Zieke Michael Vanthourenhout twijfelgeval voor Hamme, zeker geen Besançon

Michael Vanthourenhout is nog altijd op de sukkel met zijn ziekte. De regerend Europees en Belgisch kampioen kreeg afgelopen weekend koorts en heeft nog altijd niet getraind. De Wereldbeker van Besançon (zondag) gaat hij sowieso niet rijden en de X2O Trofee van Hamme (zaterdag) is een twijfelgeval.

“Michael is nog steeds ziek. Vandaag heeft hij nog steeds niet getraind”, vertelt Jurgen Mettepenningen van Pauwels Sauzen-Bingoal aan WielerFlits. Het brengt ook de deelname van Vanthourenhout in de Flandriencross van Hamme in gevaar. “Morgen probeert hij te trainen en dan beslissen we.”

Vorig weekend ontbrak Vanthourenhout, die nog kans maakte op eindwinst in de Wereldbeker, door koorts in Benidorm. Door zijn afwezigheid was Laurens Sweeck in staat om de Wereldbeker definitief binnen te slepen. Voor Vanthourenhout, die wel was opgenomen in de Belgische selectie, is er dus weinig meer te winnen in Besançon.

Mocht de Europees kampioen van Pauwels Sauzen-Bingoal toch nog aansterken de komende dagen, dan zal hij alleen in Hamme koersen voor het WK veldrijden.