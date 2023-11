Niels Bastiaens • zaterdag 25 november 2023 om 17:31

Puck Pieterse en Fem van Empel gingen na Kortrijk samen losrijden: “Even gezellig praten”

Video In de wedstrijd bekampen ze elkaar met alles wat ze in zich hebben, maar nadien kan de riem er gerust af voor Fem van Empel en Puck Pieterse. Na de Urban Cross in Kortrijk, waar Van Empel zich al voor de achtste keer dit seizoen de beste toonde, gingen de twee dan ook een klein half uurtje samen uitfietsen.

“Als het geen al te slecht weer is, is het leuk om samen een debriefing van de wedstrijd te doen. Maar we kunnen ook gerust wat gezellig met elkaar praten, niet te veel hoe of wat over de cross zelf”, vertelt Pieterse vlak na haar tochtje met de wereldkampioene voor de camera van WielerFlits.

Eerlijke strijd

De Nederlandse kampioene vindt het schijnbaar niet lastig om de knop om te draaien van concurrentes naar vriendinnen. “In de wedstrijd geef je natuurlijk geen cadeautjes. Maar Fem heeft eerlijk gewonnen, dan ben ik daar niet pissig om. Op jezelf kan je wel boos zijn, maar het zou gek zijn als ik dat op haar ben.”

Pieterse, die zelf derde werd, zag dan ook een mooie strijd. “Het was een snelle omloop en een mooie cross. Het bleef lang bij elkaar, wat leuk was voor de kijkers op televisie. We wisselden een beetje aan de kop, even had Lucinda een gaatje, daarna Fem. Maar op twee ronden van het einde lag mijn ketting eraf. Toen was het klaar voor mij, maar ik heb de cross nog goed kunnen uitrijden.”

Mountainbike

Al was het wel wennen, na haar uitgebreide mountainbikecampagne. “Het is iets anders crossen natuurlijk. Het is lastiger om herstelmomenten te vinden. Die zijn er bijna niet. In het mountainbiken moet je drie à vier minuten hard omhoog rijden, maar in de afdalingen kan je de benen dan wel weer stilhouden. Dit is iets totaal anders voor je lichaam, maar ik verwacht dat het nu week na week beter gaat.”

En met haar de hele crosswereld. Vorig seizoen lieten Pieterse en Van Empel de fans de hele winter genieten van spannende duels tussen hun tweeën, die vaak pas in de slotronde werden beslist. “Mijn piek ligt deze keer pas op het WK”, zegt Pieterse, die daar vorig jaar haar meerdere moest erkennen in Van Empel.