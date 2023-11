Niels Bastiaens • donderdag 30 november 2023 om 07:00

Voorbeschouwing: Superprestige Boom 2023 – Wat kan Van Anrooij tegen Van Empel, Pieterse en Alvarado?

Fans van de vrouwencross worden dit weekend in Boom enorm verwend, want Fem van Empel, Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado en Shirin van Anrooij zullen het pas voor de tweede keer dit seizoen tegen elkaar opnemen. Ook bij de mannen belooft het een boeiende strijd te worden, met Eli Iserbyt, Joris Nieuwenhuis en Thibau Nys. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Telenet Superprestige Boom

Mannen

2022: Tom Pidcock

2021: Wout van Aert

2020: Eli Iserbyt

2019: Toon Aerts

2018: Mathieu van der Poel

2017: Wout van Aert

2016: Wout van Aert

2015: Lars van der Haar

Vrouwen

2022: Aniek van Alphen

2021: Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Alice Maria Arzuffi

2018: Kim Van De Steene

2017: Maud Kaptheijns

2016: Jolien Verschueren

2015: Ellen Van Loy

Vorig jaar

Telenet Superprestige 2022-2023

Uitslag mannen – Manche 4 in Boom

1. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) in 59m42s

2. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 10s

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 13s

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 43s

5. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) op 1m10s

Telenet Superprestige 2022-2023

Uitslag vrouwen – Manche 4 in Boom

1. Aniek van Alpen (777) in 48m56s

2. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) z.t.

3. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) op 27s

4. Kata Blanka Vas (SD Worx) op 46s

5. Inge van der Heijden (777) op 1m35s

Parcours

De Superprestigemanche in Boom beschikt over een uniek parcours. De deltaweide van domein De Schorre doet denken aan een soort grote arena, en is daardoor het meest overzichtelijke parcours van het circuit. Als je je er als toeschouwer weet te positioneren, kan je tot 80 procent van de cross overschouwen. Nochtans is het parcours 2.960 meter lang.

Start en aankomst bevinden zich op het middenplein, waar in de zomer ook de ‘mainstage’ van Tomorrowland wordt neergeplant, maar vervolgens wordt vooral handig en goed gebruikgemaakt van de heuvelrug, waar de renners liefst zeven keer op en af moeten.

Dat is niet anders dan de voorbije jaren, want als we het kaartje van de editie van 2022 naast die van dit jaar leggen, merken we geen enkel verschil. Boom is een cross die intensief en lastig is, en bovendien klimvermogen en explosiviteit vergt.

Pas vanaf de tweede passage door de materiaalpost volgt een hoofdzakelijk vlakke strook. Al wordt die, een paar honderden meters voor de finish, even onderbroken door een zandstrook, waar niet zelden verschillen worden uitgebouwd of juist kloofjes ongedaan worden gemaakt.

Programma en info

Programma zaterdag 2 december 2023

09.30 uur: Nieuwelingen mannen, 1e jaars

10.30 uur: Nieuwelingen mannen, 2e jaars

12.00 uur: Junioren mannen

13.40 uur: Elite vrouwen en U23

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Provinciaal Domein De Schorre, Schommelei 12850 Boom

Publieksinformatie

Tickets kosten 15,50 euro in voorverkoop op de website van de organisatie. Aan de kassa zijn de tickets 2 euro duurder. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemerslijsten nog niet beschikbaar

Website Telenet Superprestige

X Telenet Superprestige

Facebook Telenet Superprestige

Instagram Telenet Superprestige

Favorieten mannen

Een zoveelste dubbel weekend op rij met niet de gemakkelijkste verplaatsing, dus moeten we ook in de Superprestige van Boom enkele afwezigen noteren. Niet dat de 650 kilometer naar Flamanville (ofwel om en bij de zeven uur met de wagen) onoverkomelijk zijn, maar wil je optimaal blijven presteren, dan moet je keuzes maken!

Het is een tactiek die Nederlands kampioen Lars van der Haar ook toepast. In de Superprestige heeft hij niet veel meer te winnen, dus richt hij zijn pijlen wijselijk op de Wereldbekermanche in Flamanville van zondag. Bij ploegmaat Pim Ronhaar, afgelopen weekend nog glansrijk winnaar in Dublin, hetzelfde verhaal. Baloise Trek Lions gaat zo verder met de tactiek die het al een hele tijd toepast: haar kopmannen op gepaste tijden een crossje laten overslaan, om hen zo fris genoeg te laten pieken naar hun doelen. Het is ook de luxe van de meest dominante ploeg.

Thibau Nys, lid van diezelfde ploeg, rijdt voor het eerst sinds lang nog eens een dubbel weekend, maar de coureur uit Baal zal vooral blij zijn dat na de komende twee crossen zijn eerste helft van het seizoen erop zit. Nys vertrekt volgende week namelijk op stage en kan zo even tot rust komen van de slopende routine die het crossseizoen met zich meebrengt. Ploegmaat Joris Nieuwenhuis deed dat de afgelopen twee weken al. Zijn trainingsachterstand zou nu definitief verleden tijd moeten zijn, waardoor we veel van hem mogen verwachten.

