‘Zuid-Afrikaanse formatie Qhubeka NextHash kampt met betalingsproblemen’

Qhubeka NextHash kan momenteel niet de salarissen ophoesten voor de maand augustus, zo meldt Cyclingnews. Volgens de nieuwssite zijn de renners via een e-mail op de hoogte gebracht van de vertraging. De ploeg was zelf niet bereikbaar voor commentaar.

De Zuid-Afrikaanse formatie wacht nog altijd op de binnenkomende sponsorgelden. “We hebben onverwachts vertraging gehad bij de betaling door onze partners. We wachten nu op het sponsorgeld. Op het moment dat het geld op onze Nederlandse rekening staat, worden de salarissen voor de maand augustus uitgekeerd. Namens het management wil ik (teambaas Doug Ryder, red.) excuses aanbieden voor de onverwachtse vertraging”, zo staat er in de mail.

De ploeg slaagde er twee maanden geleden in om met NextHash een nieuwe sponsor te strikken voor de komende vijf jaar. NextHash is een bedrijf dat zich bezighoudt met blockchain, een systeem voor het opslaan van data in een keten van datablokken, en crypto. Kledingsponsor ASSOS, een van de drijvende krachten achter de doorstart van toen nog NTT Pro Cycling, verdween zo na enkele maanden als co-sponsor alweer van het toneel.

Teammanager Doug Ryder is achter de schermen nog altijd op zoek naar een nieuwe grote partner voor 2022, maar dit heeft vooralsnog niks opgeleverd. WielerFlits kreeg eerder uit goede bron bevestigd dat het Zuid-Afrikaanse team ook in 2022 deel uitmaakt van de WorldTour, zij het met hetzelfde – beperkte – budget als dit jaar.