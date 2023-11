Youri IJnsen • donderdag 23 november 2023 om 11:10

Nieuwe clash in het veld tussen Super Vier volgend weekend in Boom

In het veldrijden spreken we bij de mannen vaak over de Grote Drie om Wout van Aert, Tom Pidcock en Mathieu van der Poel aan te duiden. Bij de vrouwen kun je dit seizoen misschien wel de term Super Vier gebruiken: Ceylin del Carmen Alvarado, Shirin van Anrooij, Fem van Empel en Puck Pieterse. Hun tweede gezamenlijke krachtmeting dit seizoen zien we volgend weekend in Boom.

De laatste keer dat Alvarado, Van Anrooij, Van Empel en Pieterse het tegen elkaar opnamen, was tijdens de Wereldbeker in het Amerikaanse Waterloo. De renster van Baloise Trek Lions gaf op, maar de overige drie vormden het podium. Of Van Anrooij meteen kan wedijveren met datzelfde trio, valt overigens te bezien. De 21-jarige Zeeuwse focust zich deze winter meer op de weg en heeft in november zodoende met Lidl-Trek een wegstage van drie weken achter de rug.

Zij hervat haar crosswinter dus in Boom. Bondcoach Gerben de Knegt gaf eerder aan dat ze waarschijnlijk een paar wedstrijden nodig had om er te staan, maar haar basisniveau zal net door die wegstage op orde zijn. Van Empel (Jumbo-Visma) is op haar beurt tot op heden ongeslagen deze winter, terwijl Alvarado (Alpecin-Deceuninck) alle crossen won sinds Van Empel na het EK een korte rustperiode inlaste. Pieterse (Fenix-Deceuninck) werd twee keer tweede tot dusver.

Door de pauzes die parttime-crossers Van Anrooij, Van Empel en Pieterse her en der hebben ingelast, gaat Alvarado aan kop in zowel de stand om de Wereldbeker als de Superprestige. In de X2O Trofee is pas één manche verreden (de Koppenbergcross op 1 november), die gewonnen werd door Fem van Empel. Zij is ook de lijstaanvoerder op de UCI Ranking, voor Alvarado en Pieterse. Van Anrooij staat – in een top-9 die alleen maar bestaat uit Nederlandsen – achtste.