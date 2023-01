Voorbeschouwing: X2O Trofee Hamme 2023 – Laatste WK-test Wout van Aert en Fem van Empel

Met nog een week tot het WK veldrijden in Hoogerheide staat de crosswereld onder hoogspanning. De X2O Badkamers Trofee van Hamme, die zaterdag 28 januari verreden wordt, is voor veel renners en rensters de laatste voorbereidingswedstrijd op het WK. En nog eens dicht bij huis, waardoor velen Hamme verkiezen boven Besançon. Veel ogen zijn gericht op Wout van Aert en Fem van Empel. Maken zij hun favorietenrol waar? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Het was in 2002 dat organisator Jurgen Mettepenningen de Bollekescross introduceerde. Genoemd naar het bekende bier ‘Bolleke’ van Brouwerij De Koninck, destijds hoofdsponsor van het event. De cross vond plaats in Zogge, een dorpje dat deel uitmaakt van het Oost-Vlaamse Hamme. Met Sven Nys als winnaar voor Bart Wellens en Mario De Clercq werd de eerste editie meteen een voltreffer.

Twee jaar later werd de wedstrijd onderdeel van de Superprestige en 2007 vond er het BK veldrijden plaats. Bart Wellens pakte er bij de elites zijn tweede (en laatste) driekleur in een waar modderfestijn. De laatste Bollekescross, destijds gewonnen door Niels Albert, werd gehouden in 2013.

Het was in dat jaar dat Jurgen Mettepenningen besloot zijn cross in de etalage te zetten, omdat hij meer tijd in zijn ploeg (het huidige Pauwels Sauzen-Bingoal) wilde steken. Met Golazo, organisator van wat nu de X2O Badkamers Trofee is, vond Mettepenningen een interessante koper.

Wel moest Golazo uitwijken naar een andere locatie in de regio. Tevens werd de naam veranderd naar de Flandriencross en was de wedstrijd niet meer onderdeel van de Superprestige. Sinds de toetreding tot de Bpost Bank Trofee wonnen Wout van Aert (twee keer) en Mathieu van der Poel (vijf keer) de Flandriencross en was Sanne Cant drie keer de beste bij de vrouwen.

Laatste winnaars Flandriencross Hamme

Mannen

2021-2022: Laurens Sweeck

2020-2021: Mathieu van der Poel

2019-2020: Mathieu van der Poel

2018-2019: Mathieu van der Poel

2017-2018: Mathieu van der Poel

2016-2017: Mathieu van der Poel

2015-2016: Wout van Aert

2014-2015: Wout van Aert

2013-2014: Niels Albert (laatste keer in Zogge)

2012-2013: Sven Nys

Vrouwen

2021-2022: Lucinda Brand

2020-2021: Ceylin del Carmen Alvarado

2019-2020: Annemarie Worst

2018-2019: Annemarie Worst

2017-2018: Sanne Cant

2016-2017: Sanne Cant

2015-2016: Helen Wyman

2014-2015: Sanne Cant

2013-2014: Nikki Brammeier (laatste keer in Zogge)

2012-2013: Sanne van Paassen

Vorig jaar



X2O Badkamers Trofee 2021-2022

Uitslag mannen in Hamme

1. Laurens Sweeck in 1u01m11s

2. Toon Aerts in z.t.

3. Eli Iserbyt op 20s

4. Lars van der Haar op 33s

5. Tom Pidcock op 47s

Wedstrijdverslag

X2O Badkamers Trofee 2021-2022

Uitslag vrouwen in Hamme

1. Lucinda Brand in 46m00s

2. Shirin van Anrooij op 17s

3. Denise Betsema op 18s

4. Annemarie Worst op 24s

5. Ceylin del Carmen Alvarado op 1m02s

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours van de X2O Badkamers Trofee-manche in Hamme is op de schop gegaan ten opzichte van vorig jaar, toen er door coronarestricties geen publiek mocht zijn. Dat publiek is er in de editie van 2023 wel en dat zorgt dat er meerdere publiekstenten en VIP-locaties zijn ingericht in Domein Meulebroek.

De eerste verandering die in het oog springt: start en finish zijn omgedraaid. Dat betekent dat de renners nu starten met zicht op de Mirabrug. Vlak daarvoor draaien ze het veld in en daar volgt een technische passage door het bikepark van Hamme, waarna het rondom de vijver gaat richting de eerste passage van de materiaalpost. Het traject mag gezien worden als een traditioneel parcours met passages over bosgrond, balkjes en een stuk weide tussen twee vijvers.

