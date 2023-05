Giro 2023: UAE rekent op ‘hongerige’ kopman Almeida en sprinter Ackermann

De selecties voor de Giro d’Italia blijven binnenstromen. Ook UAE Emirates heeft inmiddels onthuld met welk achttal het zaterdag aan de start zal staan in Fossacesia Marina. João Almeida is de klassementskopman van de ploeg uit de Emiraten, die in de sprints wil scoren met Pascal Ackermann.

Ook van de partij voor UAE Emirates, naast Almeida en Ackermann: Alessandro Covi, Ryan Gibbons, Davide Formolo, Brandon McNulty, Diego Ulissi en Jay Vine. Laatstgenoemde maakt zijn debuut in de Ronde van Italië. De Australiër wordt door UAE Emirates gezien als ‘sterke luitenant’ van Almeida, maar krijgt mogelijk ook zijn eigen kansen, ‘afhankelijk van hoe de koers zich ontwikkelt’.

Almeida reed de Giro d’Italia de voorbije drie jaar ook al. Bij zijn debuut werd hij vierde, een jaar later eindigde hij als zesde. In de editie van vorig jaar gaf de Portugees voorafgaande aan de achttiende etappe op met corona. “Na het teleurstellende einde van deze koers vorig jaar, heb ik zeker honger om terug te keren en voor een topresultaat te gaan”, zegt Almeida.

“De voorbereiding op de Giro is heel goed gegaan. Ik denk dat ik dit jaar heel constant rondrijd en we hebben net een groot blok met geweldige trainingen gedaan op hoogte in Sierra Nevada. Als groep zijn we er klaar voor, zowel fysiek als mentaal.”

