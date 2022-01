Laurens Sweeck schrijft X2O Trofee Hamme op zijn naam

Laurens Sweeck heeft de X20 Trofee Hamme gewonnen. Nadat Tom Pidcock in de slotronde ten val kwam, wist Sweeck in de sprint Toon Aerts met minimaal verschil af te houden. Eli Iserbyt eindigde als derde, voor Lars van der Haar.

Topfavoriet Pidcock, die terugkwam van een trainingsstage met zijn ploeg INEOS Grenadiers, startte vandaag niet op de eerste rij. Hij kon zich dus opmaken voor een inhaalrace. Reden voor klassementsleider Toon Aerts – vooraf bestempeld als één van de grote uitdagers – om in de eerste ronde gelijk fors door te trekken.

Eli Iserbyt zou dat ook graag doen, maar kwam direct ten val. Net als zijn ploeggenoot Michael Vanthourenhout. Hoewel beiden hun weg snel konden vervolgen, in gezelschap van ook Laurens Sweeck, waren de renners van Pauwels Sauzen-Bingoal gelijk op achtervolgen aangewezen. Op Aerts, die er meteen solo vandoor ging. Corné van Kessel lag op dit moment op de tweede plaats.

Pidcock stoomt op

Aan het einde van de tweede ronde waren de drie van Pauwels Sauzen-Bingoal bij Van Kessel aangesloten. Ook Pidcock kwam ondertussen opstomen met in zijn zog Lars van der Haar. Terwijl laatstgenoemde moest afhaken, nam Pidcock plaats in het groepje met achtervolgers. Daar nam een sterke Sweeck aanvankelijk de leiding.

Niet veel later nam Pidcock echter over. Het groepje viel daarop uit elkaar – enkel Sweeck kon zijn wiel houden – en rond half koers sloot de Engelsman alweer bij Aerts aan. In de vijfde van de in totaal negen rondes deelde Pidcock vervolgens een eerste speldenprik uit. Maar Sweeck en Aerts lieten zich niet zomaar in de luren leggen, ze keerden snel weer terug.

Een sprint-a-deux tussen Sweeck en Aerts

Sterker nog, de Belgen reden op een gegeven moment weg bij Pidcock, die een energiegel kreeg toegestopt. Even later kreeg hij het gezelschap van Iserbyt. Gezamenlijk keerden Pidcock en Iserbyt met nog twee rondes te gaan weer terug aan het front. Met hetzelfde kwartet werd begonnen aan de slotronde.

Pidcock begon deze ronde op kop en zette de rest gelijk onder druk, maar kwam in een bocht ten val. Hij was vervolgens uitgeschakeld voor de zege. De drie Belgen konden de Brit ontwijken en gingen strijden om de overwinning. Nadat Iserbyt de rol moest lossen, kwam het aan op een sprint tussen Sweeck en Aerts. Sweeck ging daarbij vroeg aan en wist Aerts nipt af te houden.

Voor Sweeck is het de eerste overwinning sinds 13 november, toen hij wist te zegevieren in de Ethias Cross Leuven. Eerder dit seizoen won hij ook al in Ardooie, maar een cross waar veel van de grote namen aanwezig waren, won hij deze winter nog niet. Daar kwam vandaag dus verandering in.

X2O Badkamers Trofee Hamme 2022

Uitslag mannen

1. Laurens Sweeck

2. Toon Aerts

3. Eli Iserbyt

4. Lars van der Haar

5. Tom Pidcock

6. Michael Venthourenhout

7. Corné van Kessel

8. Tom Meeusen

9. Clément Venturini

10. Toon Vandebosch