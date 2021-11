Stem nu op de wielrenners van de maand oktober

Het seizoen komt langzaam op z’n einde, maar september stond nog barstens vol topkoersen. Daarin waren de Nederlanders ook opnieuw succesvol. WielerFlits organiseert samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn renners, rensters en talenten genomineerd voor hun sportieve prestaties. Wie worden de wielrenners van de maand september?

De stembussen zijn een week geopend, tot donderdag 14 oktober 10.00 uur. De winnaars in de drie categorieën nomineren zich automatisch voor de verkiezing Wielrenner van het jaar.

Genomineerden Wielrenner van de maand

Hans Becking (35, mountainbike)

In de loodzware Cape Epic-mountainbikewedstrijd eiste Hans Becking een hoofdrol op. De coureur uit Deventer eindigde na acht etappes als derde in het eindklassement in Zuid-Afrika. Dat deed Becking samen met zijn Portugese ploeggenoot José Dias. Becking en Dias wisten daarnaast drie etappes te winnen in de Cape Epic. Begin oktober won de 35-jarige renner het Open NK mountainbike marathon in Eijsden.

Jeffrey Hoogland (28, baanwielrennen)

Het regende medailles voor Jeffrey Hoogland op het EK baanwielrennen en het WK baanwielrennen. Schrijft u mee? Op het Europees kampioenschap in Grenchen veroverde hij goud op de teamsprint, goud op de kilometer tijdrit, goud op de keirin en zilver op de sprint. Het WK in Roubaix mocht Hoogland ook vier keer het podium betreden. Met de teamsprinters en op de kilometer tijdrit veroverde hij de regenboogtrui, terwijl hij op de keirin en de individuele sprint WK-zilver pakte.

Harrie Lavreysen (24, baanwielrennen)

Het kon niet op voor Harrie Lavreysen in oktober. Eerst won de Brabander op het EK baanwielrennen in Grenchen goud met de teamsprinters en individueel goud op de sprint, terwijl hij op het onderdeel keirin zesde werd. Het daaropvolgende WK in Roubaix was nog succesvoller: goud op de teamsprint, goud op de keirin en goud op de individuele sprint. Hattrick Harrie was weer in topvorm!

Mathieu van der Poel (26, wegwielrennen)

Het programma van Mathieu van der Poel bleef in oktober beperkt tot een wedstrijd, maar in die wedstrijd reed de kopman van Alpecin-Fenix wel naar een podiumplaats in een monumentale klassieker. Van der Poel wist, bij zijn debuut in de Hel van het Noorden, de natte najaarseditie van Parijs-Roubaix te kleuren door al vroeg de aanval te openen. Het draaide in Roubaix uit op een sprint met drie, waarin een moegestreden MVDP geklopt werd door Sonny Colbrelli en Florian Vermeersch.

Danny van Poppel (28, wegwielrennen)

Intermarché-Wanty-Gobert neemt na dit seizoen afscheid van Danny van Poppel en kreeg van de sprinter een mooi afscheidscadeau. De Nederlander won Binche-Chimay-Binche na een late aanval op de kasseien. Het was de tweede zege van Van Poppel in Binche. Ook in Parijs-Bourges (zevende) en Parijs-Tours (vijfde) behaalde hij ereplaatsen. Vanaf volgend seizoen is de jongste Van Poppel te zien in de kleuren van BORA-hansgrohe.

Coen Vermeltfoort (33, wegwielrennen)

De enige continentale wielrenner in deze lijst is Coen Vermeltfoort. De ervaren sprinter wist halverwege oktober de overwinning te grijpen in de Ster van Zwolle. Dat was niet de enige goede uitslag van de kopman van VolkerWessels, die in de Ronde van Drenthe een ereplaats behaalde. Vermeltfoort wist achter de solerende Rune Herregodts en collega-sprinters Andrea Pasqualon en Dylan Groenewegen vierde te worden. In de Omloop van de Braakman werd hij achtste.

Bram Welten (24, wegwielrennen)

Weten dat je gaat vertrekken en dan je laatste wedstrijd bij je ‘oude’ ploeg winnen. Bram Welten flikte het in het truitje van Arkéa-Samsic. De Tilburger, die vaak ingezet werd als loods van Nacer Bouhanni maar ook steeds vaker zijn eigen kans kreeg, boekte op 9 oktober zijn eerste profoverwinning in de Tour de Vendée. In de sprint versloeg hij Eduard Prades en Sebastian Schönberger. Een week eerder werd Welten 42ste in Parijs-Roubaix.

Genomineerden Wielrenster van de maand

Denise Betsema (28, veldrijden)

Voor Denise Betsema begon haar veldritseizoen, met twee overwinningen en een derde plaats, al in september. De lijn met podiumplaatsen wist ze in oktober door te trekken. Al was het tot eind oktober wachten op nieuwe zeges. Na podium plaatsten (derde en twee keer tweede) in de Amerikaanse wereldbekers was ze wel de beste in Ruddervoorde en daags daarna ook in Zonhoven.

