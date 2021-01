Hoe deden de elf WielerFlits-neoprofs het in 2020?

Terugblik

We blikken nog één keer terug op afgelopen jaar. Begin januari 2020 publiceerde WielerFlits een lijst met elf neoprofs om op te letten. Hoe hebben die jonkies het eigenlijk gedaan? Het viel als gevolg van het coronavirus niet mee. De laatste jaren gaven we ze steeds een beoordeling mee. Maar vanwege de pandemie en het daaropvolgende kwakkelseizoen, hebben we besloten om dat dit jaar niet te doen.

Kaden Groves (22) – Mitchelton-Scott

Nergens anders dan bij Mitchelton-Scott wilde Kaden Groves zijn profdebuut maken. De jonge Australiër staat te boek als Michael Matthews 2.0. De jongeling liet in eigen land meteen zien waarom. Groves werd vierde in de Race Torquay, om daarna twee ritten te winnen in de Herald Sun Tour. In de UAE Tour liet hij zich vervolgens ook direct gelden op WorldTour-niveau. In de vierde etappe werd hij zesde, maar wel achter misschien wel de beste vijf sprinters ter wereld: winnaar Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria, Pascal Ackermann, Sam Bennett en Caleb Ewan. Geen schande om hen voor je te dulden.

Het waren ook meteen de laatste wedstrijden van Groves’ voorseizoen. De jongeling – in 2019 actief voor de Nederlandse opleidingsformatie SEG Racing Academy – hervatte zijn seizoen in de Czech Tour. Daar mocht hij na de derde etappe de leiderstrui aantrekken, die hij in de lastige slotrit op dag vier uiteindelijk uit handen moest geven. In de Ronde van Hongarije snelde Groves daarna nog twee keer naar een tweede plek. Al bij al kan de jonge Aussie dus terugkijken op een redelijk geslaagd profdebuut. Komend jaar mag hij aan de hand van Bling Matthews verder leren bij Team BikeExchange, de nieuwe sponsornaam.

Beste resultaten

Jayco Herald Sun Tour – 2 etappezeges

UAE Tour – zesde in rit 4

Tour de Hongrie – 2x tweede in massasprints

Niklas Larsen (23) – Uno-X

Voor Niklas Larsen eindigde het jaar al bijna voor het was begonnen. Op het afscheidsfeestje bij zijn toenmalige ploeg ColoQuick brak hij eind november 2019 zijn been. Een lange revalidatie wachtte en daarom kwam de winnaar van de Ronde van Denemarken 2019 voor de coronabreak niet in actie. Geluk bij een ongeluk, want Larsen maakt deel uit van de Deense achtervolgingsploeg die goud op de Olympische Spelen najaagt. Door zijn beenbreuk dreigde hij die missie niet te kunnen volbrengen, maar door corona werden de Spelen met een jaar uitgesteld. Wat Larsen toen nog niet wist, is dat hem later meer onheil stond te wachten.

Tijdens zijn eerste koers na de hervatting van het seizoen, kwam Larsen opnieuw ten val. De jonge Deen van Uno-X moest daarna weer een aantal weken lijdzaam toezien hoe het wielerseizoen naar het einde liep. Een klein lichtpuntje kwam er begin oktober in de Giro della Regione Friuli Venezia Giulia. Zijn ploeg won de ploegentijdrit op de eerste dag, waarna Larsen de leiderstrui mocht aantrekken. Een dag later was alleen het Poolse talent Szymon Krawcyk sneller in de tweede etappe. Het waren wel de enige wapenfeiten van Larsen in 2020. Komend jaar gaat hij zich in eerste instantie richten op het onderdeel Omnium op de baan.

Beste resultaten

Giro della Regione Friuli – tweede in rit 2

Clément Champoussin (22) – AG2R La Mondiale

Op 1 april maakte Clément Champoussin officieel de overstap naar de profs. Dat leek toen een grote grap, omdat er tegen die tijd natuurlijk niet gekoerst werd ten gevolge van het coronavirus. De talentvolle klimmer maakte zodoende zijn profdebuut namen AG2R La Mondiale in de Tour de l’Ain, waar hij – tussen al het geweld van Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers – meteen dertiende werd in de openingsrit. In de derde etappe en ook in de Ronde van Lombardije moest hij echter vroegtijdig opgeven. In de Ronde van Luxemburg liet hij opnieuw een goede indruk achter; na twee sterke ritten eindigde hij als achtste.

