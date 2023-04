Voorbeschouwing: Brabantse Pijl 2023 – Grote kans voor mannen van tweede rij

De Brabantse Pijl luidt woensdag een nieuw deel van het voorjaar in. Na Parijs-Roubaix komen de heuvelachtige klassiekers piepen en de Vlaams-Brabantse wedstrijd is de eerste koers in die rij. De echte grote namen ontbreken, maar dat zorgt er juist voor dat we wel eens een zeer spannende koers zouden kunnen krijgen. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Pino Cerami beleefde richting het einde van zijn carrière mooie dagen. In 1963 hing hij zijn fiets aan de haak, maar twee jaar eerder schreef hij de Brabantse Pijl nog op zijn naam. Dat was bijzonder, want het was de eerste keer dat de Vlaams-Brabantse wedstrijd werd georganiseerd. Cerami kwam solo over de streep in Brussel, waar de finish vroeger lag, en klopte Michel Van Aerde en Willy Schroeders.

Cerami was een mooie eerste naam op de erelijst. Als later ook renners als Jan Janssen, Herman Van Springel, Eddy Merckx, Johan De Muynck, Freddy Maertens, Roger De Vlaeminck, Adrie van der Poel, Michele Bartoli en Johan Museeuw de Brabantse Pijl wonnen, mocht de organisatie hun beide pollekes kussen.

Merckx was de beste in 1972, de legende won destijds de sprint van een kleine groep. Van Springel en Roger Swerts, twee ploegmaten van Merckx, maakten het feestje compleet. 1972 was andermaal een fantastisch jaar voor Merckx. Hij won in dat jaar namelijk drie etappes in Parijs-Nice, Milaan-San Remo, de Brabantse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl, de GP de Momignies, vier etappes in en het eindklassement van de Giro d’Italia, zes etappes in en het eindklassement van de Tour de France, de Scheldeprijs, de GP Union Dortmund, de Giro del Piemonte, alle drie etappes en het eindklassement van de Escalada a Montjuich, de Giro dell’Emilia, de Ronde van Lombardije, de twee etappes en het eindklassement van A Travers Lausanne en de Trofeo Baracchi. Alstublieft!

De GOAT zorgde voor een van de 38 Belgische zeges in de Brabantse Pijl. 38 op 62, dat is niet slecht. Sinds de eeuwwisseling zijn er wel steeds meer niet-Belgische winnaars. Grote namen als Michael Boogerd, Luca Paolini, Oscar Freire, Sylvain Chavanel, Peter Sagan en Sonny Colbrelli zetten zich op de erelijst. De laatste jaren kwamen daar met Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en Tom Pidcock nog eens drie gigantische toppers bij.

Edwig Van Hooydonck is de recordwinnaar van de koers. De Belgische coureur won in 1987, 1991, 1993 én 1995. Zijn eerste overwinning was op slechts 20-jarige leeftijd. In deze edities werd er telkens nog aangekomen op de Alsemberg. Decennialang, nog voordat de aankomst in Brussel lag, werd er op deze heuvel gefinisht. Johan Capiot, Museeuw en Freire zijn de enige renners die in de buurt van Van Hooydonck konden komen, zij wonnen elk drie keer. In het huidige peloton is er niemand met meer dan een overwinning. Het lijkt er met andere woorden op dat Van Hooydonck nog even op zijn troon blijft zitten.

Laatste tien winnaars Brabantse Pijl

2022: Magnus Sheffield

2021: Tom Pidcock

2020: Julian Alaphilippe

2019: Mathieu van der Poel

2018: Tim Wellens

2017: Sonny Colbrelli

2016: Petr Vakoč

2015: Ben Hermans

2014: Philippe Gilbert

2013: Peter Sagan

Laatste editie

De Brabantse Pijl kende vorig jaar een zeer mooi deelnemersveld. Wereldtoppers Julian Alaphilippe, Tom Pidcock en Remco Evenepoel waren de grootste namen, maar ook renners als Benoît Cosnefroy, Michael Matthews, Tim Wellens, Marc Hirschi en Dylan Teuns waren van de partij. De vroege vluchters kregen niet al te veel ruimte en wanneer de finale vroeg geopend werd, werden ze snel bij de lurven gegrepen.

Het was op 80 kilometer dat de finale geopend werd. INEOS Grenadiers nam het initiatief en Magnus Sheffield en Ben Turner vielen aan met een aantal andere favorieten. Quick-Step Alpha Vinyl en Evenpoel zagen het gevaar en de jonge Belg dichtte het gat. Wanneer Turner het solo probeerde op de Moskesstraat, zette Evenepoel zich nog eens op kop in het peloton. Die groep spatte volledig uit elkaar en zodoende ontstond er een elitegroep. Naast Evenepoel waren ook Pidcock, Sheffield, Turner, Wellens, Cosnefroy, Teuns, Benoît Cosnefroy, Robert Stannard en Victor Campenaerts van de partij.

