Romain Bardet naar Team DSM: “Ik had een nieuwe impuls nodig”

Romain Bardet is volgend seizoen zonder twijfel de grootste nieuwkomer bij Team DSM, zoals Team Sunweb in 2021 gaat heten. Na negen jaar verlaat de Franse ronderenner het vertrouwde nest bij AG2R La Mondiale.

Bardet vindt het na negen jaar het juiste moment om van ploeg te wisselen, laat hij weten aan Le Dauphiné Libéré. “Het is een goed moment, ook al had ik een goede tijd bij AG2R La Mondiale en blijf ik bevriend met iedereen in de ploeg. Het is in zekere zin hartbrekend omdat we samen zijn gegroeid, maar ik voelde dat ik een nieuwe impuls in mijn carrière nodig had. Ik voelde me altijd al aangetrokken tot Sunweb, omdat hun manier van werken me aanspreekt.”

In de nieuwe omgeving bij Team DSM wil de Franse renner zich terug bewijzen na twee moeilijke seizoenen, die hem hooguit de bolletjestrui in de Tour de France opleverden. “Dit is een nieuwe uitdaging, die me veel goed zal doen. Deze stap moet uitwijzen of het de goede keuze was. Het leven bestaat uit cyclussen, en soms moet je nieuwe energie vinden om door te gaan. Zonder twijfel heb ik een paar moeilijke jaren achter de rug. Ik moest verder.”

Wedstrijdschema

“De ploeg wil slechts dat ik de beste renner ben die ik maar kan zijn. Ik kan mijn wedstrijdschema nog niet vertellen. We concentreren ons nu op de basis. Alles wat ik in het verleden heb gedaan is geanalyseerd en de ploeg denkt dat ze een nieuw pad voor me kunnen uitstippelen. We gaan zien of het werkt. Ik vind het geweldig om helemaal opnieuw te beginnen, maar dat vereist geen specifieke doelen op de korte termijn”, aldus Bardet.

De Franse ronderenner wordt bij zijn nieuwe ploeg niet de uitgesproken kopman, zoals hij dat was bij AG2R. “Bij Sunweb staat altijd de ploeg centraal. De wedstrijden waarin ik word opgesteld zijn niet per se een jacht op een persoonlijk resultaat, maar staan meer in het perspectief van de algemene prestaties van de ploeg en mijn ontwikkeling als renner. Het is een ongekende uitdaging die ik aanga.”