Giro 2023: INEOS trekt naar Italië met Hart, Thomas en ‘supergemotiveerde’ Arensman

INEOS Grenadiers gaat met meerdere schaduwfavorieten van start in de Ronde van Italië. Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas zijn op papier de kopmannen. Daarnaast staan onder meer Filippo Ganna, Thymen Arensman en Laurens De Plus aan het vertrek voor de Britse ploeg. Het achttal wordt verder aangevuld met Pavel Sivakov, Ben Swift en Salvatore Puccio.

“Ik kijk er heel erg naar uit om te beginnen aan de Giro”, vertelt Thomas. “De laatste twee keren dat ik deelnam, heb ik de finish niet gehaald, dus hopelijk kan ik nu op zijn minst Rome halen! Natuurlijk was het dit seizoen vooralsnog een beetje starten en stoppen, maar ik ben nu op de goede weg en kom net op tijd in vorm. De rest van de ploeg doet het ook supergoed.”

Hart kan ook niet wachten om er zaterdag aan te beginnen. “Koersen in Italië is iets waarvan ik hou”, vertelt de 28-jarige Brit, in 2020 nog winnaar van de Giro d’Italia en onlangs triomfator in de Tour of the Alps. “Elke grote ronde is een reis en in de Giro 2023 starten we met een geweldig team. Hopelijk kunnen we een andere speciaal hoofdstuk toevoegen aan deze wedstrijd. Ik ben in goede vorm en heb heel erg genoten van de koersen met mijn ploeggenoten.”

Arensman hartstikke blij

Met Thymen Arensman staat er ook een Nederlander aan de start voor INEOS Grenadiers. “Ik ben harstikke blij om geselecteerd te zijn voor de Giro”, zegt de 23-jarige renner. “Vooral met dit team, het is een supersterk team – vooral in de breedte. Het gaat een hele ervaring worden. Ik ben supergemotiveerd. Ik denk dat iedereen in een heel goede vorm is. We hebben een heel goede voorbereiding gehad, we hebben veel tijd gespendeerd samen en hebben een heel goede band.”

“Ik denk dat mijn vorm zelf ook goed is en dat we mooie dingen kunnen laten zien. De eerste week gaat vooral overleven worden, waarna de tweede en derde week superzwaar worden. Alles kan gebeuren deze Giro. Er zijn veel tijdritkilometer en superzware bergen. Het gaat een mooie Giro worden.”

Filippo Ganna

INEOS Grenadiers kan niet alleen scoren met zijn klassementsrenners, maar ook bijvoorbeeld met Filippo Ganna. “De openingstijdrit geeft me een kans om voor ons allemaal op een positieve manier te beginnen”, zegt de Italiaan. “De voorbereidingen zijn goed gegaan en ik kijk er naar uit om zaterdag te starten in Fossacesia Marina.”

