Solozege voor Pidcock in Superprestige Boom, Van der Poel vroeg uitgeschakeld door val

Tom Pidcock heeft na de Wereldbeker Hulst ook de Superprestige Boom op zijn naam geschreven. De Brit kwam in de tweede ronde ten val samen met Mathieu van der Poel (die daardoor uitgeschakeld was voor de zege), maar wist daarna weer weg te rijden en rondde vervolgens een lange solo af.

Wout van Aert was er nog niet bij in de Superprestige Boom – de Belgisch kampioen keert zondag tijdens de Wereldbeker Antwerpen terug in het veld -, maar Tom Pidcock en Mathieu van der Poel kwamen zaterdag wel weer in actie. Zouden zij net als vorige week zondag, in de wereldbekerwedstrijd in Hulst, de dienst uitmaken? De tegenstand moest komen van onder anderen Eli Iserbyt, Lars van der Haar en Laurens Sweeck.

Van der Poel valt

De beste start was echter voor de Zwitser Kevin Kuhn. Hij dook als eerste het veld in. Pidcock was ook goed weg: de Brit nam al snel de leiding. Van der Poel, die vanaf de derde rij startte, schoof in deze eerste minuten al snel op naar de tweede plek in het spoor van de wereldkampioen. De Nederlander nam daarop over, waarna de twee zich afscheidden van de rest. Van der Haar en Iserbyt waren na de eerste ronde de eerste achtervolgers.

Aan het begin van de eerste ronde ging het mis voor Van der Poel. In een bocht naar links, op kasseien, ging de Nederlander hard onderuit. Pidcock ging ook onderuit, maar kon zijn weg snel vervolgen. Van der Poel bleef langer liggen. Uiteindelijk ging hij wel door, maar op het oog wel met een pijnlijke knie. Hij kon de zege uit zijn hoofd zetten. Uiteindelijk eindigde hij op de dertiende plek.

Pidcock solo

Pidcock kreeg even het gezelschap van Lars van der Haar, maar liet de Nederlander al snel weer achter. Hij begon aan een solo. Achter hem kwamen drie renners samen: Van der Haar, Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Zij volgden na drie rondes op 24 seconden van de renner van INEOS Grenadiers. Later liep deze achterstand op tot boven de halve minuut. Sweeck reed in zijn eentje steeds tien, vijftien seconden achter het trio. Op een gegeven moment kwam hij wat dichter, maar aansluiten zat er niet in.

Na zeven van de negen rondes waren Van der Haar, Iserbyt en Vanthourenhout weer tot op twintig seconden van Pidcock gekomen, een ronde later zou Van der Haar zelfs tot op vijftien seconden naderen. De Brit hield echter stand en zou zegevieren. Achter hem was het vooral een strijd voor de tweede plek. Van der Haar had de beste papieren, want hij ging met een kleine voorsprong op Iserbyt de slotronde in. Vanthourenhout volgde al wat verder.

Strijd voor plek twee

Iserbyt kwam in de laatste ronde weer aansluiten en nam meteen de kop over. Nu was het Van der Haar die op een gaatje kwam.

Superprestige Boom

Uitslag mannen

1. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) in 59m42s

2. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 10s

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 13s

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 43s

5. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) op 1m10s

6. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m17s

7. Jens Adams op 1m21s

8. Kevin Kuhn (Tormans Cyclo Cross) op 1m28s

9. Jente Michels (Alpecin-Deceuninck) op 1m32s

10. Niels Vandeputte (alpecin-Deceuninck) op 1m46s