Warren Barguil maakt zich in 2023 op voor eerste Giro d’Italia: “Een grote wens”

Net als Thibaut Pinot, zal Warren Barguil in 2023 aan de start staan van de Ronde van Italië. Dat heeft de Fransman van Arkéa-Samsic gezegd in gesprek met Ouest France. Het zal de eerste keer zijn dat Wawa deelneemt aan de Giro.

“Dit jaar staat de Giro zeker op mijn programma”, vertelde Barguil. “Het was een grote wens van mijn kant. De Giro en de eendaagsen – de klassiekers in het bijzonder – zullen mijn hoofddoel worden komend seizoen. We zullen zien waartoe ik in staat ben in de Giro, het is een heel andere wedstrijd dan andere grote ronden”, aldus Barguil, die al etappes wist te winnen in de Tour de France en de Vuelta a España.

Dagsucces is ook waar Barguil in de Ronde van Italië 2023 op zal mikken. “Als dat lukt, zou ik toetreden tot een select clubje renners dat een etappe heeft gewonnen in alle drie de grote ronden. Het zou mooi zijn als ik deze trilogie ook compleet kan maken. Toen ik prof werd, had ik nooit kunnen bedenken dat dit mogelijk zou zijn.”

Deelname Tour niet uitgesloten

Zet de 31-jarige Fransman van Arkéa-Samsic het rijden van een klassement dan volledig uit zijn hoofd? “Aan het einde van mijn carrière wil ik misschien weer voor een klassement gaan in een grote ronde, maar dat is nog niet zeker. De eendaagse wedstrijden zullen altijd de prioriteit houden. Een eendaagse opofferen op achtste of tiende te worden in een algemeen klassement, is dat het waard? De klassiekers bieden meer kansen voor mij, en ze geven me een grotere kick.”

“Ik ben vaak in de situatie geweest waarin je gefrustreerd rondrijdt, omdat je in de jacht op een goed klassement alleen maar volgt. Het afgelopen jaar hebben de klassiekers me een boost gegeven”, aldus Barguil. Komend jaar zal hij na de Giro d’Italia mogelijk ook nog de Tour de France rijden. “We zullen zien, het hangt af van hoe mijn lichaam reageert.”