Met de Waalse Pijl (24e) en Luik-Bastenaken-Luik mocht de jonge Fransman nog eens twee WorldTour-klassiekers afvinken. Of dat al niet genoeg was, stond Champoussin ook meteen voor zijn groterondedebuut. In de Vuelta a España liet hij meteen sprankeltjes van zijn talent zien. Al in de derde etappe mengde hij zich tussen de topfavorieten en eindigde hij bergop als tiende. Datzelfde kunststukje herhaalde hij in de tiende etappe, toen hij nog voor iemand als Alejandro Valverde finishte. In de individuele tijdrit met aankomst op Mirador de Ézaro werd hij zeventiende. Genoeg aanknopingspunten voor Champoussin in de toekomst.

Beste resultaten

Tour du Luxembourg – achtste in het eindklassement

Vuelta a España – tiende in rit 3 en rit 8

Kevin Inkelaar (23) – Bahrain McLaren

Kevin Inkelaar maakte het voorbije seizoen zijn profdebuut bij Bahrain McLaren. De intussen 23-jarige klimmer reed zijn eerste koers in de Ronde van Valencia, maar daar was hij vooral om te leren. Zoals eigenlijk het gehele seizoen. Na de coronabreak begon hij in La Route d’Occitanie, waar hij tussen al het klassementsgeweld een knappe twaalfde plek veroverde in de derde etappe. Dat was een rit met aankomst op Col de Beyrède, waar Egan Arley Bernal wist te winnen voor Pavel Sivakov, Aleksandr Vlasov, Thibaut Pinot en Bauke Mollema. Het zegt genoeg over het klimvermogen dat de Zuid-Hollander kan leveren.

In de Tour de Wallonnie werd de jongeling daarna 21e, in dezelfde tijd als nummer tien Oliver Naesen. Twee weken verder kon de Nederlander zijn eigen plan trekken in de Internationale Wielerweek van Coppi & Bartali. Daar strandde hij op de dertiende plek in het eindklassement. Na een debuut in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, mocht Inkelaar zich ook opmaken voor zijn eerste optreden in een grote ronde. Door een valpartij in de eerste rit, kon hij daar iets minder uitrichten dan hij gehoopt had. “Ik ben wel tevreden over mijn jaar, hoor. Ik heb veel kansen gehad en veel kunnen leren. Op naar meer!”

Beste resultaten

Internationale Wielerweek van Coppi & Bartali – dertiende in het eindklassement

La Route d’Occitanie – twaalfde in rit 3

Quinn Simmons (19) – Trek-Segafredo

De overstap van de junioren rechtstreeks naar de profs is maar voor weinigen weggelegd. Quinn Simmons volgde het voorbije seizoen hetzelfde pad als Remco Evenepoel een jaar eerder deed. De piepjonge Amerikaan (19) kon na het eerste jaar echter niet dezelfde adelbrieven overleggen als de Belg. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar het moet gezegd: Simmons reed allerminst onaardig. Zo begon hij in februari meteen met twee top tiens in de Tour de la Provence, door zich te smijten in twee sprints. In zijn eerste kasseienklassiekers – waar zijn specialiteit ligt – moest de U19-wereldkampioen echter drie keer opgeven.

Na de coronabreak begon Simmons ook sterk, door als zestiende te eindigen in de door Evenepoel gewonnen WorldTour-koers de Ronde van Polen. Nog diezelfde maand noteerde de Amerikaan zijn eerste topresultaat in een WorldTour-klassieker. In de Bretagne Classic (gewonnen door Michael Matthews) werd hij knap zesde – toch een koers over bijna 250 kilometer. Zijn beste resultaat behaalde Simmons in de Ronde van Hongarije, door op de slotdag als tweede te eindigen op de slotklim naar Gyöngyös-Kékestető. Niet meteen zijn specialiteit, maar wel een prima uitslag. In het najaar kwam Simmons vooral negatief in het nieuws. De jongeling werd door zijn ploeg geschorst vanwege beledigende uitlatingen.

Beste resultaten

Tour de Hongrie – in het eindklassement

Bretagne Classic-Ouest France – zesde

Ronde van Polen – zestiende in het eindklassement

Tobias Foss (23) – Jumbo-Visma

Het seizoen 2020 was dat van Jumbo-Visma. De Nederlandse formatie groeide uit tot de beste ploeg ter wereld, al miste misschien de icing op de cake. In het kielzog van alle kopmannen, maakte ook profdebutant Tobias Foss een goed jaar door. De 23-jarige Noor begon na de coronabreak meteen met zilver op het Noors kampioenschap tijdrijden. Tijdens zijn debuut op WorldTour-niveau in de Ronde van Polen, kwam het Noorse rondetalent – in 2019 nog goed voor eindwinst in de Ronde van de Toekomst – ook goed voor de dag. Hij eindigde als negentiende in het eindklassement; geen slecht begin voor een neoprof.