Lucinda Brand (32, veldrijden)

Na het WK wielrennen op de weg, eind september, richtte Lucinda Brand haar vizier op het veldrijden. De wereldkampioene in deze discipline debuteerde in de Superprestige van Gieten meteen met een overwinning. In de daaropvolgende Amerikaanse wereldbekers werd ze tweede (Waterlooo), eerste (Fayettteville) en vierde (Iowa City).

Amy Pieters (30, wegwielrennen & baanwielrennen)

Ook Amy Pieters was succesvol in twee disciplines in oktober. Ze veroverde op het WK baanwielrennen in Frankrijk samen met Kirsten Wild opnieuw de regenboogtrui op het onderdeel koppelkoers. In aanloop naar het WK won ze vanuit een kopgroep de tweede rit in The Women’s Tour.

Demi Vollering (24, wegwielrennen)

Voor Demi Vollering is 2021 het jaar van de definitieve doorbraak. In oktober sloot ze haar seizoen in stijl af door de hoog aangeschreven The Women’s Tour. Mede dankzij een verbluffende tijdrit, die ze met meer dan een minuut verschil op de nummer twee won, kon ze ook het eindklassement winnen. Na Luik-Bastenaken-Luik en La Course.

Marianne Vos (34, wegwielrennen & veldrijden)

Waar de fulltime crosser vrijwel allemaal besloten om met oog op de Amerikaanse veldritten de eerste editie van Parijs-Roubaix over te slaan, besloot Marianne Vos alles te rijden. En dat bleek geen verkeerd besluit. In Parijs-Roubaix finishte ze als tweede om vervolgens in twee van de drie Amerikaanse wereldbekers veldrijden (Iowa en Waterloo) te winnen.

Lorena Wiebes (22, wegwielrennen)

Ze is een van de snelste rensters in vrouwenpeloton. Dat liet ze vorige maand twee keer zien met ritzeges (etappe4+5) in The Women’s Tour. Ze sloot haar seizoen in stijl af door een door Team DSM (haar ploeg) gedomineerde Ronde van Drenthe met overmacht te winnen.

Kirsten Wild (39, baanwielrennen)

Kirsten Wild heeft haar lange en imposante wielercarrière een passend einde gegeven. Op het WK baanwielrennen, haar allerlaatste wedstrijd won ze voor de derde keer op rij de koppelkoers met Amy Pieters. Op de puntenkoers veroverde ze het brons. De 39-jarige Wild behaalde in haar carrière onder andere negen wereldtitels op de baan.

Genomineerden Talent van de maand

Tibor Del Grosso (18, wegwielrennen)

In september werd hij door een blunder van de KNWU nog geslachtofferd voor het WK voor junioren in Leuven, maar Tibor Del Grosso haalde in oktober zijn gram. De 18-jarige Drent won in Sluiskil etappe 2B (met daarin een aantal kasseistroken) tijdens de Junioren Driedaagse van Axel (UCI 2.1), waarin hij als vijfde eindigde in de eindrangschikking en het puntenklassement mee naar huis nam. Del Grosso onderstreepte eind deze maand de selectiefout van de bond door zowel op de tijdrit (over zijn trainingswegen in Peize) als de wegrit over de VAM-berg de nationale titel bij de junioren voor zich op te eisen.

Tim van Dijke (21, wegwielrennen)

Waar het de laatste maanden veelal over zijn tweelingbroer Mick ging, boekte ook Tim van Dijke zijn eerste profzege in oktober. De jongeling uit Goes beschikt over aanvalsdrang en een sterk eindschot. Twee sterke eigenschappen die uitstekend van pas kwamen in de slotrit van de CRO Race. Hij sloop in de finale weg met man in vorm Stephen Williams (Bahrain Victorious) en de sterke Noor Markus Hoelgaard (Uno-X). In een sprint met drie vloerde Van Dijke zijn twee medevluchters. Aan het eind van oktober voegde hij er nog een tweede plek in de Ster van Zwolle aan vast. Detail: hij had niet in de gaten dat het al de eindsprint was.

Maike van der Duin (20, baanwielrennen)

Het WK baanwielrennen in Roubaix waren de laatste voor vedette Kirsten Wild. Zij geeft het stokje over aan een jongere generatie en die bleek meteen klaar te staan. De ervaren renster was jarenlang de beste Nederlandse op de Scratch, maar dat onderdeel schrapte Wild van haar programma. In haar plaats mocht de 20-jarige Maike van der Duin haar WK-debuut maken. Vorige maand werd ze op die discipline nog Europees kampioene bij de beloften. De jonge renster uit de Drentse hoofdstad Assen liet dat vertrouwen niet onbeloond, want achter de ontsnapte Martina Fidanza greep Van der Duin een heel knappe zilveren medaille.

