Bardet: “Het Franse wielrennen mist de regenboogtrui” maandag 6 januari 2020 om 15:09

Romain Bardet vindt het tijd voor een nieuwe Franse wereldkampioen op de weg. In 1997 wist Laurent Brochard voor het laatst als Fransman de regenboogtrui te winnen. Voor Bardet reden om in 2020 van het WK in Zwitserland een groot doel te maken. “Ik hoop dat ik de kleuren van ons land van voren kan laten zien”, zegt hij.

Voor de kopman van AG2R La Mondiale staat voor het eerst in zeven jaar de Tour de France niet op het programma. Hij zet vol in op een klassement in de Giro d’Italia, waarna hij zich in de zomer focust op de Olympische Spelen in Tokio en het klim-WK in Aigle en Martigny in het najaar.

“Ik verwacht veel van 2020”, aldus Bardet tegen Répliques. “Ik ben op een belangrijk moment in mijn carrière aanbeland. Na zeven keer de Tour de France ga ik mij nu openstellen voor een nieuwe horizon. Het dragen van de trui van het nationale team is een grote eer voor mij. Ik hoop dat tenue dit jaar dan ook twee keer te dragen en die van voren te laten zien.”

“We moeten medailles gaan winnen. Zeker olympische medailles, maar het gaat vooral om die wereldkampioentrui, dat is iets dat het Franse wielrennen mist”, zegt de zilverenmedaillewinnaar van het WK 2018 in Innsbruck. “Buiten de gele trui is dat een tricot dat het hele seizoen in de schijnwerpers staat. Dat maakt van het WK een belangrijk evenement voor het Franse wielrennen dit jaar. We mogen verwachten dat we daarvoor gaan vechten.”