Foss werd door de ploegleiding kansen beloofd in de wat kleinere rittenkoersen. Zo was Jumbo-Visma voor het eerst actief in de Ronde van Hongarije, een koers waarin de jonge Noor zijn ding mocht doen. Dat deed Foss naar behoren. Op de zojuist bij Simmons aangehaalde slotklim werd de jongeling vijfde, wat meteen ook zijn notering in het eindklassement was. Een maand later mocht de Noor ook voor het eerst zijn opwachting maken in een grote ronde. Die miste hij niet; tijdens de openingstijdrit op Sicilië werd Foss knap vijfde. Corona gooide later in de Italiaanse ronde roet in het eten voor een verder vervolg.

Beste resultaten

Giro d’Italia – vijfde in rit 1

Noors kampioenschap tijdrijden –

Tour de Hongrie – vijfde in het eindklassement

Alberto Dainese (22) – Team Sunweb

Net als Groves kwam ook Alberto Dainese over naar de profs vanaf opleidingsploeg SEG Racing Academy. Ook de katterappe Italiaan begon zijn eerste jaar bij de beroepsrenners in Australië, waar de Duitse ploeg hem een aantal wedstrijden voorschotelde. In de Tour Down Under behaalde de spurter meteen een topvijfnotering. Vijf dagen daarna reed Dainese met de Race Torquay een eendagskoers. Die mondde uit in een sprint, waarin Sam Bennett de maat nam van Giacomo Nizzolo en… Dainese! Hij kwam steeds dichter bij een zege en in de Herald Sun Tour lukte dat daarna meteen in de eerste etappe voor de kleine Italiaan.

Dat we het laatste van de jongeling nog niet gezien hebben, liet de renner van Team Sunweb zien in de UAE Tour. Daar spurtte hij tegen de complete wereldtop al eens naar een zesde plaats. Na de coronabreak posteerde Dainese zich in de Ronde van Polen ook weer twee keer bij de eerste vijf. Daarna kwam de klad er een beetje in bij de Italiaan. Hij eindigde wel als veertiende op het Italiaans kampioenschap op de weg, waar Dainese de pelotonssprint won. Nadien noteerde hij in de openingsrit van de BinckBank Tour nog een zesde plaats, om alvorens hardheid op te doen in koersen als Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen.

Beste resultaten

Herald Sun Tour – in rit 1

Race Torquay –

BinckBank Tour – zesde in rit 1

Andrés Camilo Ardila (21) – UAE-Emirates

Dat een profdebuut niet altijd over rozen gaat, bewijst Andrés Camilo Ardila. De Colombiaan won in 2019 nog met overmacht de Giro d’Italia voor beloften. Zijn profdebuut in eigen land beloofde wel een mooie start. Hij werd zeventiende in de Tour Colombia 2.1. Daarna vertrok de pocketklimmer naar Europa, maar koersen in deze contreien is hem vies tegengevallen. Sinds 6 augustus reed hij geen enkele koers meer uit. Ciclismo International sprak hem daarover: “Na de Giro U23 had ik te maken met een spieroverbelasting, waardoor ik zes maanden de fiets niet heb aangeraakt. Ik herstelde en kon me daarna goed voorbereiden.”

De Tour Colombia 2.1 was daarvan het gevolg. “Maar toen sloeg de coronapandemie toe. Ik verloor mijn vorm en die had ik juist nodig voor de koersen in Europa. Ik volgde wel mijn schema en was goed op weg, maar ik haalde mijn niveau niet. Ik ben gaan twijfelen. Dat sloeg door, want ik vond het antwoord niet. Het is een rare gewaarwording als je vaak wint en zelfs zegeviert in de Giro voor beloften, naar deze harde realiteit. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat ik koersritme en ervaring miste. Nu heb ik weer vertrouwen. Ik train drie keer per week op de tijdritfiets, omdat wij Colombianen daar vaak tekortschieten. Graag zou ik dit jaar een grote ronde rijden om dat te laten zien”, wenst de jonge klimmer.

Beste resultaten

Tour Colombia 2.1 – zeventiende in het eindklassement

Ilan Van Wilder (20) – Team Sunweb

Nog een profdebutant die het lastig had in zijn eerste jaar, was Ilan Van Wilder. Insiders – vooral uit België – voorspellen dat de 20-jarige jongeling van Team DSM (tot voor kort Team Sunweb) een mooie toekomst tegemoet gaat. Sterker nog: hij zou tot dezelfde prestaties als Remco Evenepoel in staat zijn, maar hij heeft iets langer nodig. Waar zijn leeftijdsgenoot in 2019 als eerstejaars meteen wedstrijden als Clásica San Sebastián won, bleef Van Wilder ver verwijderd van de spotlights. Hij begon het seizoen wel voortvarend, met een zeventiende plek in een sterk deelnemersveld tijdens de Volta ao Algarve. Nog voor Geraint Thomas.

