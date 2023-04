Deelnemers Brabantse Pijl 2023

Overzicht

De Brabantse Pijl verlegt ieder jaar het vizier in het klassiekervoorjaar van de Vlaamse kasseien naar de heuvels in de Ardennen. Een parcours met 25 venijnige hellingen rondom Leuven en Overijse laat het peloton ook dit jaar kennismaken met de heuvelklassiekers. Vorig jaar speelde INEOS Grenadiers het overtal in een kopgroep van zeven goed uit. De 19-jarige Magnus Sheffield koos vier kilometer voor het einde de aanval en kwam solo over de finish. Dit zijn de deelnemers in de Brabantse Pijl 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

INEOS GRENADIERS

LOTTO DSTNY

ALPECIN-DECEUNINCK

AG2R CITROEN TEAM

UNO-X PRO CYCLING TEAM

INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY

ISRAEL - PREMIER TECH

HUMAN POWERED HEALTH

UAE TEAM EMIRATES

BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE

BAHRAIN VICTORIOUS

BINGOAL WB

TREK-SEGAFREDO

COFIDIS

TEAM FLANDERS - BALOISE

TUDOR PRO CYCLING TEAM

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

TEAM ARKEA - SAMSIC

