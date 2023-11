Niels Bastiaens • woensdag 29 november 2023 om 11:05

Entourage Thibau Nys duidelijk over zijn grootste progressie: “Hij laat zijn hoofd niet snel meer hangen”

Interview Nog één weekend alles geven en het eerste seizoensdeel zit er alweer op voor de 21-jarige Thibau Nys. Eentje boven ieders verwachtingen, met triomfen in Beringen, de Wereldbeker in Waterloo en op de Koppenberg. Sindsdien stond Nys junior niet meer op het podium en kwam hij door de woorden van UCI-voorzitter David Lappartient in het oog van de storm. Maar daar gaat hij zelf goed mee om, vertelt Baloise Trek Lions-ploegleider Eric Braes aan WielerFlits.

“We kunnen terugkijken op een twee fantastische maanden met Thibau”, zegt Braes. “Maar je moet daar nuchter in blijven. Als je de Koppenberg wint, moet je meteen incalculeren: dit blijft niet duren. Wat hij heeft gepresteerd was boven de verwachtingen van mezelf, van iedereen. Ook hijzelf had dit niet verwacht. Maar je moet wel realistisch zijn, dat zoiets op zijn jonge leeftijd veel inspanningen vraagt. We hebben ons best gedaan om hem zo goed mogelijk mentaal voor te bereiden op het feit dat het hoe dan ook weer wat minder zou gaan. Dat is voor zijn gemoedsrust heel belangrijk.”

Wisselvalligheid is eigen aan de leeftijd, vindt Braes. “Je ziet hetzelfde bij Pim Ronhaar. Ze zijn allebei nog aan het zoeken in hun trainingen. Welke zwaarte, welke intensiteit kan ik al aan? In het peloton is het een tendens om zo veel mogelijk te trainen en zo veel mogelijk aan te kunnen. Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn daar de beste voorbeelden in. Elke renner zoekt zijn limieten op met zijn trainer en je kan dan ook op je eigen limieten stoten. Hoe ouder ze worden, hoe standvastiger ze zullen worden.”

Sterke mindset

Wat opviel, was de bewonderenswaardige mindset van Nys. Na zijn zevende plaats in Troyes hoorde je hem niet klagen, maar juist tevreden zijn met zijn doorzettingsvermogen. “Ik was blij om hem dat te horen zeggen. Zevende in een Wereldbeker op je 21e, dat is een goede uitslag. Maar jonge renners willen dat al eens vergeten. Ze zijn jong, gemotiveerd en willen zo snel mogelijk aan de top staan. Een mindere dag gaan ze zichzelf amper veroorloven, maar het is heel belangrijk om zoiets te kunnen relativeren.”

Ook na een offday, zoals in de Jaarmarktcross, bleef Nys strijdvaardig. “Hij zal die dag zelf wel in de put zitten”, geeft Braes toe. “Maar als je hem dan woensdag op de ploegtraining terugziet, kan hij dat alweer goed relativeren. Al moet ik zeggen dat hij op dat vlak een hele weg heeft afgelegd. Twee jaar terug stopte hij nog vaak, of liet hij zijn hoofd hangen als het wat minder ging. Nu zie je hem dat amper nog doen. Dat is een van zijn grootste progressies.”

Kritiek Lappartient

Extra lastig zijn de argusogen waarmee Nys wordt gevolgd door de hele veldritwereld. De 21-jarige geldt als een van de grootste talenten die er momenteel in de cross rondrijden, en toen hij deze maand de Superprestigemanche in Niel verkoos boven de Wereldbeker van Dendermonde, moest hij het zelfs ontgelden bij UCI-topman David Lappartient. “Er is veel kritiek gekomen op het feit dat hij Dendermonde niet reed. Maar wij hebben nooit tégen Dendermonde gekozen, hé. Wij hebben gewoon gekeken naar wat het beste was voor Thibau.”

“Thibau gaf bij trainer Paul Van den Bosch aan dat hij op zijn tandvlees zat, waardoor we wat rust wilden inbouwen. Voorlopig zou hij alleen maar enkele weekends rijden. We dachten: als hij Niel doet op zaterdag, dan kan hij zondag alweer een duurtraining doen. Op die manier kon hij richting het volgende weekend al een dag extra rusten. Geloof me, we kijken nooit naar de crossen, organisatoren of parcoursen. Op voorhand tekenen we een programma uit in functie van de renner, maar als hij voelt dat hij niet top is, moet je als ploeg ingrijpen en uw verstand gebruiken.”

Stage Lidl-Trek

Na het komende weekend, waarin hij zowel in Boom als Flamanville aan de start komt, krijgt Nys de kans om wat bij te trainen op stage in Calpé. “Daar sluit hij aan bij de groep van Lidl-Trek. Er worden daar al een aantal praktische zaken voor het wegprogramma geregeld, en dat hij met de groep kan meetrainen is mooi meegenomen. In Namen herneemt hij, en daarna gaan we weer bekijken: hoe voelt hij zich, in welke vorm verkeert hij? Om zo de kerstperiode aan te vatten.”