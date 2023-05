Wat zijn de ambities van de kopmannen in WielerFlits Ploegleider?

Overzicht

De start van de 106e editie van de Giro d’Italia staat voor de deur. Wil je deze Giro nog leuker maken? Speel dan samen met je vrienden mee met WielerFlits Ploegleider. Om je op weg te helpen met de lastige keuzes in dit spel, zet WielerFlits de ambities van de kopmannen op een rij.

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) – 20 punten

Deze editie gaat Remco Evenepoel voor niets minder dan de roze trui. “Het is geen geheim dat ik een goed klassement wil rijden. Ik kan op een sterk team rekenen en we zijn allen sterk gemotiveerd”, vertelt Remco op de site van Soudal Quick-Step. De rest van het team zal volledig in dienst rijden van de Belg.

Primož Roglič (Jumbo-Visma) – 19 punten

De Sloveen van Jumbo-Visma is op voorhand dé uitdager van Evenepoel. Vooruitblikkend op de Giro zegt hij in gesprek met Cyclingnews het volgende: “Ik heb zeven weken op de Teide gezeten, ik ben er klaar voor. We hebben alle benodigde voorbereiding kunnen treffen tijdens de hoogtestage, ik heb er zin in.” Toch verloor de Sloveen kort voor de Giro twee belangrijke pionnen. Zal dit een grote invloed hebben?

Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) – 16 punten

Vlasov zal in de Giro het kopmanschap delen met Lennard Kämna. Het doel is om als team op het podium te eindigen. Al geeft de Duitser aan dat de Rus wel een streepje voor heeft. Vlasov vertelt: “Ik ben op hoogte geweest en heb daar goede trainingsblokken gedaan. Ik heb veel werk verzet de laatste maanden om nu lekker te koersen. Ik hoop dat mijn beste vorm er nog aan gaat komen.”

João Almeida (UAE Emirates) – 15 punten

Corona nekte vorig jaar de klassementsambities van de Portugees. Almeida is deze Giro d’Italia op zoek naar revanche. “Ik heb zeker honger om terug te keren en voor een topresultaat te gaan”, zegt Almeida. “De voorbereiding op de Giro is heel goed gegaan. Ik denk dat ik dit jaar heel constant rondrijd en we hebben net een groot blok met geweldige trainingen gedaan op hoogte in Sierra Nevada. Als groep zijn we er klaar voor, zowel fysiek als mentaal.”

Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) – 15 punten

INEOS Grenadiers schuift dit jaar een oud-winnaar van de Giro d’Italia naar voren. Tao Geoghegan Hart is in goede vorm en liet dit zien door de Tour of the Alps te winnen. “Elke grote ronde is een reis en in de Giro 2023 starten we met een geweldig team. Hopelijk kunnen we een nieuw speciaal hoofdstuk toevoegen aan deze wedstrijd. Ik ben in goede vorm en heb heel erg genoten van de koersen met mijn ploeggenoten”, vertelt de 28-jarige Brit.

Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) – 14 punten

INEOS Grenadiers trekt echter niet met een kopman ten strijden. Ook Geraint Thomas is een vooruitgeschoven pion. Al tempert hij zelf de verwachtingen: “De laatste twee keren dat ik deelnam, heb ik de finish niet gehaald, dus hopelijk kan ik nu op zijn minst Rome halen! Natuurlijk was het dit seizoen vooralsnog een beetje starten en stoppen, maar ik ben nu op de goede weg en kom net op tijd in vorm. De rest van de ploeg doet het ook supergoed.”

Jack Haig (Bahrain Victorious) – 14 punten

De ploegleiding van de Bahreinse formatie is realistisch in hun kansen. De Australische renner hoopt dit jaar goed mee te kunnen draaien. “Ik zou heel graag streven naar een plek in de top-5. Als mij dat lukt in de Giro, dan mag ik blij zijn”, vertelt de Australische klimmer. “Dat ik de Tour of the Alps afsloot met een derde plaats, is mooi in aanloop naar de Giro. Verder weet ik dat mijn conditie er langzaam aankomt.”

Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) – 13 punten

De kopman van EF Education-EasyPost wil voor het hoogst haalbare gaan. Hij verwacht dan ook niet enkel een tweestrijd: “Ik start met de ambitie om een algemeen klassement te rijden”, vertelt Carthy. “Ik voel geen stress en geen druk. Het wordt zeker geen strijd om de derde plek. Dat gezegd hebbende, zullen Evenepoel en Roglič wel de referentie zijn voor het grootste deel van de Giro.”

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) – 10 punten

In zijn ultimo Giro wil de ervaren Fransman nog een klassement rijden. “Ik sta waar ik wilde staan. Dat stemt me tevreden, een week voor de Giro d’Italia”, aldus Pinot. Ploegmaat Lars van den Berg duidt het plan van de Franse formatie: “Als hij aan het begin wat tijd verliest dan is dat nog niet eens een groot drama. Dan hopen we dat hij in de bergen met een ontsnapping terug kan komen”, vertelt de Nederlander.

Warren Barguil (Arkéa-Samsic) – 7 punten

In deze Giro heeft Warren Barguil zijn zinnen gezet op een etappewinst: “Het was een grote wens van mijn kant. Als het lukt, zou ik toetreden tot een select clubje renners dat een etappe heeft gewonnen in alle drie de grote ronden. Het zou mooi zijn als ik deze trilogie ook compleet kan maken.” Een goede motivatie om in de ontsnappingen te zitten.

Domenico Pozzovivo (Israel-Premier Tech) – 7 punten

Een van de goedkopere klassementsmannen in het spel is de oude, kleine Italiaan. Al gaat hij zelf niet uit van de winst: “Voor mij liggen de doelen elders. Ik strijd niet mee om de Giro te winnen”, vertelt Pozzovivo. “Het doel is om te gaan voor een top-10. Dat zou voor mij een geweldig resultaat zijn, als je kijkt naar mijn voorbereiding en mijn leeftijd.”

