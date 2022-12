Aniek van Alphen verslaat Denise Betsema en wint Superprestige Boom

Aniek van Alphen heeft de Superprestige Boom gewonnen. De renster van 777 besliste in de slotronde een duel met Denise Betsema in haar voordeel. Shirin van Anrooij werd derde. In het klassement van de Superprestige is Betsema inmiddels alleen leider, omdat Ceylin del Carmen Alvarado niet verder kwam dan een zevende plek.

In de eerste drie manches van de Superprestige ging het behoorlijk gelijk op tussen Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema. Betsema won de eerste wedstrijd van het regelmatigheidsklassement, Alvarado de twee daaropvolgende. De twee vrouwen, die de koppositie deelden met beiden een puntentotaal van 43, moesten het in Boom opnemen tegen onder meer Shirin van Anrooij, Kata Blanka Vas, Inge van der Heijden en Lucinda Brand.

Opgave Brand

Brand was niet helemaal fit en kende een matige start, in tegenstelling tot vooral Vas en Van Anrooij. Zij doken als eerste het veld in en trokken direct door. Betsema en Van der Heijden zaten aanvankelijk mee, maar na de eerste ronde kwamen Vas en Van Anrooij samen als eerste door. Betsema kon niet veel later wel weer aansluiten. Daarachter vormde zich een groepje met Aniek van Alphen, Alvarado en Van der Heijden.

In de tweede van zes rondes gaf Brand er de brui aan. Ondertussen kreeg Vas het vooraan moeilijk, maar ze keerde al snel terug en trok vervolgens meteen door. Nu was het Van Anrooij die op een gaatje kwam. Terwijl daarna Betsema de kop nam, zagen we Van Alphen opstomen naar voren. Zij sloot halverwege de wedstrijd aan bij Vas en Van Anrooij, die Betsema hadden moeten laten gaan.

Van Alphen pakt de koppositie

In de vierde ronde kwam Van Alpen, die eerst Vas en vervolgens Van Anrooij had opgeraapt, bij Betsema en liet haar meteen staan. Dat had wel een reden: de Texelse kampte met een lekke achterband. Samen met Van Anrooij moest ze in de achtervolging op Van Alphen.

Betsema bleek de betere van de twee jagers en reed in haar eentje naar Van Alphen toe. De twee zouden in de slotronde strijden om de zege. Betsema zette druk, maar wist Van Alphen niet te lossen. Die laatste nam op een gegeven moment over. Nadat Van Alphen de koppositie weer even afgaf, ging ze net voor de zandstrook weer voorbij Betsema. Het zou een sprint worden. Daarin was Van Alphen net wat sneller dan Betsema.

Superprestige Boom

Uitslag vrouwen

1. Aniek van Alpen (777) in 48m56s

2. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) z.t.

3. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) op 27s

4. Kata Blanka Vas (SD Worx) op 46s

5. Inge van der Heijden (777) op 1m35s

6. Anna Kay (777) op 1m52

7. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 2m23

8. Alicia Kay op 2m38s

9. Amandine Fouquenet op 3m00s

10. Manon Bakker (Crelan-Fristads) op 3m13