Hugh Carthy verwacht geen strijd om derde plek in Giro: “Voel geen stress en druk”

Interview

Hugh Carthy gaat volgende week zaterdag met veel vertrouwen van start in de Giro d’Italia. De Britse klimmer deelt bij EF Education-EasyPost het kopmanschap met Rigoberto Urán en heeft in de voorbije Tour of the Alps vertrouwen opgedaan door er tweede te worden. “Deze Giro is nog lastiger dan andere jaren, dat zeker”, blikt Carthy vooruit met WielerFlits.

“Ik start met de ambitie om een algemeen klassement te rijden”, bevestigt de 28-jarige Carthy. “De eerste weken kan je wel redelijk in de luwte blijven, dus ik ga eerst zien hoe dat gaat. Maar ik voel geen stress en geen druk. Dat is voor mij het vertrekpunt.”

Carthy verwacht een loodzware ronde. “Het parcours is heel zwaar. Lastiger dan andere jaren, dat zeker. Maar we komen geen dingen tegen die we nog nooit gezien hebben”, legt hij uit. “Ik kijk ernaar uit. Na de Tour of the Alps ga ik eerst nog naar huis om te trainen. De Giro komt nu al dichtbij, maar er is nog tijd om na te denken en uit te rusten.”

De aanloop naar de Giro d’Italia verliep goed voor de Brit, die in 2020 al eens derde werd in de Vuelta a España. Carthy kwam langzaam op gang op Mallorca (zesde in de Trofeo Serra de Tramuntana) en in de Tour des Alpes Maritimes et du Var (vijftiende). In Tirreno-Adriatico was hij alweer beter, met een achtste plek in het eindklassement, waarna in de voorbije Tour of the Alps een tweede plaats volgde. Hij strandde op 22 seconden van Tao Geoghegan Hart.

“Met die opbouw was ik erg blij”, vertelt hij daarover. “Alles is volgens plan verlopen. Ik heb daarvoor ook een goede winter gedraaid, dus ik ben blij hoe dat is gegaan.”

‘Roglič en Evenepoel zijn de referentie’

Dat het in aanloop naar de Ronde van Italië vooral zal gaan om Primož Roglič en Remco Evenepoel, verrast ook Carthy niet. Toch verwacht hij niet dat het een strijd wordt om de derde plaats in het eindklassement. “Dat is echt anders dan een rittenkoers van een week of een eendagskoers”, verklaart hij.

“In dat soort wedstrijden zie je dat de dominantie groot is, maar in een grote ronde kan er meer fout gaan. Het wordt zeker geen strijd om de derde plek. Dat gezegd hebbende, zullen zij wel de referentie zijn voor het grootste deel van de Giro. Dat gaat heel interessant worden.”

‘Belangrijk om beter te zijn in de derde week’

Tijdens de Giro zullen oud-renners Tejay van Garderen en Matti Breschel de ploegleiders van dienst zijn EF Education-EasyPost. De Amerikaan, met Nederlandse roots, vindt de tweede plaats van Carthy in de Tour of the Alps een goed resultaat. “Het is een goede maatstaf, waarbij we gezien hebben hoe hij het doet tegen deze tegenstanders”, aldus Van Garderen.

“De Giro is mooi in balans met lange tijdritten, maar ook met heel zware bergen. Maar het is typisch voor de Giro dat zal het aankomen op de derde week”, verwacht de EF-ploegleider. “Ze hebben de slotweek heel zwaar gemaakt en dat gaat in het voordeel zijn van de renners die heel constant zijn. Niet voor iemand die heel goed is in specifiek een onderdeel.”

Daarom zal Carthy in de Giro zijn piek leggen in de laatste week. “Als je in de eerste week te veel energie verspilt, dan zak je langzaam weg richting het einde. Dat kan een probleem worden”, laat Van Garderen weten. “Zoals in elke grote ronde zal het belangrijk zijn om beter te zijn in de derde week dan in de eerste.”

“Het wordt zeker een interessante Giro. We hebben met Roglič en Evenepoel twee grote namen, maar je moet de andere klassementsrenners zeker niet vergeten. Zij kunnen zeker iets creëren.”

