Zeger Schaeken • woensdag 29 november 2023 om 12:49

Van Anrooij over strijd met Van Empel en Pieterse: “Je wilt niet onderdoen voor elkaar”

Interview Shirin van Anrooij duikt dit weekend weer het veld in na een rustperiode. De Nederlandse rijdt zaterdag de Superprestige in Boom, waar ze meteen tegen Fem van Empel en Puck Pieterse zal moeten strijden. “Volgens mij maken we elkaar alleen maar sterker”, vertelde Van Anrooij een tijdje geleden aan WielerFlits.

Na een druk en lang wegseizoen was er geen tijd om te rusten voor Van Anrooij. Ze reed meteen de eerste cross van het seizoen in Beringen en trok daarna ook naar de Verenigde Staten voor de wereldbekermanche in Waterloo. Daar was het echter duidelijk dat de renster van Baloise Trek Lions aan het einde van haar Latijn was en een rustperiode nodig had. Al snel verdween ze uit koers, een DNF dus.

Gelukkig kwam er snel een rustperiode. Van Anrooij nam na de cross in Waterloo twee weken rust, waarna ze in november weer ging opbouwen richting het veldritseizoen. Een goede opbouw is nodig, want aanstaande zaterdag komt ze dus meteen Van Empel en Pieterse tegen. “Het is lastig om in te schatten hoe ons niveau zal zijn ten opzichte van elkaar. Ik denk dat het duidelijk is dat Puck een gigantische stap heeft gezet. Als je ziet hoe zij die Wereldbekers won op de mountainbike… Zij is natuurlijk echt veel sterker geworden.”

Van Anrooij: “We horen elkaar best wel vaak”

“Maar Fem sowieso ook. Dat zag je wel op de weg. Ik ben benieuwd hoe ik het zal doen. Ik heb zelf ook een stap gezet, dus ik ben benieuwd hoe we met z’n drieën weer tegen elkaar kunnen strijden. Maar ik kijk ook uit naar het niveau van rensters als Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado, wat voor stap zij hebben gezet. Het is altijd een beetje afwachten, wat het ook extra spannend maakt om aan de start te staan”

Vorig jaar ontstond de strijd tussen Van Empel, Pieterse en Van Anrooij. Dat was zeer bijzonder, want de drie Nederlandse vrouwen kennen elkaar goed. “We zijn ook allemaal van 2002. We komen ook goed overeen, we horen elkaar best wel vaak buiten de wedstrijden. Het voelde best wel bizar om opeens zo nadrukkelijk in beeld te komen met z’n drieën. We wisten vorig jaar wel dat we een stap hadden gezet, maar we hadden nooit ingeschat dat die stap zo groot zou zijn en dat we opeens het crossseizoen zouden domineren.”

‘Maakt niet uit tegen wie ik win’

“Ik heb altijd al tegen Puck gereden, vooral in de kampioenschappen. Al vanaf dat we klein zijn. Daardoor zijn we ook altijd extra gemotiveerd om van elkaar te winnen, denk ik. Je wilt ook gewoon alle drie niet voor elkaar onderdoen. Volgens mij maken we elkaar daar alleen maar sterker door”, vertelde de renster uit Goes.

De 21-jarige Van Anrooij gaf aan dat vergelijken met de andere twee soms onoverkomelijk is. “Maar ik probeer het zelf niet veel te doen. Er is ook al druk vanuit de buitenwereld en iedereen kijkt er zo hard naar. Zelf probeer ik er toch wel iets minder op te focussen, maar natuurlijk doe je dat automatisch wel. Het zijn ook rensters van je eigen leeftijd én uit je eigen land. En natuurlijk doet de media er dan ook aan mee. Uiteindelijk wil iedereen gewoon winnen in de sport. En of het dan tegen Puck of Fem is of tegen iemand anders, maakt voor mij niet heel veel uit”, besloot Van Anrooij.