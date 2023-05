Vlasov en Kämna delen kopmanschap in Giro d’Italia: “Podium moet het streven zijn”

Interview

BORA-hansgrohe is dit jaar het team dat de titel verdedigt in de Giro d’Italia. Na de verrassende eindoverwinning van Jai Hindley van 2022, is het dit jaar aan Aleksandr Vlasov en Lennard Kämna om hoge ogen te gooien in het algemeen klassement. WielerFlits keek vooruit met Vlasov, die zijn topvorm hoopt te vinden in Italië, en de omgeschoolde Duitser. “Het streven moet zijn om op het podium te eindigen”, aldus Kämna.

Aleksandr Vlasov was dit seizoen al vijfde in de Ronde van Valencia en negende in Tirreno-Adriatico. Onlangs reed hij de Tour of the Alps niet uit, omdat hij in Luik-Bastenaken-Luik nodig was. “Het was voor mij de laatste voorbereiding voor de Giro en het was een goede test voor de benen”, blikt hij terug op zijn week in Oostenrijk en Italië. Daarna volgde dus nog een koersprikkel in Luik, waar hij 46e werd op bijna zeven minuten van Remco Evenepoel.

Diezelfde Evenepoel komt hij straks tegen in de Giro d’Italia. Vlasov reed de Giro al twee keer (DNF in 2020, vierde in 2021) en weet dat een voorbereidingskoers als de Ronde van de Alpen niet te vergelijken is met de Giro. “Het zijn andere koersen”, vertelt de nummer vijf van de Tour de France van vorig jaar.

“Ik weet dat Roglič en Evenepoel kiezen voor een andere voorbereiding, maar ik koos drie jaar geleden ook voor deze aanpak met eerst de Tour of the Alps en daarna de Giro. Dat werkte goed voor mij. Daarom besloot ik om nu weer hetzelfde te doen. En ja, ik weet dat de Giro een lange ronde is en dat daar keihard voor de winst gekoerst gaat worden.”

Aan de voorbereiding van de 27-jarige Vlasov lag het niet, laat hij weten. “Ik heb hard getraind. Ik ben op hoogte geweest en heb daar goede trainingsblokken gedaan. Ik heb veel werk verzet de laatste maanden om nu lekker te koersen”, geeft hij aan. “En ik hoop dat mijn beste vorm er nog aan gaat komen.”

‘Vlasov is wel echt de eerste kopman’

BORA-hansgrohe trekt met twee kopmannen naar de Giro, want ook Lennard Kämna krijgt een beschermde rol. “Dat is het plan, maar Aleksandr is wel echt de eerste kopman”, voegt de Duitser toe in gesprek met WielerFlits. Kämna won een van de bergritten in de Tour of the Alps en werd er zesde in het klassement.

De samenwerking met Vlasov was niet gelijk goed. “Het kostte wat tijd voor ons om echt goed samen te koersen, maar sinds Tirreno-Adriatico heb ik het gevoel dat we gewend geraakt zijn aan elkaar. De ritzege en goede prestaties in de Tour of the Alps zijn een bevestiging van de manier waarop we het kunnen spelen. Ik hoop dat we dat door kunnen trekken.”

Met een vierde plek in Tirreno-Adriatico verraste Kämna veel wielerfans. “Maar er is nog ruimte voor verbetering”, blijft hij zelfkritisch. “Ik ben blij met mijn seizoen tot nu toe. Vanaf het begin van het jaar ben ik al goed in vorm, en ik word elke maand beter. Dat voel ik. Ik hoop dat ik op die flow kan doorgaan om in de Giro zo hoog mogelijk te kunnen eindigen.”

Aan Vlasov en Kämna de taak om de titel van Jai Hindley van vorig jaar in de Ronde van Italië te verdedigen. “Het wordt echt moeilijk”, realiseert Kämna zich. “Het streven moet zijn om op het podium te eindigen. Met een van ons. Maar het wordt heel zwaar.”

“Zelf ga ik ook echt voor het klassement, al heb ik persoonlijk niet de intentie om te roepen dat ik in de top-3 of de top-5 wil eindigen. Maar ik wil wel erbij staan. Ik wil meedoen om de knikkers en mezelf laten zien binnen onze klassementsploeg”, aldus de 26-jarige Duitser.

Consistentie als sleutelwoord voor ‘de nieuwe Lennard Kämna’

Op zich is de nieuwe rol van Kämna opvallend, want tot op heden was hij vooral de goed klimmende aanvaller die solo zijn successen moest boeken. Met ritzeges in de Tour de France (2020), Giro d’Italia (2022), Critérium du Dauphiné (2020) en de Ronde van Catalonië (2021) mogen we concluderen dat die versie van Lennard Kämna uiterst succesvol was. Toch schoolt hij zich nu om tot klassementsrenner.

“Ik hoefde daarvoor niet mijn hele trainingsschema om te gooien van het ene op het andere jaar”, legt hij uit. “Het gaat vooral om een goede opbouw en het rijden van constante uitslagen. Consistentie, daar was ik naar op zoek. Dat is echt de sleutel voor mij, want ik had altijd mijn ups en downs. Mentaal is het ook anders om voor een klassement te gaan, dan als je op ritzeges jaagt. Maar ik heb niet alles veranderd in mijn aanpak. Het gaat echt om het constanter zijn.”

