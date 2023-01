Juniore Molengraaf kijkt op naar Pieterse, Van Empel en Van Anrooij: “Hopelijk kan ik dat ook”

Lauren Molengraaf heerst dit seizoen bij de junioren vrouwen. De 17-jarige Nederlandse won al haar wedstrijden in de U19-categorie dit seizoen en kijkt op tegen talenten als Puck Pieterse, Fem van Empel en Shirin van Anrooij, die dit seizoen doorbreken tussen de elites. “Hopelijk kan ik dat ook over een paar jaar”, vertelt ze aan WielerFlits.

“Dat is heel knap, want zij domineren nu. Maar ze doen er ook heel veel voor en dat vind ik heel knap”, aldus Molengraaf, voor wie na de juniores eerst nog de beloftencategorie wacht. Ze wil niet te hard van stapel lopen. “Twee van hen zijn al elite (Pieterse en Van Empel, red.), maar ik denk dat ik het rustig aan ga doen.”

Molengraaf probeert zich te verplaatsen in de drie Nederlandse toptalenten, die nu allemaal meedoen voor de zeges bij de grote vrouwen. “Als juniore of beloften dachten zij daar ook nog niet aan. Maar we gaan het zien. Ik heb niet in mijn hoofd dat ik over drie jaar al iets wil”, tempert de renster van Tormans CX, die gisteren nog de Wereldbeker in Benidorm won, de verwachtingen.

Op het EK veldrijden won Molengraaf al goud en vorige week werd ze ook Nederlands kampioene bij de junioren. Met het WK veldrijden in Hoogerheide in aantocht kan ze voor de hattrick gaan dit seizoen. “Tijdens de kampioenschappen telt het. Je wil natuurlijk altijd winnen”, vertelt ze. “Ik ben al lang bezig met het WK, ook omdat het in Nederland is. Dat het dit seizoen al zo goed gaat, haalt wel een beetje druk eraf.”