Daarna gaat het naar Sporthal Meulenbroek, waar meerdere publiekstenten uit de grond zijn gestampt. De toeschouwers worden er getrakteerd op een bochtige passage, waardoor de renners en rensters lang daar blijven. Vorig jaar was er daarna nog een lus ten westen van de sporthal, maar die lus is nu geschrapt.

Na een lus rondom deze vijver slingert het parcours de renners naar de tweede passage van de materiaalzone, waarna het parcours gekruist wordt ter hoogte van de Hamme Groot Vijver. Aan de zuidkant van het water keren de renners vervolgens terug naar de startlocatie op de Hamveer.

Programma en info

Programma zaterdag 28 januari 2023

09.50 uur: Junioren vrouwen

11.00 uur: Junioren mannen

12.15 uur: Beloften mannen

13.45 uur: Elite vrouwen

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

Industriepark Zwaarveld, 9220 Hamme

Publieksinformatie

Tickets zijn hier online te koop voor 12 euro per stuk in de voorverkoop. Op de wedstrijddag zijn de kassa’s in Hamme ook geopend, maar dan kosten de tickets 15 euro per stuk. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers

Tussenstand X2O Badkamers Trofee 2022-2023, mannen (na Koksijde)

1. Eli Iserbyt in 5u11m44s

2. Lars van der Haar op 1m36s

3. Jens Adams op 6m36s

4. Michael Vanthourenhout op 9m04s

5. Pim Ronhaar op 9m48s

Tussenstand X2O Badkamers Trofee 2022-2023, vrouwen (na Koksijde)

1. Lucinda Brand in 4u10m23s

2. Fem van Empel op 49s

3. Ceylin del Carmen Alvarado op 1m17s

4. Denise Betsema op 1m54s

5. Aniek van Alphen op 6m49s

Favorieten mannen

Voor veel veldrijders is de X2O Badkamers Trofee in Hamme de ideale voorbereidingscross voor het WK veldrijden in Hoogerheide. Toch kiest een aanzienlijk deel van het peloton ervoor om zondag deel te nemen aan de Wereldbeker in Besançon. Wout van Aert niet. De kopman van Jumbo-Visma bereidt zich dicht bij huis voor op de wereldtitelstrijd en start in Hamme als absolute topfavoriet.

Als Van Aert al in WK-vorm steekt, dan zal hij in het Domein Meulebroek eigenlijk eenvoudig moeten winnen. Zijn zegeteller van dit seizoen staat al op acht, maar de laatste confrontatie tegen (de hier afwezige) Mathieu van der Poel op het hogesnelheidscircuit in Benidorm verloor hij. Toch zal Van Aert aan dat duel, net als Van der Poel, niet al te veel waarde hechten. In Hamme krijgt hij een traditioneel parcours voorgeschoteld dat meer in de buurt komt bij dat van Hoogerheide.

De concurrentie zal zich niet neerleggen bij een zege van Van Aert, maar weet wel dat het verdomd moeilijk gaat worden. Michael Vanthourenhout zal aan zijn vorm willen schaven, maar hij is al bijna een week op de sukkel met ziekte, waardoor hij ook al Benidorm moest missen. Het is nog maar de vraag of Vanthourenhout kan starten. Ploegmaat Eli Iserbyt van Pauwels Sauzen-Bingoal gaat dubbelen met Besançon en zal vertrouwen putten uit zijn podiumplaats van Benidorm. Goede prestaties dit weekend maken hem een kanshebber voor het brons op het WK.

Lees meer: Zieke Michael Vanthourenhout twijfelgeval voor Hamme, zeker geen Besançon

Vanuit Nederlands oogpunt is het uitkijken naar de man in het rood-wit-blauw: Lars van der Haar. De kleine kopman van Baloise Trek Lions twijfelde lange tijd over de dubbel Hamme-Besançon, maar gaat het toch doen. Voor hem is het klassement van de X2O Badkamers Trofee nog van belang, want zijn achterstand op leider Iserbyt is ‘maar’ anderhalve minuut. Dat zal voor beide mannen een reden zijn om elkaar extra in de gaten te houden.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Wout van Aert

** Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout

* Lars van der Haar

Het complete deelnemersveld voor de X2O Badkamers Trofee in Hamme is nog niet bekend.

