Lucinda Brand slaat dubbelslag in X2O Trofee Hamme

Lucinda Brand heeft de X2O Trofee Hamme op haar naam geschreven. De renster van Baloise Trek Lions reed halverwege de wedstrijd weg bij de concurrentie en kwam uiteindelijk solo over de streep. Door haar overwinning neemt Brand ook de leiding in het klassement van de X2O Trofee over van Denise Betsema. Laatstgenoemde eindigde vandaag als derde, net achter Shirin Van Anrooij.

Hoewel er met een schuin oog al uitgekeken wordt naar het WK in Fayetteville, stond er genoeg op het spel tijdens de Flandriencross in Hamme. Voorafgaand aan de wedstrijden stonden Denise Betsema en Lucinda Brand, de nummer één en twee van het klassement van de X2O Trofee, op slechts twee seconden van elkaar. De twee genoemde rensters waren ook de grote favorieten voor vandaag, mede door de afwezigheid van Marianne Vos. De kersverse kampioene van Nederland rijdt morgen in de Wereldbeker Hoogerheide.

Brand onderschreef haar ambities door als eerste het veld in te duiken. De huidige wereldkampioene trok gelijk door, maar Betsema was scherp en dichtte het gaatje dat Brand geslagen had al snel. Toch kon Betsema niet voorkomen dat Brand aan het einde van de eerste ronde – na een sprint-a-deux – vijftien bonificatieseconden pakte. Omdat Betsema, als tweede, slechts tien seconden bemachtigde, nam Brand in het virtuele klassement een voorsprong van drie tellen.

Brand rijdt met de hulp van Van Anrooij weg bij Betsema

In de tweede ronde, na de tussensprint, konden enkele rensters weer aansluiten bij de twee kemphanen vooraan. Zodoende kregen we een kopgroep van zes. Hierbij ook Ceylin Del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Manon Bakker en Shirin van Anrooij. Laatstgenoemde nam in de derde ronde haar ploeggenote Brand op sleeptouw in een poging weg te rijden bij Betsema. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal bleef in eerste instantie echter in de buurt.

Maar toen Brand niet veel later zelf doortrok, breidde ze haar voorsprong op Betsema gestaag uit. Betsema, die op een gegeven moment Van Anrooij gepasseerd was, kwam na vier van de zes ronden op elf seconden door. Later werd het verschil tussen Brand en Betsema groter. Ondertussen sloot Van Anrooij opnieuw aan bij Betsema om te strijden om plek twee. Van Anrooij won deze strijd.

Brand kwam achttien seconden voor Betsema over de streep en leidt zodoende met een voorsprong van eenentwintig seconden in het klassement. Er volgen nog twee manches.

X2O Badkamers Trofee Hamme 2022

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand

2. Shirin Van Anrooij

3. Denise Betsema

4. Annemarie Worst

5. Ceylin Del Carmen Alvarado

6. Manon Bakker

7. Sanne Cant

8. Marion Norbert Riberolle

9. Aniek van Alphen

10. Anna Kay