Stem nu op de wielrenners van de maand augustus

Verkiezing

Na de bomvolle maand juli stond ook augustus weer in het teken van wielrennen. Er valt weer genoeg te kiezen. WielerFlits organiseert samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn renners, rensters en talenten genomineerd voor hun sportieve prestaties. Wie worden de wielrenners van de maand augustus?

De stembussen zijn een week geopend, tot maandag 13 september 10.00 uur. De winnaars in de drie categorieën nomineren zich automatisch voor de verkiezing Wielrenner van het jaar.

Genomineerden Wielrenner van de maand

Dylan Groenewegen (28, wegwielrennen)

In juli, tijdens de Tour de Wallonie, konden we al vaststellen dat Dylan Groenewegen op de goede weg terug was. Dit zette de sprinter kracht bij na de eerste rit in de Ronde van Denemarken. In een machtige sprint gaf Groenewegen Mark Cavendish en Giacomo Nizzolo het nakijken. In de tweede etappe moest hij de Italiaan en Mads Pedersen voor zich houden, maar met een eerste en derde plek in de massasprints kon de 28-jarige Amsterdammer terugkijken op een goede Ronde van Denemarken.

Fabio Jakobsen (25, wegwielrennen)

De wielerwereld was dolgelukkig toen Fabio Jakobsen in april zijn rentree maakte in de Ronde van Turkije. Drie maanden later was de sprinter tweemaal de snelste in de Ronde van Wallonië. De smaak van winnen heeft Jakobsen meegenomen naar de Vuelta a España. De sprinter wist, na eerst een tweede plek achter Philipsen, maar liefst drie overwinningen én de groene puntentrui op zijn palmares bij te schrijven. We kunnen dus wel concluderen dat Jakobsen onderweg is naar zijn oude topniveau.

Julius van den Berg (24, wegwielrennen)

2021 was nog niet het jaar van Julius van den Berg. In augustus kon de renner van EF Education-Nippo wel een prachtig resultaat neerzetten. De 24-jarige Nederlander wist in de zevende etappe van de Ronde van Polen de sprint te winnen van zijn medevluchters Renard, Jorgenson en Moscon. Met deze overwinning wist hij ploeggenoot Magnus Cort te inspireren. De Deen zou daarna drie etappes in de Vuelta winnen.

Niek Kimmann (25, BMX)

Na de Olympische Spelen wist heel Nederland (en Japan, waar hij een grote fanbase heeft opgebouwd) wie Niek Kimmann was. Ondanks het scheurtje in de knie, na een botsing met een Japanse official, wist hij de gouden medaille te winnen. In augustus zette Kimmann zijn dominantie vrolijk voort. De 25-jarige BMX’er behaalde op Papendal zijn derde wereldtitel BMX.

Harrie Lavreysen (24, baanwielrennen)

Hij domineerde zijn sport al een tijdje, maar nu weet heel Nederland wie Harrie Lavreysen is. De baanwielrenner uit Luyksgestel wist zich te kronen tot ‘mister Tokio’. Na de eerste gouden medaille, behaald in de teamsprint, werd er gesproken over Hattrick Harrie. Drie gouden medailles kwamen er niet, maar wel twee gouden en een bronzen. Op de individuele sprint won hij en op de keirin pakte hij brons. Met recht kunnen we dan spreken dat Lavreysen dé man van Tokio was.

Jeffrey Hoogland (28, baanwielrennen)

Ook Jeffrey Hoogland beleefde succesvolle Olympische Spelen. Na het goud op de teamsprint was daar het prachtige duel met trainingsmaatje en concurrent Harrie Lavreysen. Hoogland nam de leiding in de sprintfinale, maar Lavreysen wist de twee daaropvolgende sprints te winnen. Dit leverde zilver op voor Hoogland. Met twee medailles is de nominatie voor Hoogland dan ook dik verdiend.

Jeroen van Eck (28, mountainbiken)

Voor de tweede keer in zijn carrière heeft Jeroen van Eck het EK eliminator gewonnen. De Nederlander won zes jaar geleden al in Chies d’Alpago en kon in augustus zijn tweede titel op zijn naam schrijven. Van Eck was de enige Nederlander aan de start van het MTB-onderdeel eliminator. De 28-jarige mountainbiker, die uitkomt voor de ploeg van Bart Brentjens, had zich als zevende geplaatst en versloeg in de finale de viervoudig wereldkampioen Titouan Perrin-Ganier.

Genomineerden Wielrenster van de maand

Judy Baauw (27, BMX)

Niek Kimmann eiste alle aandacht op zich door wereldkampioen BMX te worden in Papendal, maar bij de vrouwen leverde Judy Baauw een geweldige prestatie. Tijdens de Olympische Spelen in Tokio kwam ze niet verder dan de halve finales, op het wereldkampioenschap in Papendal was Baauw wel succesvol. De 27-jarige Nederlandse wist een zilveren medaille te pakken achter de regerend olympisch kampioene – en nu dus ook wereldkampioene – Bethany Schriever.

