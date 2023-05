Pooltips Giro d’Italia 2023 – Wie neem jij in je team bij WielerFlits Ploegleider?

Ook voorafgaand aan de Giro d’Italia 2023 helpen wij je met vijf tips voor het WielerFlits Ploegleider-spel. Meer over de spelregels en hoe dit managementspel werkt, lees je in dit artikel. Veel plezier met het bouwen van je team, waarmee je een extra dimensie aan het volgen van de Ronde van Italië toevoegt. Doe er je voordeel mee!

Ben Healy

De voorjaarsrevelatie van 2023 is zonder twijfel Ben Healy. De 22-jarige Ier heeft een bijzonder verhaal. Hij is namelijk een Brit en komt uit het mountainbiken. Gedwongen door de Britse bond, volgde hij zijn eigen pad. Al het gehele seizoen imponeert hij, met een tweede plek in de Amstel Gold Race en een vierde plaats in Luik-Bastenaken-Luik.

Wat is hij waard in het hooggebergte? Dat willen ze ook bij EF Edcuation-EasyPost graag weten. Hij heeft in elk geval een sterke tijdrit in zijn benen en met name in de tweede week zitten een aantal ritten waar rittenkapers hun slag kunnen slaan. Daar is deze stoïcijnse Britse Ier voor vijf puntjes Healy-maal geschikt voor.

Aurélien Paret-Peintre

Bij AG2R Citroën gaan ze na een erg mager voorjaar opzoek naar eerherstel in de Giro d’Italia. Toch doen ze dat zonder uitgesproken kopman, maar neem voor vier punten vooral Aurélien Paret-Peintre op in je selectie. De snelle, Franse klimmer (27) reed in zijn carrière tot op heden drie grote rondes, waarvan hij in de Giro van 2020 zestiende werd en een jaar later in de Tour vijftiende.

In deze Giro lijkt Paret-Peintre een ideale kandidaat voor de Zubeldia Award achterin de top-tien. Lukt dat niet, dan kan hij met zijn snelle benen ook een ritje meepikken. Dit jaar eindigde hij in al zijn wedstrijden bij de eerste achttien. Verwar hem niet met zijn jongere broertje Valentin, die maar één puntje waard is.

Josef Černý

Met drie individuele chrono’s in deze Giro loont het om een goede tijdrijder op je bank te zetten, die je in die drie etappes kunt inzetten. De 29-jarige Josef Černý heeft zich op dat vlak bewezen. Sterker nog: hij won de – weliswaar korte – openingstijdrit in de Ronde van Romandië. De vraag is wel of hij daarin voluit mag gaan, want Černý rijdt bij Soudal-Quick-Step.

Die ploeg brengt met Remco Evenepoel een topfavoriet aan de start, wat dan wel weer een plus is voor de Tsjech. Als een renner lid is van de winnaar van het dagploegenklassement, krijg je drie punten bijgeschreven. Mocht de kopman onverhoopt uitvallen, dan heeft Černý zich ook al bewezen als rittenkaper. In 2020 won hij nog een Giro-rit nadat hij deel uitmaakte van een omvangrijke vlucht.

Eddie Dunbar

Een van de allergoedkoopste kopmannen van dit Giro-spel is Eddie Dunbar. De 26-jarige Ier van Jayco-AlUla is slechts twee puntjes waard. Afgelopen winter verliet hij INEOS Grenadiers voor meer kansen bij de Australische formatie. In de Ronde van Romandië kwam dat voor het eerst concreet tot een mooi resultaat: de kleine Ierse klimmer werd negende in het eindklassement. Net op tijd in vorm, dus.

In kleinere rondjes heeft Dunbar zich al wel een aantal keer bewezen, maar op WorldTour-niveau is dat nog een ander paar mouwen. Hij reed slechts één grote ronde tot op heden, de Giro van 2019. Namens Sky werd hij toen wel al 22ste. Geen sinecure dat hij het goed gaat doen, maar als je nog een bank moet vullen met een tweepunter: Eddie raises Dunbar.

Marius Mayrhofer

Veel spelers gebruiken het budget van 100 europunten om daarvan 95 te investeren in een zo’n sterk mogelijke basisopstelling van acht renners. Daarnaast zetten ze coureurs met een waarde van 1 europunt op de reservebank en hopen ze daarna niet meer te hoeven omkijken naar hun team. Je mag immers toch maar één wissel toepassen per etappe. Om daar toch mee te kunnen spelen, moet je opzoek naar waardevolle eenpunters. Daarvan zijn er best een aantal te vinden, maar wij willen je graag Marius Mayrhofer aanraden.

De jonge Duitser is een sterke sprinter. In januari won hij immers nog de Cadel Evans Great Ocean Road Race, een WorldTour-koers. Hoewel hij onlangs wel een lichte knieontsteking had na een hoogtestage op Tenerife, is hij de aangewezen sprinter. En dus niet Alberto Dainese, die drie puntjes waard is. De Italiaan won vorig jaar nog een Giro-rit, maar ligt op ramkoers met de ploegleiding. Hij is opgeroepen als reserve voor Henri Vandenabeele. Zoek je dus een goedkope spurter? Neem dan Marius Mayrhofer.