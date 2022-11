Vrijdag, de dertiende: Gilles Mottiez steelt show met wheelie op de Koppenberg

Interview

Deze winter lanceert WielerFlits een nieuwe rubriek: Vrijdag, de dertiende. Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je een interview met een crosser of veldrijdster die het weekend ervoor als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien in de Koppenbergcross: Gilles Mottiez.

De Koppenbergcross zorgde vorige week dinsdag weer voor spektakel. Lars van der Haar mocht de kassei mee naar huis nemen na een indrukwekkende remonte op de slotklim, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout bleven verweesd achter. Tien posities daarachter kwam Gilles Mottiez als dertiende over de streep. Dat deed de Zwitser niet zomaar, hij deed dat met een wheelie. Het publiek vond het fantastisch, Mottiez zijn glimlach was gigantisch.

“Het was de eerste keer dat ik de Koppenbergcross reed. Ik heb er echt heel hard van genoten, de sfeer was zeer bijzonder met alle fans. De cross zelf ging goed, al had ik op het einde wat pech. Ik streed voor de top-10, maar werd teruggeslagen door een probleem met mijn ketting”, vertelt Mottiez aan WielerFlits. Door die pech had de crosser van de Zwitserse ploeg wel tijd om wat show te verkopen. “Ik had niemand voor of achter mij rijden, dus ik dacht: ik doe een wheelie. Het was niet makkelijk op de kasseien, maar het is goed gelukt. Het publiek begon echt hard te juichen, dat gaf me een speciaal gevoel. Heel cool!”

De 25-jarige Mottiez is geen typische coureur. Zo vertelde hij dat hij pas op zeer late leeftijd begonnen is met het veldrijden serieus te nemen. “Ongeveer tien jaar geleden reed ik voor de eerste keer een veldrit, destijds was ik vooral actief in het mountainbiken. Drie jaar geleden rondde ik mijn studies af en kreeg ik redelijk verrassend een plekje in het team van Zwitserland. Vanaf dat moment is het allemaal snel gegaan.”

De mountainbike staat nog steeds bij Mottiez thuis, maar de veldritfiets krijgt voorrang. “Ik vind het echt heel leuk. In Zwitserland is het mountainbiken echter veel populairder, dat is ook waar je het meeste geld mee kan verdienen. Het is best moeilijk om een veldrijder te zijn in Zwitserland. Er komen nu wel steeds meer wedstrijden en de nationale ploeg helpt om ons te kunnen ontwikkelen.” Naast de trainingen bij de nationale ploeg, traint Mottiez voornamelijk met de crossers van Team Legendre. Daar fietst hij onder meer met landgenoot Timon Rüegg.

De 25-jarige Mottiez verblijft samen met Rüegg en een aantal andere ploegmaten momenteel in België, waar ze drie weken lang enkele veldritten afwerken. “We verblijven in een klein dorp rond Ninove. We doen een aantal crossen hier. Ik wil hier bijleren op de omlopen die me minder goed liggen, dat zijn dan vooral de snellere omlopen. De zwaardere veldritten als die op de Koppenberg of die in Namen en Gavere, liggen me veel beter. Dat zijn we gewoon in Zwitserland, die lastige wedstrijden.”

“Ik moet nog heel veel leren, ik ben best nieuw in de sport. Dat is ook leuk, ik ben benieuwd wat er nog allemaal op me zal afkomen.” Aan de andere kant is de toekomst voor de Zwitser ook onzeker. “Het is niet mogelijk voor mij om te leven van het veldrijden. Andere Zwitsers als Timon (Rüegg, red.) en Kevin (Kuhn, red.) kunnen dat misschien wel, maar ik op dit moment niet. Het leven in Zwitserland is echt heel duur. Ik werk eraan en het is een doel om te kunnen leven van de sport, maar het is heel moeilijk. Ik moet heel veel zaken aan de kant zetten.”

De sfeer slaat duidelijk om als het over dit thema gaat. Mottiez, die ons te woord stond met veel jovialiteit en stralende ogen, wordt plots veel ingetogener. “Het is niet makkelijk, eerlijk gezegd. Ik werk ook nog voor dertig procent als ingenieur, omdat ik anders niet kan rondkomen. Ik heb geluk dat ik een flexibele baas heb die ook van wielrennen houdt.”

Waar Mottiez zich dit seizoen aan optrekt, is het WK veldrijden in Hoogerheide. Of hij daar aan de start zal kunnen staan, is echter nog niet zeker. “Ik zal in de Zwitserse selectie moeten komen. Normaal hebben we vier of vijf renners die kunnen gaan, maar ze nemen er niet altijd zoveel mee. Ik hoop echt om stappen te kunnen blijven maken om er dan uiteindelijk bij te zijn. Dat zou fantastisch zijn!”

Succes dit weekend, heren en vrouwen crossers. Dat de beste moge winnen. En bedenk: dertien is niet altijd een ongeluksgetal!

Profiel Gilles Mottiez Naam: Gilles Mottiez

Land: Zwitserland

Leeftijd: 25 jaar

Categorie: Elite mannen

Ploeg: Team Legendre

Favoriete cross: Namen. Ik rijd er altijd mijn beste wedstrijden, het is een parcours dat me echt ligt. De afdalingen zijn ook zoals in het mountainbiken, dus ik kan er mijn technische skills goed gebruiken. Het publiek is er ook altijd top!

Als ik geen crosser was, was ik: Ingenieur. Dat ben ik nu ook al, maar dan zou ik er meer tijd in steken. Ik vind het heel interessant om ermee bezig te zijn. Daarnaast spendeer ik ook graag tijd in de natuur, daar zou je me ook veel terugzien.

Carrièredoel: Ervoor zorgen dat ik kan leven van het veldrijden.

Bijgeloof: Nee, totaal niet. Ik sta op een heel rationele manier in het leven.