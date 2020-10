Alaphilippe klopt Van der Poel in Brabantse Pijl woensdag 7 oktober 2020 om 17:14

Julian Alaphilippe heeft de Brabantse Pijl op zijn naam geschreven. De renner van Deceuninck-Quick Step was na een wedstrijd van 197,2 kilometer de sterkste in een sprint met drie. Mathieu van der Poel raakte in de sprint ingesloten en moest genoegen nemen met een tweede plek.

Vorig jaar stond de Brabantse Pijl in het teken van het duel tussen Alaphilippe en Van der Poel. Dat Van der Poel won, is een bekend verhaal. Een jaar later waren de ogen opnieuw gericht op de Fransman, die inmiddels wereldkampioen is, en de Nederlander. Tussen Leuven en Overijse was een parcours uitgetekend van 197,2 kilometer met 24 hellingen.

Zes vluchters

Amper een half uur na de start ontstond de vlucht van de dag. Clément Chevrier (AG2R La Mondiale), Juraj Sagan (BORA-hansgrohe), Michael Storer (Sunweb), Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise) en Andrea Peron (Novo Nordisk) vonden elkaar en kregen de ruimte, toen eenmaal met de Smeysberg de eerste klim van de dag werd aangesneden. Uiteindelijk zou de vlucht uitgroeien tot zes renners, nadat Trek-stagiair Mattias Skjelmose ondanks de tegenwind in zijn eentje erin slaagde om de oversteek te maken.

De kopgroep mocht vijf minuten wegrijden van het peloton, waarna met name Deceuncink-Quick-Step in dienst van kopman Alaphilippe de jacht regisseerde. De voorsprong van de leiders nam gestaag af, totdat op de Hertstraat de koers ineens ontplofte. Zes renners – waaronder Kwiatkowski en Alaphilippe – reden weg uit het peloton. Ook Van der Poel maakte de oversteek, maar het peloton gaf de zes rebellen weinig ruimte.

Vroege hergroepering

De voorsprong van de kopgroep verdween ondertussen als sneeuw voor de zon. Zij hielden een krappe twintig tellen over, maar nadat de storm was gaan liggen slaagden de vluchters – behoudens de afgehaakte Peron – erin om weer verder weg te rijden. De vijf overgebleven leiders konden een vroege hergroepering echter niet voorkomen. Op 39 kilometer van het einde werden de laatste vroege vluchters al ingerekend.

Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) zette vervolgens samen met Marcus Burghardt (BORA-hansgrohe) en Laurens Huys (Bingoal-Wallonie Bruxelles) een nieuwe vlucht op. De drie – die eerder al de oversteek met de koplopers hadden gemaakt – kregen echter amper ruimte van het peloton.

Duel Van der Poel en Alaphilippe

Op de met kasseien geplaveide Moskesstraat werden de drie op 34 kilometer van het einde ingerekend. Vervolgens waren het Stybar en Alaphilippe die overnamen. Van der Poel reageerde en nam de regie over. Alaphilippe was de enige die kon volgen. Omar Fraile, Benoît Cosnefroy en Sonny Colbrelli gingen op jacht naar de koplopers en wisten op 27 kilometer van het einde de aansluiting te maken. Kwiatkowski maakte tijdens de beklimming van de Schavei de oversteek, maar op de Hagaard volgde een hergroepering.

Het bleef echter onrustig. Op een nieuwe versnelling van Alaphilippe op de Hertstraat kon aanvankelijk enkel Van der Poel reageren. Later wisten ook Devenyns, Colbrelli, Kwiatkowski, Cosnefroy en Alessandro Covi (UAE-Team Emirates) aan te sluiten. Op de Moskesstraat probeerde Alaphilippe het opnieuw, waarna enkel Van der Poel en Cosnefroy aan konden sluiten. De strijd om de overwinning zou tussen deze drie renners gaan.

Rollen omgedraaid

Ook tijdens de laatste passage over het Schavei bleven de drie samen, waardoor de beslissing zou vallen in de sprint. Cosnefroy ging in de finale net voor de laatste bocht als eerste aan. Van der Poel raakte ingesloten en kwam aan de finish net iets te laat om Alaphilippe nog te remonteren. Waar de Fransman vorig jaar nog zijn meerdere moest erkennen in de Nederlander, zijn de rollen dit jaar omgedraaid.

Voor wereldkampioen Alaphilippe is de overwinning een pleiser op de wonde na zijn mislukte sprint in Luik-Bastenaken-Luik afgelopen zondag. De Fransman boekte (na de Touretappe naar Nice en het WK) zijn derde zege van 2020.