Tegen Eli Iserbyt moet je niet beginnen praten over wedstrijden skippen. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal rijdt alles, en dat doet hij voortreffelijk. De reeks die hij momenteel aan het neerzetten is, mag je gerust indrukwekkend noemen. Alleen de leiding in de X2O Trofee heeft hij nog niet beet. Bij ploegmaat Michael Vanthourenhout ging het sinds zijn Europese titel wat minder, maar zijn pech mag nu stilaan stoppen. Valpartijen, ziekte, maag- en darmklachten: Vanthourenhout kreeg zijn deel van het ongeluk de voorbije weken wel.

Tot slot nog een woordje over Laurens Sweeck, die in Dublin nog aantoonde dat het niet zo slecht met hem gaat. Ook Sweeck kreeg zijn portie pech de afgelopen weken, en als het echt op de macht is, dan moet je altijd met hem rekening houden. Hetzelfde geldt voor Gerben Kuypers en Cameron Mason, al zijn die laatste twee misschien nog wat wisselvalliger op omlopen die hen minder passen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Michael Vanthourenhout, Joris Nieuwenhuis

* Laurens Sweeck, Thibau Nys, Gerben Kuypers

Favorieten vrouwen

Hét moment waar veel veldritvolgers al een maand naar uitkijken: Fem van Empel, Puck Pieterse, Shirin van Anrooij en Ceylin del Carmen Alvarado, eerder omgedoopt tot de Super Vier van de vrouwencross, nemen het in Boom tegen elkaar op.

Het is afwachten of die benaming überhaupt goed gekozen is, want voorlopig is het dit veldritseizoen vooral de Super Eén. We moeten er eerlijk in zijn: voorlopig steekt wereldkampioene Fem van Empel er in elke wedstrijd waarin ze aan het vertrek kwam, torenhoog bovenuit. Afgelopen weekend toonde ze tijdens de Urban Cross van Kortrijk dat er ook na drie weken trainingsstage in Spanje niets veranderd blijkt te zijn aan haar hegemonie, ook al focuste ze zelfs niet per sé op het specifieke crosswerk.

Puck Pieterse vocht vorig jaar in deze fase van het seizoen indrukwekkende duels uit met Van Empel, maar nu koos de Nederlandse kampioene voor een totaal andere opbouw. Het mountainbiken kreeg afgelopen zomer prioriteit, waardoor het voor de Nederlandse misschien nog even zal duren voor ze haar allerbeste crossbenen heeft gevonden. Slecht begonnen is ze in ieder geval niet, want zowel in Troyes als Kortrijk stond ze meteen op het podium.

Wat Shirin van Anrooij betreft, hebben we helemaal geen referentie. We weten dat de kopvrouw van Baloise Trek Lions derde werd in Beringen, maar tijdens de volgende confrontatie in Waterloo was ze helaas ziek. Van Anrooij moest serieus herstellen na een slopend wegseizoen, en zal slechts een beperkt crossprogramma afwerken. Het is dan ook af te wachten of ze hetzelfde kan bewerkstelligen als vorige winter, toen ze Van Empel en Pieterse er in de kerstperiode geregeld oplegde. Intrinsiek heeft ze alvast de capaciteiten.

Van Anrooijs ploegenote Lucinda Brand rijdt alleen Flamanville. Wél aanwezig: Ceylin del Carmen Alvarado. Neem je Van Empel weg, dan is zij de dominante factor van de eerste twee seizoensmaanden. Intussen heeft ook zij al stevig geoogst, met vier overwinningen in klassementscrossen op rij. Alvarado viel zelfs nog geen enkele keer naast het podium, wat bijzonder knap is. Zelf heeft ze zeker de ambitie om Van Empel er eens op te leggen. Niet onrealistisch, maar dan zal alles moeten meezitten.

Andere rensters zouden eerder verrassende winnaars zijn. Aniek van Alphen en Denise Betsema weten wel wat goed presteren in Boom inhoudt, want zij waren bij de vorige editie nog één en twee in Boom. Voor Van Alphen betekende het toen de zege van de doorbraak, dus zij zal met goede herinneringen terugkeren. Betsema zoekt nog naar haar beste benen. Ook Inge van der Heijden is een podiumkandidaat.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Puck Pieterse, Shirin van Anrooij

* Ceylin del Carmen Alvarado, Aniek van Alphen, Inge van der Heijden

Weer en TV

Nederlandse kijkers kunnen de mannen- én vrouwencross zaterdag via televisie volgen op Eurosport 1 vanaf 13.30 uur, of online via Eurosport.nl/Discovery+/GCN+. Vanaf datzelfde tijdstip kunnen Belgische kijkers terecht bij de open kanalen van Telenet Play Sports en Proximus Pickx.

Aangenaam crossweer wordt het zaterdag niét. Weeronline voorspelt dat de temperaturen dicht tegen het vriespunt zullen blijven, met maxima tot 1 graad Celsius. Er wordt in Boom zelfs wat winterse neerslag verwacht, maar die zou beperkt blijven tot 0,4 mm.