Giro 2023: Groupama-FDJ met Küng, Van den Berg en afzwaaiende Pinot

Groupama-FDJ heeft haar selectie voor de aankomende Giro d’Italia gepresenteerd. De kopman is Thibaut Pinot, die in zijn laatste jaar als profwielrenner nog een keer voor een goed algemeen klassement wil gaan. Daarnaast gaat het Franse team voor ritsuccessen met onder meer tijdritkanon Stefan Küng en Nederlander Lars van den Berg.

In zijn laatste voorbereiding op de Giro werd Pinot vijfde in de Ronde van Romandië. In de koninginnenrit eindigde hij kort achter Adam Yates. “Ik had hier graag gewonnen, maar ik sta wel waar ik wilde staan”, vertelde hij daarna. “Dat stemt me tevreden, een week voor de Giro d’Italia. Zeker omdat ik de laatste dagen wat twijfels had. Het is fijn om in een echte bergetappe zo te rijden.”

Lars van den Berg gaat op voor zijn tweede Giro-deelname. Hij kondigde al aan dat Pinot voor een algemeen klassement gaat en daarbij ook de aanval niet zal schuwen. “Als hij aan het begin wat tijd verliest dan is dat nog niet eens een groot drama. Dan hopen we dat hij in de bergen met een ontsnapping terug kan komen”, vertelde hij.

Met tijdritspecialist Stefan Küng heeft Groupama-FDJ een grote kanshebber op succes in de eerste week, als er twee tijdritten zijn opgenomen die de Zwitser goed moeten liggen.

De selectie van het Franse WorldTeam wordt gecompleteerd door Bruno Armirail, Rudy Molard, de rappe Jake Stewart en Ignatas Konovalovas. Ten opzichte van de voorlopige startlijst is Reuben Thompson uit het achttal verdwenen. Waarom hij ontbreekt, is niet bekend.