Evenepoel had het onderweg een aantal keer zeer lastig, maar kon toch overleven. Na de laatste hindernissen – vooral de Moskesstraat had een grote impact – reden de favorieten samen richting Overijse. INEOS Grenadiers had nog steeds drie renners in de kopgroep en dat voordeel speelden ze verstandig uit. Het was Sheffield die in de laatste vier kilometer wegsloop en een mooie voorsprong bij elkaar reed. Turner en Pidcock counterden elke aanval, de zege voor de 19-jarige Sheffield was op die manier binnen.

In de sprint voor plaats twee gebeurden er wat onregelmatigheden. Met name Wellens deed een gek manoeuvre, tot onvrede van Evenepoel. Wellens kwam als derde over de streep, maar werd na afloop teruggezet in de uitslag. Cosnefroy en Barguil stonden op die manier op het podium.

Uitslag Brabantse Pijl 2022

1. Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers)

2. Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) op 37s

3. Warren Barguil (Arkéa Samsic) in z.t.

4. Ben Turner (INEOS Grenadiers) op 40s

5. Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) op 41s

Wedstrijdverslag

Parcours

De Brabantse Pijl begint traditiegetrouw in Leuven. De hoofdstad van Vlaams-Brabant verwelkomt het peloton op de Grote Markt. Daar wordt al sinds 2008 de start van de eendagskoers gegeven. Ten opzichte van vorig jaar is er niets veranderd.

Dat betekent: een wedstrijd van bijna 205 kilometer in Vlaams- en Waals-Brabant. Na de start in Leuven trekt het peloton zuidwaarts. Via onder meer Korbeek-Dijle, Neerijse en Sint-Agatha-Rode rijden de renners richting de eerste hindernis van de dag. Die komt pas na goed 60 kilometer, wanneer de Alsemberg opduikt. Vlak daarna volgen de Sollenberg, Bruine Put, Eigenbrakelsesteenweg en de Rue de Nivelles.

Vervolgens fietsen ze voor het eerst in de buurt van Overijse. In de buurt, want het peloton rijdt er eigenlijk langs. Een vlakker stuk volgt daarna. Dat stuk gaat door tot aan de Rue François Dubois (0,9 km aan 3,9%). Na deze korte beklimming komen de renners op de lokale ronde. Deze wordt gekenmerkt door de kasseien van de Hertstraat (0,7 km aan 3,7%), de Holstheide (1 km aan 5%), de kasseien van de Moskesstraat (0,5 km aan 7%) en uiteindelijk de klim richting de aankomst op de Brusselsesteenweg (1,5 km aan 3,6%).

Net zoals vorig jaar ligt deze aankomst niet na de passage van de Schavei, maar na de beroemde S-bocht beklimming (3,7% aan 1,3 km). Na de eerste passage aan de finish moeten de renners nog drie lokale rondes in en rond Overijse afleggen. De Hagaard (300 meter aan 10%) ligt ook nog in die lus, deze korte heuvel volgt vlak na de finish.

De Brabantse Pijl wordt gezien als een zware wedstrijd. Dit heeft vooral te maken met de opeenvolging aan heuvels en kasseistroken. Dat de kaap van 200 kilometer ook bereik wordt, heeft natuurlijk ook een impact. Doorgaans wint er een sterke klassieke renner in Overijse. De laatste edities is dat meestal iemand met een sterke punch.

Woensdag 12 april: Leuven – Overijse (205,1 km)

Start: 12.35 uur

Finish: tussen 16.45 en 17.15 uur

Favorieten

De Brabantse Pijl heeft veel veelzijdige renners op zijn erelijst. Denk aan Merckx en Van Hooydonck in een ver verleden, maar ook aan Alaphilippe, Pidcock en Van der Poel in de laatste jaren. Je moet meerdere heuvels kunnen verteren, maar vooral ook beschikken over een goede punch. Kasseien kunnen overleven en een sterk eindschot hebben, is ook zeker geen overbodige luxe. Aan de start van de Vlaams-Brabantse wedstrijd vinden we veel sterke WorldTour-teams. Jumbo-Visma is de grote afwezige. Aangezien het een Belgische koers is, beginnen we bij de Belgische ploegen en de bijhorende favorieten.

Lotto Dstny is de eerste ploeg die we bespreken. Zij hebben meerdere kanshebbers op de zege woensdag. Klassieke types als Florian Vermeersch en Arnaud De Lie zullen uitkijken naar de kasseistroken, Andreas Kron en Maxim Van Gils zullen dan weer zich willen tonen op de vele heuvels. In dit deelnemersveld moet De Lie in staat zijn om het goed te doen, al heeft hij wel al heel wat klassiekers gereden dit jaar. Hetzelfde geldt voor Vermeersch.

Søren Kragh Andersen is de grote favoriet bij Alpecin-Deceuninck. De landgenoot van Kron is bezig aan een sterk voorjaar. In maart was hij een belangrijke schakel in de overwinning van Van der Poel in Milaan-San Remo en ook in de kasseiklassiekers speelde hij doorgaans een belangrijke rol. Kragh Andersen heeft Parijs-Roubaix niet gereden en is met andere woorden best fris.

