Qhubeka NextHash denkt nog niet aan stoppen

Net als vorig jaar is de toekomst van Qhubeka NextHash – toen als NTT Cycling – onzeker. Ploegeigenaar Doug Ryder is nog altijd op zoek naar een nieuwe geldschieter voor zijn team. Op 15 november ligt de deadline voor de UCI, waarop zij ten laatste een plan voor 2022 onder ogen wil zien. De Zuid-Afrikaanse formatie praat op dit moment met drie potentiële naamgevende sponsors, weet WielerFlits. Alle randvoorwaarden zijn volgens de ploeg inmiddels wel op orde.

Achter de schermen zijn ze bij Qhubeka NextHash druk bezig om alle zaken op tijd in orde te maken. Er is intussen wel een akkoord bereikt over vrijwel alle randzaken. Zo blijft het Duitse Mercedez-Benz de komende drie jaar aan boord als sponsor van het wagenpark (waaronder 27 auto’s, een aantal bussen en vrachtwagens) en ook het Zwitserse ASSOS blijft het team voor dezelfde periode voorzien van kleding. Fietsenmerk BMC heeft aangegeven te willen doorgaan als de ploeg overeind blijft. Er is één mits in het verhaal, zo klinkt het: de deals gaan alleen door als er zich een nieuwe hoofdsponsor meldt.

Dat is een race tegen de klok. Op 15 november moet de UCI een dossier binnen hebben met onder meer bankgaranties en een selectie. Het voordeel voor Ryder en co is dat ze nog een WorldTour-licentie hebben voor 2022. Een nieuwe hoofdsponsor is zodoende verzekerd van een plek bij de elite van het wielerpeloton. Maar net daar wringt de schoen. Die partij is er nog niet en die is wel nodig om de salarissen te betalen en het hele seizoen logistiek te kunnen draaien. Grofweg gezegd is daar nog een grote zak geld voor nodig die 50% van de begroting behelst. Premier Tech was daarvoor lang in aanmerking, maar die deal ketste af.

Hoeveel geld die 50% inhoudt, wilden onze bronnen niet kwijt. Concreet zitten de Zuid-Afrikanen naar eigen zeggen om tafel met drie internationaal georiënteerde bedrijven, die nog geen geschiedenis in het wielrennen hebben. Met twee daarvan is de ploeg in een vergevorderd stadium aanbelandt, waarbij op korte termijn een ‘ja’ of ‘nee’ volgt. Daarbij speelt ook de achtergrond van de ploeg een rol. Het team committeert zich al jaren aan Qhubeka, een goed doel dat zich inzet om meer Afrikanen een fiets te geven. Ondanks dat die partij deel uitmaakt van de ploegnaam, gaat er geen cent van de stichting naar de wielerploeg.

De betalingsachterstand die er in augustus nog was, is volgens de ploeg weggewerkt. Alles zou up to date zijn, tot aan de garagerekeningen aan toe. Meerdere renners en stafleden bij de ploeg bevestigen dat aan ons. De betalingsachterstand zou volgens hen nooit meer dan vijf dagen tot een week geduurd hebben.

Toprenners reeds vertrokken, transitie aanstaande

Op dit moment kan Qhubeka NextHash geen contracten aanbieden aan staf en renners. Zodoende besloten onder meer Victor Campenaerts (Lotto Soudal), Michael Gogl (Alpecin-Fenix) en Giacomo Nizzolo (Israel Start-Up Nation) al eieren voor hun geld te kiezen. Fabio Aru zwaaide na de Vuelta a España af en zodoende zit Ryder voor volgend jaar zonder grote naam of kopman. Daarnaast is er op de markt ook nog weinig schoonvolk vrij. De grootste namen zijn die van Niki Terpstra, Mark Padun en enkele jonge talenten net onder de toplaag. De spoeling is wat dat betreft dun en daarom zal Team Qhubeka zich moet herpositioneren.

Al een aantal jaar heeft de formatie ook een opleidingsploeg, waaruit verschillende talenten zijn voortgekomen. Denk aan Afrikaans kampioen Ryan Gibbons, U23-wereldkampioen van 2019 Samuele Battistella, de huidige Italiaanse kampioen tijdrijden Matteo Sobrero en Zuid-Afrikaan Stefan de Bod. Ook Gino Mäder – onlangs vijfde in de Vuelta a España – startte zijn profcarrière bij het team van Ryder. Door de eerdere financiële problemen van de laatste jaren, zijn al die renners vertrokken. Voor volgend jaar was er wel een akkoord met het grote Eritrese talent Henok Mulubrhan en met de Nederlandse seizoensrevelatie Sjoerd Bax.

Bij Qhubeka U23 rijden er met Antonio Puppio en Luca Coati nog twee talenten die in potentie de stap naar de WorldTour kunnen maken. De managementstaf en scouting van de ploeg van Ryder zijn nu renners in kaart aan het brengen die een WorldTour-ploeg als Qhubeka NextHash nodig hebben als tussenstap naar de top. Vanwege het verwachte lage budget moet de ploeg straks kiezen voor één aspect, waarbij de keuze gevallen is op het scoren in eendagswedstrijden. Daarvoor zal er waarschijnlijk een kopman ontbreken, maar de staf ziet er een uitdaging in om die kopmannen zelf te maken via een opleiding.

Tovenarij

Ryder slaagde er vorig jaar in om via een Houdini-act zijn ploeg te behouden voor het peloton, nadat NTT pas laat liet weten de optie in het contract niet te lichten. Ook nu is er vanuit de staf vertrouwen dat er binnen drie weken een wit konijn uit de hoge hoed verschijnt. Met A-merken als ASSOS, BMC, Burberry en Mercedez-Benz aan boord, hoopt de Zuid-Afrikaanse ploeg een van de drie partijen waar men nu nog mee spreekt te overtuigen om in hun Qhubeka-verhaal mee te gaan. Vanuit de ploeg klinkt het dat het doorgaan van het team bepalend is voor de carrières van jonge renners. Dat zou gelden voor onder meer Belgische, Duitse en Nederlandse renners. Wordt ongetwijfeld vervolgd…