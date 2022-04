Magnus Sheffield profiteert van INEOS-overtal en soleert naar zege in Brabantse Pijl

De Brabantse Pijl 2022 is gewonnen door de 19-jarige Magnus Sheffield. Na een loodzware en uiterst vermakelijke editie van ruim 205 kilometer was de talentvolle Amerikaan van INEOS Grenadiers als eerste aan de finish in Overijse. Hij profiteerde in de finale optimaal van het overtal van zijn ploeg in een kopgroep van zeven.

Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauces WB), Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) en Ander Okamika (Burgos-BH) vormden de vlucht van de dag in de Brabantse Pijl. Zij reden al snel weg en kregen meer dan vier minuten van INEOS Grenadiers, Quick-Step-Alpha Vinyl en BikeExchange-Jayco.

INEOS Grenadiers opent de finale vroeg

De druilerige omstandigheden maakten het er niet makkelijker op onderweg. De mannen van INEOS Grenadiers openden daarom de finale op 80 kilometer van de meet. Ben Turner en Magnus Sheffield reden samen met Victor Campenaerts, Alexander Kamp en Giacomo Nizzolo weg, maar Quick-Step-Alpha Vinyl reageerde snel.

Het was Remco Evenepoel die met Dylan Teuns en Tim Wellens de oversteek maakte. De situatie werd rechtgezet door AG2R Citroën, waarna een nieuwe aanvalsgolf volgde. Dat betekende ook dat Robeet en Van Poucke op 63 kilometer van de finish als laatste vluchters gegrepen werden door een flink uitgedund peloton. Ben Turner probeerde het vervolgens op de Moskesstraat en ging voor de solo. Evenepoel en Campenaerts gingen in de tegenaanval en zorgden ervoor dat het peloton compleet uit elkaar spatte.

Een elitegroep met Turner, Evenepoel, Campenaerts, Benoît Cosnefroy, Tom Pidcock, Magnus Sheffield, Dylan Teuns, Warren Barguil, Tim Wellens en Robert Stannard vormde zich in die fase. Zij reden een halve minuut weg van het peloton, waar Israel-Premier Tech de jacht leidde. Een domper was er voor Teuns, die lek reed en terugviel in het pak.

Evenepoel keert terug in kopgroep

Barguil, Evenepoel en Campenaerts kwamen op de voorlaatste keer Hertstraat in de problemen. Zij zagen Pidcock, Sheffield, Turner, Cosnefroy, Wellens en Stannard wegrijden, maar wisten aan de voet van de lastige Moskesstraat toch weer aan te sluiten bij de zes. Op Holstheide wist Evenepoel vervolgens met een tussenversnelling Campenaerts en Stannard te lossen, waardoor er zeven overbleven aan kop.

De kopgroep begon met een minuut voorsprong aan de laatste lokale ronde van 22 kilometer. In het peloton was aan die finishpassage een opmerkelijke valpartij, omdat de volgwagen van Quick-Step-Alpha Vinyl bij de doorsteek een renner raakte. Onder meer Julian Alaphilippe sloeg tegen de grond door die actie.

Vooraan was het alle hens aan dek in de finale. Na de Hertstraat leken Cosnefroy en Sheffield weg te rijden, maar Evenepoel wist dat gat in een ruk te dichten. Het zevental begon daardoor gegroepeerd aan de laatste keer Moskesstraat. Sheffield en Wellens kwamen met lichte voorsprong boven, maar Cosnefroy, Evenepoel, Pidcock en Turner volgden snel. Voor Barguil leek het klaar, maar hij keerde toch nog terug.

In de achtergrond waren Teuns, Xandro Meurisse, Michael Matthews en Andreas Kron (die later letterlijk zou wegvallen) in de tegenaanval gegaan, maar dat was op ruim veertig seconden van de koplopers. Op dat moment was wel al even duidelijk dat de winnaar vooraan zou zitten. Toch werd er gepokerd in de kopgroep.

De beslissing valt op kousenvoeten

De nog maar 19-jarige Magnus Sheffield sloop in de laatste vier kilometer op kousenvoeten weg en dat was het ideale moment. Zijn ploegmaats Pidcock en Turner counterden alle tegenaanvallen, waardoor het verschil plots dertien seconden was. Sheffield gaf die voorsprong niet meer uit handen en mocht feesten in Overijse.

De achtervolgende groep moest nog uit handen zien te blijven van het groepje met Matthews en Teuns, maar dat lukte. In de sprint om de tweede plaats waren er wat gekke manoeuvres, tot onvrede van Remco Evenepoel. Cosnefroy kwam als tweede over de streep, voor Wellens en Barguil. Wellens raakte na juryberaad zijn derde plaats echter kwijt vanwege een onrechtmatige afwijking in de sprint. Hij werd teruggezet in de uitslag.