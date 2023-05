Opnieuw covid: Jumbo-Visma verliest Foss en Gesink nog voor start Giro d’Italia 2023

Breaking

Jumbo-Visma heeft een forse opdoffer te verwerken gekregen in aanloop naar de Giro d’Italia 2023. Het Nederlandse WorldTeam bereidde zich maandenlang voor om kopman Primož Roglič naar de eindzege te helpen, maar verliest op het laatste moment twee sterke krachten in Tobias Foss en Robert Gesink.

Beide renners liepen corona op in de Ronde van Romandië. Een hard gelag voor de wereldkampioen tijdrijden en de ervaren Nederlander, die in Zwitserland aanvankelijk beiden een sterke indruk maakten. Jumbo-Visma laat Jos van Emden en Rohan Dennis als vervangers naar Italië afreizen.

Eerder moest de beoogde superhelper Wilco Kelderman ook al passen voor de Giro na een valpartij in Tirreno-Adriatico. Jumbo-Visma kon dat opvangen door in een eerder stadium al de keuze te maken om Sepp Kuss de Giro te laten rijden. De Amerikaanse klimmer was oorspronkelijk voorzien voor de Tour de France.

Van Emden en Dennis

De 38-jarige Nederlandse hardrijder Van Emden begint aan zijn twaalfde Giro. Van het huidige peloton startte alleen Domenico Pozzovivo vaker in de Ronde van Italië. De 40-jarige pocketklimmer van Israel-Premier Tech begon aan liefst zestien edities. Dennis (32) bleek in 2020 goud waard voor eindwinnaar Tao Geoghegan Hart.

Lees ook: Giro 2023: Jumbo-Visma met sterk team rond Primoz Roglic, geen Wilco Kelderman

Lees ook: Schrijf je nu in voor het Giro d’Italia 2023-spel van WielerFlits Ploegleider

Lees ook: Giro 2023: De deelnemers