeg, maar lijkt eveneens uit het juiste hout gesneden. In de Tour du Doubs liet hij zich in september al opmerken met de vierde plaats.

Tot slot treffen we een hele batterij renners aan die vrijwel ieder seizoen hun succesje meepakken of in elk geval mooie resultaten kunnen rijden. Denk aan Alexandre Geniez, Alexis Vuillermoz en Alexis Gougeard. Nans Peters en Geoffrey Bouchard vielen afgelopen jaar op met respectievelijk een Giro-ritzege en de bergtrui in de Vuelta a España. En dan zijn er nog Silvan Dillier en Mathias Frank die in 2019 hun doelen noodgedwongen moesten bijstellen door blessureleed.

Selectie AG2R La Mondiale 2020

Romain Bardet

François Bidard

Geoffrey Bouchard

Clément Champoussin – vanaf 1 april 2020

Mikaël Cherel

Clément Chevrier

Benoît Cosnefroy

Silvan Dillier

Axel Domont

Julien Duval

Mathias Frank

Tony Gallopin

Ben Gastauer

Alexandre Geniez

Dorian Godon

Alexis Gougeard

Jaakko Hänninen

Quentin Jauregui

Pierre Latour

Lawrence Naesen

Oliver Naesen

Aurelien Paret-Peintre

Nans Peters

Harry Tanfield

Stijn Vandenbergh

Andrea Vendrame

Clément Venturini

Alexis Vuillermoz

Larry Warbasse

Totaal: 29 renners