Favorieten vrouwen

Aanvankelijk was het plan van Fem van Empel om de Wereldbeker in Besançon te betwisten, maar na haar overwinning van vorige week in Benidorm was ze – met nog een wedstrijd te gaan – al verzekerd van eindwinst in de Wereldbeker. Daarom heeft ze er, in voorbereiding op het WK veldrijden, voor gekozen om dichter bij huis te blijven. Dat scheelt met de auto toch een reis van ongeveer zeven uur.

De Europees kampioene van Jumbo-Visma zal haar vorm willen aanscherpen, een week voor Hoogerheide. Vorige week was ze dus de beste op het razendsnelle parcours in Benidorm, maar de tijdens het NK en in Spanje klaagde ze ook dat het haar ontbrak aan cross-specifieke trainingen. In Hamme krijgt ze een traditioneel parcours voor haar voeten.

Lees meer: Shirin van Anrooij hakt eindelijk knoop door en start op WK bij de beloften

Maar Shirin van Anrooij geeft het Van Empel zeker niet cadeau. Deze week werd bekend dat ze elkaar definitief niet gaan treffen op het WK veldrijden, omdat de renster van Baloise Trek Lions na veel twijfels heeft gekozen voor de beloftencategorie. Maar dat Van Anrooij qua niveau dicht tegen Van Empel aan leunt, is de afgelopen weken wel duidelijk geworden. De Zeeuwse werd derde in Benidorm, maar won de drie crossen daarvoor in Zonhoven, Koksijde en Loenhout. Gaat ze ook in Hamme aan het feest?

Puck Pieterse geeft de voorkeur aan Besançon en dus mogen Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) en Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) hopen op een podiumplaats in deze X2O-manche. Een uitgeruste Alvarado, die Benidorm oversloeg, won recent in Gullegem en was op het NK knap tweede, terwijl Brand de laatste weken meer moeite heeft om het podium te halen. Maar met een WK voor de deur zal de wereldkampioene van 2021 toch iets extra’s kunnen.

Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) koos er vorige week ook voor om niet naar Spanje af te reizen voor de Wereldbeker. De dag ervoor won ze overtuigend de Kasteelcross in Zonnebeke. Een opsteker voor de Texelse, nadat ze de weken ervoor vaak tussen de vierde en de achtste plaats rondreed. In Hamme is een podiumplaats mogelijk. Aniek van Alphen (777) moet daarvoor een echt goede dag hebben. Dat Van Alphen met een lach zal starten is wel duidelijk, nu zij de voorkeur heeft gekregen boven Manon Bakker en dus het WK mag rijden.

Is er nog een buitenlandse die een gooi kan doen naar een mooie ereplaats in Hamme? Ja zeker, Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Fristads) zorgt voor de Belgische inbreng. Door pech kon ze op het BK geen serieuze gooi naar goud doen, waarna ze zich met een zege revancheerde in Otegem. Vorige week was ze tweede in Zonnebeke, maar wel ruim achter Betsema. Tot slot noemen we belofte Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal) nog.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Shirin van Anrooij, Ceylin del Carmen Alvarado

* Lucinda Brand, Denise Betsema, Aniek van Alphen

Het complete deelnemersveld voor de X2O Badkamers Trofee in Hamme is nog niet bekend. Daarom is het favorietendeel nog niet volledig ingevuld. Wij zullen op een later moment dit deel van de voorbeschouwing aanvullen.

Weer en TV

Zaterdag belooft het een koude, maar droge dag te worden in Hamme. Dat meldt Meteovista ons. De temperatuur komt niet hoger dan 3 graden Celsius en wellicht breekt een winters zonnetje door, maar door de zachte noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur rond het vriespunt.

Aangezien Sporza de tv-rechten heeft van de X2O Trofee, zullen de crossen live te zien zijn op Eén. Vanaf 13.30 uur begint de live-uitzending op ‘de Belg’. Eurosport heeft in de tv-gids staan dat het veldrijden vanaf 14.15 uur te zien is op Eurosport 1, maar dat is afhankelijk van de duur van het tennis. Van start tot finish zijn beide wedstrijden sowieso te zien op Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+.