Laura Smulders (27, BMX)

Het was een Olympische Spelen van uitersten voor Laura Smulders. Aan de ene kant was daar het verdriet van haar val en konden haar medaillekansen in één klap de prullenbak in. Aan de andere kant was daar het geluk omdat haar zusje Merel een bronzen medaille wist te halen. Laura Smulders wilde graag revanche nemen op het WK BMX in Papendal. Dat lukte. Achter Bethany Shriever en landgenote Judy Baauw eindigde Smulders als derde en pakte ze een bronzen medaille.

Anne Terpstra (30, mountainbiken)

Na het debacle van Mathieu van der Poel op de Spelen was de Nederlandse hoop gevestigd op Anne Terpstra. Na een goede race eindigde Terpstra net buiten de medailles, op een vijfde plaats. Het EK mountainbike leverde wel een medaille op voor Terpstra. In Novi Sad eindigde ze als tweede achter de Franse Pauline Ferrand-Prévot en pakte zo een zilveren plak.

Tijdens het WK mountainbike wist Terpstra geschiedenis te schrijven. Ze won zilver en was daarmee de eerste Nederlandse vrouw die een medaille wist te behalen op het WK mountainbike. Na een fantastische wedstrijd eindigde Terpstra als tweede, achter de nieuwe wereldkampioene Evie Richards.

Anne Tauber (26, mountainbiken)

Ook Anne Tauber wist een medaille te pakken op het EK mountainbike in Novi Sad. Achter landgenote Anne Terpstra en winnares Ferrand-Prévot pakte Tauber de bronzen medaille. Hoewel ze in de olympische mountainbikewedstrijd nog als elfde eindigde, werd ze afgelopen maand achtste op het WK mountainbike.

Annemiek van Vleuten (38, wegwielrennen)

Ze was na Siffan Hassan dé vrouw van Tokio. Terug aangekomen in Europa besloot ze op de slotdag van juli ook nog maar even de Clásica San Sebastián op haar naam te schrijven. Haar eerste en enige wedstrijd van augustus, de Ronde van Noorwegen, begon nog wat anoniem. Maar na een zege in de derde etappe won de Movistar-kopvrouw ook het eindklassement. Wederom een grote overwinning voor Annemiek van Vleuten dus.

Riejanne Markus (27, wegwielrennen)

Het was een succesvolle Ronde van Noorwegen voor Riejanne Markus. De tweede etappe naar Mysen was na een lange solo een prooi voor de 27-jarige renster van Jumbo-Visma, en ze eindigde als zevende in het algemeen klassement op 01.13 minuut van eindwinnares Annemiek van Vleuten. Daarbovenop werd Markus derde in het puntenklassement.

Marianne Vos (34, wegwielrennen)

Ze won dan wel niet het eindklassement, maar het was wel Marianne Vos die de Simac Ladies Tour kleur gaf. Al op de eerste dag wist de Brabantse de proloog te winnen, maar daar bleef het niet bij. Zowel in de vierde als de vijfde etappe was het Vos die zegevierde. Deze prestaties leverde de renster van Jumbo-Visma de puntentrui en een vierde notering in het algemeen klassement op.

Chantal van den Broek-Blaak (31, wegwielrennen)

Ondanks dat Marianne Vos alle aandacht op haar vestigde door drie ritten te winnen, was het Chantal van den Broek-Blaak die er met de eindoverwinning vandoor ging. De 31-jarige renster van SD Worx wist onderweg een derde, vierde, derde en elfde plaats bij elkaar te fietsen. Aan het eind van de week was het goed voor de eindwinst in de grootste Women’s World Tour-ronde van Nederland. De nominatie is dus verdiend.

Shanne Braspennincx (30, baanwielrennen)

Haar vriend Jeffrey Hoogland had al een gouden medaille en dat lukte de goedlachse baanwielrenster zelf ook. Terwijl Shanne Braspennincx zes jaar geleden nog voor haar leven vocht na een hartinfarct, won ze in Tokio afgetekend op de keirin. Een ongelooflijk succes voor Braspennincx en TeamNL. Ook behaalde Braspennincx een vierde plaats op de teamsprint en een zevende plaats in het sprinttoernooi.

Genomineerden Talent van de maand

Marijn van den Berg (22, wegwielrennen)

De maand augustus begon voor Marijn van den Berg met de Kreiz Breizh Elites. Daar wist de 22-jarige renner van de opleidingsploeg van Groupama-FDJ meerdere ereplaatsen bij elkaar te fietsen. Dit leidde uiteindelijk tot de vijfde plaats in het algemeen klassement, op 38 seconden van winnaar Nick van der Lijke.

