Cameron Mason baart opzien dankzij wake-up call: “Ik ken mijn wapens”

Interview

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock oogsten de laatste twee weken veel lof. Achter hen kwam plots ook een nieuwe naam bovendrijven: Cameron Mason. De 22-jarige Schot maakte pas zijn entree in de Wereldbeker van Dublin, maar was rond Kerstmis outstanding. “Bij Trinity is er geen druk van het moeten rijden van een vol crossprogramma en daardoor heb ik gericht kunnen pieken”, vertelt hij weloverwogen aan WielerFlits.

Mason kwam vorige winter plots piepen in Overijse (negende tussen de elites) en daags nadien op de Koppenberg (tweede in de U23-cross achter Pim Ronhaar). Doorheen het seizoen ontpopte de jonge Brit zich tot grote speler in de beloftenwedstrijden, met winst in de Wereldbeker van Dendermonde als hoogtepunt.

De zo gewenste WK-medaille en stille droom op de regenboogtrui, kwamen uiteindelijk niet uit; in de sprint om brons moest Mason zijn meerdere erkennen in Thibau Nys en Mees Hendrikx. Vervolgens zien we akelig weinig wegwedstrijden op zijn palmares staan: enkel de lastige koers Tour Alsace (131ste).

Verlies Rab Wardell harde leerschool

Het WK MTB U23 was zijn hoofddoel. “Het was een heel indrukwekkende week daar in Les Gets”, vertelt de Schot. “Het was mijn eerste WK en na een razendsnel seizoen wilde ik de zomer goed afsluiten. Vier dagen voor de wedstrijd overleed echter Rab Wardell. Ik heb het geluk gehad dat ik heb een goede vriend kon noemen, ondanks ons leeftijdsverschil.”

“We reden veel samen. Toen ik tien-twaalf jaar was, keek ik enorm naar Rab op. Hij was de gast die in het buitenland koerste en Schotland vertegenwoordigde. Zijn verlies is de hele Britse wielerfamilie zwaar gevallen. Samen hebben we geprobeerd er het beste van te maken.”

“Een week na het WK werd duidelijk dat ik fysiek en mentaal vrij diep was gegaan”, legt Mudmaster Mason uit. “Ik ben onmiddellijk gestopt met mijn zomerprogramma en gaf mezelf vier weken vrij om te resetten. Begin oktober heb ik de training weer opgepakt.”

“Ik zette duidelijke doelen uiteen: goed zijn tijdens de kerstperiode, op het Britse kampioenschap en op het WK in Hoogerheide. Dat zijn de crossen waar het om draait. Intussen pakte ik voor het gevoel een thuiscross in Falkirk mee, die ik won. Tijdens de Wereldbeker in Dublin wilde ik vervolgens kijken hoe ik ervoor stond. Dat bleek met plek tien al meer dan behoorlijk.”

Tot aan de Wereldbeker in Gavere trainde Mason keihard, thuis in Linlithgow (onder de rook van hoofdstad Edinbrugh) en op Cyprus. “Ik heb het besef gekregen dat je moet pakken wat je pakken kunt”, verwijst hij cryptisch naar het overlijden van Wardell.

“Kwaliteitstrainingen kun je tijdens de crosswinter niet doen. Je crost en herstelt. Ik heb nu de tijd genomen om me écht goed voor te bereiden. Het werken in het krachthonk heb ik altijd laten glippen, ondanks dat meerdere mensen me daarop wezen. Dat was echt een zwakte. Nu heb ik acht weken een gymprogramma afgewerkt, met dit resultaat. Dat moet ik blijven prioriteren.”

Een gevaar vormen op ‘WK-show’

Mason werd dinsdag nog vijfde in de X2O Trofee in Herentals, nadat hij in de Exact Cross van Loenhout na Van der Poel, Van Aert en Pidcock verrassend best of the rest was. “De vorm die ik heb opgebouwd richting het kerstblok, lijk ik te kunnen vasthouden. Het op papier zetten van concrete doelen en geduldig blijven, werpt nu zijn vruchten af. Geen groot geheim.”

“Wel ben ik verrast dat die specifieke voorbereiding zo veel verschil oplevert. En het is gaaf om deel uit te maken van de indrukwekkende hype rond die grote drie. Als ik Twitter open, lees ik louter meningen en quotes over crossen die ik rijd. Ook de sfeer is echt prachtig!”

Bij afwezigheid van Pidcock op het Brits kampioenschap, voelt Mason nu de druk om de nationale driekleur te veroveren. “Die was er vorig jaar ook, toen Tom eveneens niet meedeed. Maar nu ben ik een jaar wijzer en volwassener. Hopelijk helpt dat. Thomas Mein is mijn voornaamste concurrent en hij laat net als ik de laatste weken sterke resultaten zien. Al is het altijd een gekke wedstrijd.”

“Je moet gewoon hopen op goede benen. Ik kijk daarnaar uit. Anderzijds voel ik ook geen druk, want ik heb mezelf de laatste twee weken al laten zien. Mijn winter kan al niet meer stuk, het Brits kampioenschap is geen make or break-cross.”

Vervolgens hoopt hij weer een truc speciale uit te halen. “Ik sla de Wereldbekers in Besançon en Benidorm over. Dan trek ik voor een trainingsblok naar Girona. Ik had ook naar Calpe gekund, maar dan was ik verleid geraakt om tóch Benidorm te rijden. Daar blijf ik bewust weg.”

“Ik ga namelijk all-in voor het WK in Hoogerheide, met dezelfde benadering als voor de kerst. Daar moet de bevestiging van mijn seizoen komen met een topresultaat. Aanvankelijk dacht ik aan top-10. Maar misschien vergeet de rest me een beetje als ik Besançon en Benidorm oversla. Als dark horse kan ik op een heel goede dag en met de juiste hoeveelheid modder misschien wel mikken op een nog hoger resultaat. Ik ken mijn wapens.”

Veldritprogramma Cameron Mason

05-01-2023: X²O Trofee Vlaamse Duinencross Koksijde (C2)

07-01-2023: Clanfield Cross (C2)

08-01-2023: National Trophy Series Gravesend (C2)

15-01-2023: Brits kampioenschap veldrijden, Crooklands

28-01-2023: X²O Trofee Flandriencross Hamme (C2)

05-02-2023: WK veldrijden, Hoogerheide