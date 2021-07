Qhubeka NextHash geeft Henok Mulubrhan (21) profcontract

Henok Mulubrhan maakt volgend jaar zijn debuut in de WorldTour. De 21-jarige coureur uit Eritrea tekent als neoprof een contract van twee seizoenen bij Qhubeka NextHash. Dit seizoen rijdt Mulubrhan nog voor de opleidingsformatie van Qhubeka.

Mulubrhan wist dit seizoen al de nodige ereplaatsen bijeen te rijden in beloftenkoersen. Zo werd hij tweede in de Giro del Medio Brenta en derde in de tweede rit van de Giro d’Italia U23. In die ronde eindigde hij als zeventiende in het eindklassement. Ook verraste hij met een zesde plek in de Giro dell’Appennino tussen de profs.

De WorldTour-ploeg van Qhubeka NextHash heeft ook al gebruikt gemaakt van de diensten van Mulubrhan, die in twee koersen van de Challenge Mallorca me mocht doen. Voor de jonge Eritreër komt een droom uit. “Hier droom ik al van sinds mijn zeventiende, toen ik ging koersen met de selectie van Eritrea”, vertelt hij. “Mijn vader en mijn oom hebben mij altijd gesteund. Mijn vader geloofde altijd in mij en heeft iedereen verteld dat ik prof zou worden. Mijn oom hielp mij financieel, zelfs nu nog.”

Dromen van een grote ronde

“Door de Qhubeka Continental-ploeg is mijn droom een realistisch doel geworden. Ze hebben mij de kans gegeven om ervaring op te doen in Europa en mijn niveau te verbeteren. Vorig jaar woonde, trainde en koerste ik samen met Natnael Tesfatsion en Leonardo Marchiori. Zij zijn ook prof en dat gaf mij veel motivatie om te blijven trainen en te blijven geloven dat ik dat ook kan doen”, aldus Mulubrhan.

“Ik wil graag een grote ronde rijden”, vervolgt hij. “Dat is mijn volgende doel. De droom van mijn familie is om mij een etappe te zien winnen in een grote ronde. Daar werk ik naartoe.”