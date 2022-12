Vrijdag, de dertiende: Yorben Lauryssen volgt zijn hart in de cross

Interview

Deze winter lanceert WielerFlits een nieuwe rubriek: Vrijdag, de dertiende. Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je een interview met een crosser of veldrijdster die het weekend ervoor als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien in de Exact Cross Essen: Yorben Lauryssen.

We spreken Lauryssen terwijl hij op trainingskamp is in Spanje, daar trok hij heen nadat hij afgelopen weekend in Essen croste. Er rolde een dertiende plaats uit voor de 20-jarige West-Vlaming. “Er was een mooie uitslag mogelijk en ik had gehoopt op een top-10, maar dat lukte net niet”, blikt Lauryssen terug. “Ik was goed begonnen, maar tijdens de cross kreeg ik een minder moment. Ik had bij de start iets te veel gegeven en dan bekoop je dat tijdens de wedstrijd. Aan het einde kwam ik er wel door. Op zich ben ik wel tevreden, maar ik had toch op meer gehoopt.”

In Essen ontbraken veel toppers en dat bood juist kansen voor renners als Lauryssen. “Je leert heel veel van zo’n wedstrijd. Niet iedere week heb je de kans om op de tweede rij te starten tijdens een tv-cross. Het was een kans die ik wel wilde grijpen om me zo in de kijker te rijden. Voor mezelf is het belangrijk om me op bepaalde momenten te tonen, als derdejaars belofte. Maar ook voor de ploeg is het belangrijk om te tonen wat ik kan”, aldus de coureur van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Van de weg naar de cross

Tot zijn vijftiende combineerde Lauryssen het koersen en crossen met voetballen. Toen moest hij kiezen. “Maar die keuze was snel gemaakt, want ik was beter in wielrennen. Ik moest mijn vrienden wel achterwege laten, maar ik ben blij met de keuze”, vertelt hij. “Ik heb mijn eerste twee jaren als belofte vooral veel op de weg gekoerst (bij EFC-L&R-Vulsteke, red.), maar dat beviel mij niet zo. Ze zeiden dat ik in mijn eerste jaar meteen een keuze móést maken, maar ik voelde me daar niet goed in mijn vel.”

“Daarna kreeg ik de vraag van Mario De Clercq of ik terug wilde gaan crossen bij Pauwels Sauzen-Bingoal. En ik miste de cross heel hard. Toen heb ik de keuze genomen en mijn hart gevolgd: ik ging terug naar de cross. Daar is nog een voordeel bij, want je kan bij een veldritploeg ook een mooi wegprogramma rijden in de zomer. Die combinatie ligt mij hij heel goed, want ik wil mij ook wel tonen op de weg. Ik zal daarbij mijn hart blijven volgen, want als alles goed zit, komen de prestaties daarna vanzelf”, aldus Lauryssen.

Verbeterpunten

Toch weet de crosser uit Roksem, ergens tussen Brugge en Oostende, dat hij nog stappen moet zetten. “Die zitten er zeker in. Ik loop een beetje achter in mijn ontwikkeling en wil iets dichterbij de beloftentop in België komen. Nu zit ik net iets daarachter. Ik hoop daarom volgend seizoen bij de beloften eens top-5 of podium te rijden, maar dat is een evolutie die ik nog moet maken”, is hij realistisch.

“Ik moet meer tactisch rijden. Ik ga nu bijvoorbeeld vaak volle bak van start, terwijl ik meer moet profiteren van anderen. Dat doe ik nu nog te weinig. Als ik tien meter achter een groepje rijd, moet ik niet blijven rijden maar even omkijken en in het wiel gaan zitten. Dan kan ik even uitrusten, in plaats van dat ik in mijn eentje ertussen rijd”, geeft Lauryssen aan. “Ik moet mijn wedstrijd dus meer indelen en ook fysiek kan ik nog een grote evolutie maken. Qua figuur ben ik namelijk iets fijner.”

Sinds afgelopen zomer werkt Lauryssen met trainer Michel Geerinck, die ook renners als Jasper Stuyven, Brent Van Moer en Vincent Baestaens begeleidt, aan zijn ontwikkeling. “Ik heb het gevoel dat het klikt en dat ik nu al stappen zet. Die lijn wil ik graag doortrekken richting volgend seizoen”, vertelt de 20-jarige West-Vlaming, die zijn volledige beloftenperiode wil afmaken. Hij ligt dan ook nog tot en met het seizoen 2023-2024 vast bij Pauwels Sauzen-Bingoal.

Spanning in Zwitserland

De komende weken gaan we Lauryssen zien in Mol, Heusden-Zolder, Diegem en op 2 januari in het Zwitserse Meilen. “Ik ben na vier van de vijf wedstrijden leider in de Swiss Cyclocross Cup en ik wil graag die leiding verdedigen. Maar eindwinst wordt niet makkelijk, want ik strijd daar tegen Loris Rouiller.” Zijn enige zege van dit seizoen behaalde Lauryssen ook in het Alpenland; mede door zijn zege in Schneisingen staat hij nu bovenaan die ranking. Daarna volgen voor hem nog crossen in Koksijde en het BK in Lokeren.

“En ik hoop voor de Wereldbeker in Zonhoven de B-selectie van de beloften te halen. Daar zou ik al super tevreden mee zijn. Het WK voor beloften is iets te hoog gegrepen, want bij ons zijn al zes supergoede beloften. Ik behoor wel tot de top-10, denk ik”, aldus de crosser, die daarnaast de studie Sport en Bewegen volgt op de Hogeschool van Brugge. “Dat leunt goed aan bij mijn sport en de combinatie is wel tof. Ik blijf op school tot het einde van mijn beloftentijd.”

Succes dit weekend, heren en vrouwen crossers. Dat de beste moge winnen. En bedenk: dertien is niet altijd een ongeluksgetal!

Profiel Yorben Lauryssen Naam: Yorben Lauryssen

Land: België

Leeftijd: 20 jaar

Categorie: Beloften mannen (3e jaars)

Ploeg: Pauwels Sauzen-Bingoal

Favoriete cross: Koppenbergcross, die heb ik gewonnen als eerstejaars junior. Het is een klassieker voor iedereen, maar voor mij nog iets specialer.

Als ik geen crosser was, was ik: Voetballer, vroeger deed ik dat tot ik 15 jaar was. Daarna heb ik de keuze gemaakt voor de koers en de cross. Ik ben fan van Club Brugge en ga er ook vaak kijken.

Carrièredoel: Mijn bereikbare doel is prof worden binnen twee jaar. Het zou een droom zijn als dat zou uitkomen. Next level zou het zijn om wereldkampioen te worden in de cyclocross. Dat is echt een grote droom.

Bijgelovig: Ik ben niet echt gelovig, maar tijdens het WK in mijn eerste jaar als junior reed ik met het rugnummer 13. Daar stelde ik mij toen geen vragen bij. Maar wel tof dat het nummer 13 was, ik werd er in Dübendorf toen zeventiende.