Alpecin-Deceuninck heeft een sterke selectie in de Brabantse Pijl. Ook Dries De Bondt en Gianni Vermeersch staan namelijk aan de start, maar wij kijken ook vooral naar Quinten Hermans . De Belg maakte indruk in Dwars door Vlaanderen, maar reed daarna geen klassieker meer. Hermans zal met plezier kijken naar het parcours van de eendagskoers woensdag en is een van de grote favorieten.

Andrea Bagioli en Mauro Schmid zijn de kopmannen namens Soudal Quick-Step. De twee koersten samen in de Ronde van het Baskenland, waar ze beiden een aantal ereplaatsen verzamelden. De twee renners komen het beste tot hun recht op heuvelende wegen, dus dat zit alvast goed. Het is echter nog maar de vraag hoe ze de kasseien in Vlaanderen zullen verteren.

Dylan Teuns is een van de grootste favorieten voor de Brabantse Pijl. De Belgische renner zat vorig jaar in de favorietengroep die voor de zege streed, maar werd teruggeslagen door pech. Teuns heeft er dit jaar nog niet veel klassiekers opzitten, hij reed enkel de Ronde van Vlaanderen, maar zal stilaan toewerken naar zijn beste vorm. De Waalse klassiekers zijn in aantocht en dat is een belangrijke periode voor de renner van Israel-Premier Tech.

De titelverdediger is er ook bij in en rond Leuven en Overijse woensdag. We hebben het dan natuurlijk over Magnus Sheffield. De Amerikaan liet zich al een aantal keer zien dit voorjaar, maar dat resulteerde voorlopig nog niet in een goede of dichte uitslag. Sheffield heeft, net zoals vorig jaar, wel een sterke ploeg rond zich. INEOS Grenadiers rekent ook op Ethan Hayter , die in de Ronde van het Baskenland de openingsrit won, en Ben Tulett in de Brabantse Pijl. Zij kunnen andermaal hun overtal gaan uitspelen. Hayter, met zijn sprint in het achterhoofd, lijkt de afmaker van dienst.

AG2R Citroën moet het hebben van Benoît Cosnefroy, Greg Van Avermaet en Oliver Naesen in Vlaams-Brabant. Zeker Cosnefroy lijkt een man om in de gaten te houden. De Fransman komt het beste tot zijn recht op dit terrein. Vorig jaar koerste hij ook in het offensief, toen won hij de sprint voor de tweede plaats. Cosnefroy heeft met andere woorden een punch en is niet traag aan de streep, denk ook maar aan de sprint met Michal Kwiatkowski in de Amstel Gold Race vorig jaar. Dit alles maakt van Cosnefroy een van de grote favorieten voor de zege.

Neilson Powless zou ook wel eens in de buurt van de zege kunnen komen. Powless is dit seizoen de ereplaatsen aan het verzamelen op alle terreinen. In eendagskoersen, in etappekoersen van het week en in de Vlaamse klassiekers. Een zevende plaats in Milaan-San Remo, een derde in Dwars door Vlaanderen en vijfde in de Ronde van Vlaanderen. Een indrukwekkend lijstje van de Amerikaan van EF Education-Easy Post. De Brabantse Pijl lijkt ideaal om een nieuwe eerste plaats te verzamelen voor Powless.

UAE Emirates heeft met Matteo Trentin ook een sterke kanshebber voor de zege. De Italiaan maakte indruk in de Ronde van Vlaanderen door zeer aanvallend te koersen en uiteindelijk ook in de top-10 te eindigen. In Parijs-Roubaix werd Trentin nog negentiende. Marc Hirschi moet Trentin bijstaan op de Vlaamse wegen.

Tot slot benoemen we nog een aantal outsiders. Bryan Coquard (Cofidis) en Edward Theuns (Trek-Segafredo) hopen op een sprint, Fred Wright (Bahrain Victorious), Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty), Wout Poels (Bahrain Victorious), Hugo Houle (Israel-Premier Tech), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Warren Barguil (Arkéa Samsic) gedijden dan weer beter in een zware wedstrijd.

Noot: op het moment dat we de voorbeschouwing van de Brabantse Pijl publiceren is de deelnemerslijst van de Belgische wedstrijd nog niet definitief. Het is dus mogelijk dat er later nog wijzigingen worden doorgevoerd aan deze voorbeschouwing.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Neilson Powless

*** Quinten Hermans, Benoît Cosnefroy

** Søren Kragh Andersen, Dylan Teuns, Arnaud De Lie

* Matteo Trentin, Ethan Hayter, Fred Wright, Mauro Schmid

Weer en TV

Het zou wel eens een zeer regenachtige dag kunnen worden woensdag. Weeronline voorspelt maar liefst 90% kans op neerslag. Dat in combinatie van temperaturen die niet boven de 10 graden Celsius komen en wind met een kracht van 4 Beaufort, kan ervoor zorgen dat het een loodzware Brabantse Pijl kan worden.

De Ronde van Vlaanderen is live te volgen in België en Nederland. Sporza op Eén zal de koers al uitzenden vanaf 15.00 uur. Eurosport 1 begint hun uitzending om 15.30 uur. Daarnaast kun je ook online via Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ kijken. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.