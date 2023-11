maandag 27 november 2023 om 10:00

Domein De Schorre brengt Tomorrowland naar de cross

Naast Gavere, Gullegem en het WK, is de Superprestigemanche in Boom de enige cross op de veldritkalender, die zowel Wout van Aert, Mathieu van der Poel als Tom Pidcock op de erelijst heeft prijken. Nochtans had de cross het in haar begindagen niet gemakkelijk om een degelijke plek op de kalender te vinden. WielerFlits neemt je mee in de historie.

De Superprestige in Boom wordt afgewerkt op het terrein De Schorre, dat wereldwijd bekendheid verwierf dankzij het dance-evenement Tomorrowland. Na een aantal mountainbike-wedstrijden op dezelfde locatie werd er in 2015 voor het eerst ook gecrost op het 75 hectare grote terrein. Het betreft een provinciaal recreatiedomein dat werd aangelegd rond een aantal oude kleiputten.

De wedstrijd kreeg de naam Niels Albert Cyclocross toebedeeld, maar het was Koen Monu, ook de man achter de veldritten in Zolder en Mol, die de organisatie op zich nam. Niels Albert, die een jaar eerder abrupt zijn loopbaan moest beëindigen met hartproblemen, werd ter gelegenheid van deze eerste editie ingehuurd om de wedstrijd meteen wat extra uitstraling te bezorgen.

Een groot minpunt: de eerste editie werd op de propvolle kalender op 31 oktober geprogrammeerd, daags voor de Koppenbergcross. Uiteindelijk kreeg Boom met Lars van der Haar, Sven Nys en Wout van Aert toch een mooi podium. Een jaar later kreeg Boom zaterdag 22 oktober als datum toegewezen. Evenmin een cadeau, want op zondag stond de wereldbekerproef op de Cauberg op de agenda.

Organisator Koen Monu liet het niet aan zijn hart komen en zorgde voor een kleine stunt door Wout van Aert en de broers Van der Poel na de wedstrijd met een helikopter vanuit Boom naar Valkenburg te vliegen. Piloot van dienst: Thomas Lefevere, zoon van Deceuninck-Quick-Step-manager Patrick. Van Aert haalde het – in de regenboogtrui – van Mathieu van der Poel en Wietse Bosmans.

Vanaf 2017 ging het Boom iets meer voor de wind. Na het van de kalender verdwijnen van Spa-Francorchamps kwam een plaatsje vrij in de Superprestige en dat zorgde voor wat ademruimte. Sindsdien is Boom – vaak begin december geprogrammeerd – een vaste waarde in het regelmatigheidsklassement.

Laatste winnaars Superprestige Boom

Mannen

2022: Tom Pidcock

2021: Wout van Aert

2020: Eli Iserbyt

2019: Toon Aerts

2018: Mathieu van der Poel

2017: Wout van Aert

2016: Wout van Aert

2015: Lars van der Haar

Vrouwen

2022: Aniek van Alphen

2021: Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Alice Maria Arzuffi

2018: Kim Van De Steene

2017: Maud Kaptheijns

2016: Jolien Verschueren

2015: Ellen Van Loy

In seizoen 2023-2024 staat de Telenet Superprestige in Boom gepland op zaterdag 2 december 2023.