Het was de Tour de l’Avenir waar Van den Berg echt excelleerde. In de tweede etappe werd de ploegentijdrit gewonnen door Nederland, met Marijn van den Berg in de selectie. Een dag later was Van den Berg de snelste in een sprint, voor de Belg Arnaud De Lie. Ook de vijfde etappe ging naar de talentvolle Nederlander. In de massasprint was hij ploegmaat Mick Van Dijke te snel af.

Mick van Dijke (21, wegwielrennen)

Naast Marijn van den Berg was Mick van Dijke de andere blikvanger in de Nederlandse selectie voor de Tour de l’Avenir. Van Dijke begon met een derde plek in de proloog en wist twee dagen later, samen met zijn Nederlandse ploeggenoten, de ploegentijdrit te winnen. Dit leverde de renner van Jumbo-Visma Development de leiderstrui op.

Na nog een tweede en vierde notering zou Van Dijke de trui pas na de zevende etappe, op de Grand Colombier, kwijtraken aan de uiteindelijke eindwinnaar Tobias Halland Johannessen. Inmiddels is bekend dat Mick van Dijke per direct de overstap maakt naar de hoofdmacht van Jumbo-Visma.

Gijs Leemreize (21, wegwielrennen)

Gijs Leemreize moest de man voor het hooggebergte worden in de Nederlandse selectie van de Tour de l’Avenir. Na winst in de ploegentijdrit was het voor Leemreize wachten geblazen. Etappes 7, 8 en 9 gingen door de bergen en daar kwam Leemreize goed tot zijn recht. Hij eindigde in die bergetappes op een vijfde, vierde en vijfde plek. Dit leverde de 21-jarige klimmer van Jumbo-Visma uiteindelijk een vierde plaats op in het algemeen klassement, op 02.54 minuut van eindwinnaar Johannessen.

Casper van Uden (20, wegwielrennen)

Ook Casper van Uden maakte deel uit van de succesvolle Nederlandse ploeg in de Tour de l’Avenir. Naast de overwinning in de ploegentijdrit wist de 20-jarige talentvolle renner van het Development Team DSM een zesde en zevende plaats te behalen. Een week later was Van Uden de sterkste in de Ronde van de Achterhoek. In Varsseveld sprintte Van Uden naar de overwinning voor Jan-Willem van Schip.

Daan Kool (20, baanwielrennen)

Daan Kool is de nieuwe Europese U23-kampioen op de ‘Kilometer’. In de finale-ronde van het onderdeel Kilometer-tijdrit zette Kool de klok stil na 1.01,569 en daarmee was hij vijftien honderdsten sneller dan de Brit Hayden Norris. De Duitser Anton Hohne moest 25 honderdsten toegeven op de winnende tijd van Kool. Het was het derde Nederlandse goud op de baan van dat jeugd-EK in Apeldoorn, goed voor een nominatie.

Maikel Zijlaard (22, baanwielrennen)

De eerste gouden medaille tijdens het succesvolle EK baanwielrennen voor beloften werd behaald door Maikel Zijlaard. In Apeldoorn wist de 22-jarige belofte de afvalkoers te winnen door de Duitser Teutenberg en de Brit Tidball te verslaan. Op de weg behaald Zijlaard een negende plaats in de Ronde van de Achterhoek.

Maike van der Duin (19, wegwielrennen)

Maike van der Duin is in Apeldoorn Europees kampioene op de scratch geworden. Met een machtige sprint wist de 19-jarige Van der Duin, die op de weg koerst voor Drops-Le Col af te rekenen met Maria Martins en Martina Fidanza. Tijdens de Giro Toscana wist Van der Duin vierde te worden in de proloog. Verder speelde ze in deze koers geen rol meer.

Michelle Wissing (18, BMX)

Er werd nog een bronzen medaille behaald op het WK BMX in Papendal. Na haar vijfde plaats tijdens het Europees Kampioenschap werd Michelle Wissing derde tijdens het Wereldkampioenschap. In de categorie dames junioren eindigde de talentvolle Nederlandse op plek drie, achter de Canadese Teigen Pascuel en de Franse Mariane Beltrando.

Wielrenners van de maand 2021

Januari: Mathieu van der Poel

Februari: David Dekker

Maart: Mathieu van der Poel

April: Mathieu van der Poel

Mei: Taco van der Hoorn

Juni: Mathieu van der Poel

Juli: Niek Kimmann

Wielrensters van de maand 2021

Januari: Lucinda Brand

Februari: Anna van der Breggen

Maart: Chantal van den Broek-Blaak

April: Demi Vollering

Mei: Lucinda Brand

Juni: Demi Vollering

Juli: Annemiek van Vleuten

Talent van de maand 2021

Januari: Fem van Empel

Februari: Fem van Empel

Maart: Lonneke Uneken

April: Chris van Dijk

Mei: Marijn van den Berg

Juni: Tim van Dijke

Juli: Daan Hoeks