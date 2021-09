Toekomst Qhubeka NextHash onzeker: renners mogen op zoek naar nieuwe ploeg

Donkere wolken pakken zich samen boven Qhubeka NextHash. De Zuid-Afrikaanse formatie verkeert financieel in zwaar weer en renners mogen inmiddels uitkijken naar een andere ploeg. Dat heeft de formatie laten weten aan Cyclingnews.

De Zuid-Afrikaanse formatie heeft het al jaren moeilijk om financieel het hoofd boven water te houden en flirtte eerder al een keer met de sportieve afgrond. Afgelopen zomer slaagde teammanager Doug Ryder er achter de schermen in om met NextHash een nieuwe sponsor te strikken voor de komende vijf jaar. NextHash is een bedrijf dat zich bezighoudt met blockchain, een systeem voor het opslaan van data in een keten van datablokken, en crypto.

Het wielerproject leek gered, maar volgens bronnen van Cyclingnews komt NextHash amper met geld over de brug. Vorige maand werd duidelijk dat de Zuid-Afrikaanse formatie niet in staat was om de salarissen op te hoesten voor de maand augustus. Momenteel zijn er nog geen renners aangekondigd voor komend seizoen en aflopende contracten zijn ook nog niet verlengd, wat niet zo gek is gezien de financiële problemen.

De ploeg wil niet echt ingaan op de speculaties, maar komt wel met een korte verklaring. “Team Qhubeka NextHash doet er alles aan om de toekomst van de ploeg te garanderen. We werken keihard aan een oplossing met onze huidige en toekomstige partners. We hebben de renners en andere mensen binnen de organisatie op de hoogte gebracht van de huidige situatie. Ze zijn vrij om naar andere mogelijkheden te zoeken, mochten ze dat willen.”