Het was de enige koers die de jonge Belg reed voor de uitbraak van corona. Daarna had de jongeling het lastiger. In de zwaar bezette Tour de l’Ain – de eerste krachtmeting tussen Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers – kon Van Wilder de eerste twee etappes goed mee. In de laatste rit naar de Grand Colombier verloor hij echter zijn twaalfde plek in het klassement. Dat zijn vorm op punt was, bewees hij met brons op het EK tijdrijden voor beloften. Daarna kreeg de jonge ronderenner te maken met een knieblessure. Daardoor startte hij onder meer in de Vuelta a España tegen beter weten in. Op naar een beter 2021.

Beste resultaten

Europees kampioenschap tijdrijden U23 –

Volta ao Algarve – zeventiende in het eindklassement

Ethan Hayter (22) – INEOS Grenadiers

Ethan Hayter behoort tot de grootste talenten van zijn generatie. De intussen 22-jarige Brit heeft een breed pallet aan kwaliteiten, al focust hij zich nu nog voornamelijk op de baan. Inzet daarbij is deelname aan de Olympische Spelen in Tokio, komende zomer. Dat had natuurlijk al het afgelopen jaar moeten gebeuren, maar door het coronavirus kwam dat er niet van. Vandaar dat Hayter zijn talent maar op de weg etaleerde. Vooral op Italiaanse grondgebied wat de jonge Brit op dreef. Eind augustus werd hij plotsklap tweede in de altijd lastige Memorial Marco Pantani, achter Fabio Felline. Het was pas Hayters vierde profkoers.

De ban was meteen gebroken. De renner van INEOS Grenadiers kan dus veel verschillende wedstrijden aan en heeft daarna een wapen: zijn ijzersterke sprint. In de Internationale Wielerweek van Coppi & Bartali leverde het dat hem nog een tweede en vijfde plek op. Ook in de Giro della Toscana landde Hayter op een podiumplaats; in de massasprint werd hij daar derde achter Fernando Gaviria en Robert Stannard. Dat de jonge Brit – vergelijk hem als renner een beetje met Alejandro Valverde in zijn jonge jaren – op een zege afstevende, leek een kwestie van tijd. Dat bleek: half september won hij de Giro dell’Appennino (UCI 1.1).

Beste resultaten

Giro dell’Appennino –

Memorial Marco Pantani –

Giro della Toscana –

Andreas Leknessund (21) – Uno-X

Wat goed is, komt in het wielrennen snel. In Noorwegen rijden een aantal pareltjes rond de laatste jaren, met Tobias Foss en wellicht ook nog altijd Kristoffer Halvorsen als voorbeelden. Het beste paard van stal heet echter Andreas Leknessund. Hij is op dit moment 21 jaar en reed in 2020 voor het Noorse ProTeam Uno-X. De talentvolle klassementsrenner kende een uitstekend jaar als profdebutant. Leknessund won namelijk niet minder dan zes keer. Pre-corona begon hij niet onaardig met een negentiende plek in het eindklassement van de Volta ao Algarve. Maar vooral na de coronabreak maakte de Noor indruk. Veel indruk.

Hij begon eind juli met de nationale titel tijdrijden bij de profs, gevolgd door de Europese titel op hetzelfde onderdeel bij de beloften. Begin september won hij – door corona weliswaar met een zwaar gedevalueerd deelnemersveld – twee van de drie koersen in het Uno-X Development Weekend. Nog diezelfde maand werd hij vierde in de Ronde van Slowakije, wel won hij daar het jongerenklassement. Op het WK tijdrijden voor profs eindigde hij vervolgens als dertiende, om weer een week later als achtste te eindigen in de Ronde van Lombardije voor beloften. In de vermaarde Giro della Regione Friuli Venezia Giulia won hij begin oktober dan de lastigste etappe, meteen goed voor eindwinst.

Leknessund heeft zijn profdebuut absoluut niet gemist. In 2021 rijdt hij voor Team DSM. Een ander type dan vertrekker Marc Hirschi wellicht, maar niet minder talentvol. Dat belooft!

Beste resultaten

Giro della Regione Friuli Venezia Giulia – in het eindklassment + 2 ritten

Europees kampioenschap tijdrijden –

Noors kampioenschap tijdrijden –

Ronde van Slowakije – vierde in het eindklassement

Het lijstje met neoprofs voor 2021 verschijnt binnenkort, zodra de eerste wedstrijden in zicht zijn.