David Haverdings (17, veldrijden)

Vergeet Mathieu van der Poel, Lars van der Haar, Corné van Kessel en David van der Poel. Er is een nieuwe rijzende ster aan het firmament van de cross. Zijn naam is David Haverdings, eerstejaars junior, 17 jaar en afkomstig uit het Drentse Zuidlaren. Hij presteerde het om bij de junioren een clean sweepte bewerkstelligen in oktober. De jongeling startte in vijf internationale veldritten en won ze allemaal. Daarbij niet de minste crosses: de Superprestige in Gieten, de nieuwe GP Destil, de Superprestige in Ruddervoorde, de Grote Prijs van Zonhoven én de Superprestige in Overijse. Een ongekend straffe prestatie.

Vincent Hoppezak (22, baanwielrennen)

Nu het wegwielrennen er definitief opzit en de aandacht verschuift naar het veldrijden, mogen we ook de baanwielrenners niet vergeten. Die werkten in oktober de Europese en wereldkampioenschappen af. Een van de revelaties was de 22-jarige Vincent Hoppezak uit Capelle aan den IJssel. De Zuid-Hollander komt op de weg uit voor Wielerploeg Groot-Amsterdam, maar op de baan behaalde hij dit jaar – meer bepaald de laatste maand – zijn grootste successen. Eerst verraste hij met zilver op de Scratch na Rui Oliveira tijdens het EK, om op het WK na Benjamin Thomas en Kenny De Ketele brons te pakken op de puntenkoers.

Olav Kooij (20, wegwielrennen)

Sprinter Olav Kooij kan terugkijken op een prima debuutseizoen bij de profs. De 20-jarige Zuid-Hollander van Jumbo-Visma wist zelfs laat op het seizoen zijn talenten nog te etaleren. Het Jachtluipaard van Numansdorp sloeg eerst toe in de CRO Race. Daar sprintte hij op de eerste dag van oktober naar dagsucces, door Kaden Groves en Josip Rumac te verslaan. Eerder won hij ook al een rit – die viel nog in september – en dat resulteerde aan het eind van de wedstrijd in een gewonnen puntenklassement. In zijn laatste koers van het jaar – Gran Piemonte (UCI 1.Pro) – werd hij derde achter Matthew Walls en Giacomo Nizzolo.

Gijs Leemreize (22, wegwielrennen)

In de laatste beloftenkoers die hij reed, pakte Gijs Leemreize nog eens fors uit. De 22-jarige klimmer uit Ruurlo reed als profrenner mee met de opleidingsploeg van Jumbo-Visma in de vermaarde Pyreneeënkoers Ronde de l’Isard. Dat is een van de zwaardere rittenkoersen voor beloften. Na een tweede plek in Bagnères-de-Bigorre en een derde plaats met aankomst op Plateau de Beille, ging hij als nummer twee de slotrit in. Door een fameuze solo van vijftig kilometer, reed hij de concurrentie op minuten achterstand. Een heuse dubbelslag voor Leemreize, die in 2019 nog op clubniveau reed bij Sensa-Kanjers voor Kanjers.

Puck Pieterse (19, veldrijden)

Wat goed is, komt snel. In de wielersport is dat tegenwoordig heel snel. Ondanks de aanwezigheid van zo veel Nederlandse toppers, weet Puck Pieterse zich prima te handhaven in de eerste crosses van het seizoen. Sterker nog, de veldrijdster van Alpecin-Fenix kent een superstart van haar eerste jaar tussen de elite-rensters. Dat dankt Pieterse vooral aan een sublieme techniek. Zo werd ze zevende in de Superprestige van Gieten, achtste en twee keer vijfde in de Amerikaanse Wereldbekers van respectievelijk Waterloo, Fayetteville en Iowa, afgesloten met een vierde en tweede plek in de Wereldbekers van Zonhoven en Overijse.

Wielrenners van de maand 2021

Januari: Mathieu van der Poel

Februari: David Dekker

Maart: Mathieu van der Poel

April: Mathieu van der Poel

Mei: Taco van der Hoorn

Juni: Mathieu van der Poel

Juli: Niek Kimmann

Augustus: Harrie Lavreysen

September: Dylan van Baarle

Wielrensters van de maand 2021

Januari: Lucinda Brand

Februari: Anna van der Breggen

Maart: Chantal van den Broek-Blaak

April: Demi Vollering

Mei: Lucinda Brand

Juni: Demi Vollering

Juli: Annemiek van Vleuten

Augustus: Shanne Braspennincx

September: Ellen van Dijk

Talent van de maand 2021

Januari: Fem van Empel

Februari: Fem van Empel

Maart: Lonneke Uneken

April: Chris van Dijk

Mei: Marijn van den Berg

Juni: Tim van Dijke

Juli: Daan Hoeks

Augustus: Marijn van den Berg

September: Olav Kooij