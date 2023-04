Jack Haig met vertrouwen naar Giro d’Italia: “Streef naar plek in de top-5”

Interview

Jack Haig is in de komende Giro d’Italia een van de uitdagers van Primož Roglič en Remco Evenepoel. De Australische klimmer zal de vooruitgeschoven pion zijn van Bahrain Victorious voor het algemeen klassement. Zijn derde plek in de Tour of the Alps heeft hem vertrouwen gegeven. “Ik zou heel graag streven naar een plek in de top-5”, vertelt hij aan WielerFlits.

“Als mij dat lukt in de Giro, dan mag ik blij zijn”, gaat Haig verder. “Dat ik de Tour of the Alps afsluit met een derde plaats is mooi in aanloop naar de Giro. Ik weet in ieder geval dat INEOS Grenadiers een heel sterke ploeg heeft, en Tao Geoghegan Hart is nu al heel goed in vorm. Verder weet ik dat mijn conditie er langzaam aankomt.”

In de laatste twee weken voor de Ronde van Italië gaat de nummer drie uit de Vuelta van 2021 niet veel doen. “Ik heb nog wat rust nodig. Ik ga thuis tijd doorbrengen met mijn familie en dan naar Italië”, kijkt hij vooruit.

De voorbereiding verliep alvast goed voor Haig, die in aanloop naar de Tour of the Alps voor een hoogtestage koos op Tenerife. “Wat dat betreft is alles goed gegaan. Ik heb geen blessures gehad of ziekte gekend, dus ik voel me goed. Ik hoopte daarom mijn vorm te kunnen bevestigen, vlak voor de Giro.”



Realisme bij Bahrain Victorious

Ploegleider Franco Pellizotti van Bahrain Victorious was uiterst tevreden met de laatste koersvoorbereiding van Haig, die alleen Hart en Hugh Carthy voor zich moest dulden in de ronde door Oostenrijk en Italië. “Voor Jack was dit weer zijn eerste wedstrijd na de Ronde van Catalonië en de hoogtestage. Hij wilde hier vooral zijn conditie testen en daar is hij blij mee. Hij moet nog wat verbeteren richting de Giro, maar hij is goed op weg.”

“Na de Vuelta van twee jaar geleden, waar hij op het podium stond, gaan we weer voor een goed klassement. Maar Roglič en Evenepoel zijn van een ander niveau”, is de Italiaanse ploegleider realistisch in gesprek met WielerFlits. “Daarom weten we dat we, met deze startlijst, strijden achter die twee.”

“Maar Jack kan de verrassing worden. De Giro is de Giro, er zijn 21 etappe en ook het weer kan een rol gaan spelen”, aldus Pellizotti, die zelf elf keer de Giro reed en twee etappes won. “We hebben een sterke ploeg rondom Jack met Gino Mäder, Damiano Caruso en Santiago Buitrago. We hebben veel renners die wat kunnen proberen.”

Een ding is zeker, Pellizotti gaat zich met Bahrain Victorious niet neerleggen bij een strijd om de derde plaats. “Ondanks dat we geen kopman van het allerhoogste niveau hebben, gaan we zeker iets proberen tijdens de lastige etappes”, kondigt hij aan.

Kiezen tussen een podiumplaats in het algemeen klassement en een ritzege, dat wil Pellizotti niet. “Dat willen we allebei”, lacht hij. “Als we een etappe winnen, dan gaan we makkelijker koersen. Maar als we in Rome aankomen zonder ritzege en met een podiumplek? Dan hebben we een goede Giro gereden. Als Roglič en Evenepoel dan voor ons eindigen, dan zijn wij de beste van de ‘normale renners’ haha!”

Lees ook: Giro 2023: De deelnemers