Teambaas Qhubeka NextHash blijft optimistisch: “We werken hard aan een oplossing”

Donkere wolken pakken zich samen boven Qhubeka NextHash. De Zuid-Afrikaanse formatie verkeert financieel in zwaar weer en renners mogen inmiddels uitkijken naar een andere werkgever, maar teambaas Doug Ryder is nog altijd optimistisch over de toekomst van de ploeg. “We werken hard aan een oplossing”, klinkt het in gesprek met Velonews.

De Zuid-Afrikaanse formatie heeft het al jaren moeilijk om financieel het hoofd boven water te houden en flirtte eerder al een keer met de sportieve afgrond. Ryder heeft het echter nog niet opgegeven. Integendeel, de voormalig wielrenner is achter de schermen druk bezig om een nieuwe sponsor binnen te halen. “We zijn nog altijd op zoek naar een nieuwe partner voor 2022 en we werken nu aan een paar opties.”

“We zijn al maanden in gesprek met potentiële partners. De huidige situatie (doelt op de coronacrisis, red.) heeft niet geholpen in onze zoektocht, maar we zijn nu dicht bij een doorbraak”, aldus Ryder. “We hopen dat we alles op tijd kunnen regelen, zodat we in 2022 weer kunnen koersen. Ik ben heel erg positief en hoopvol en we werken heel erg hard aan een oplossing.”

Procedure

Dat renners nu mogen uitkijken naar een andere ploeg, ook zij die in 2022 nog een contract hebben, is volgens Ryder geen teken aan de wand. “Dat is onderdeel van de procedure. Er is een afspraak met rennersvakbond CPA dat je renners moet informeren over hun contractstatus, als je voor 30 september nog geen contracten hebt verlengd. Dit zegt niks over de stabiliteit van de ploeg, of over de toekomst.”

Ryder heeft het tot slot ook nog over partner NextHash. Afgelopen zomer slaagde de ploeg erin om met NextHash (een cryptobedrijf) een nieuwe sponsor te strikken voor de komende vijf jaar. “NextHash zou dit jaar ASSOS vervangen als co-sponsor, maar vanaf 2022 is het bedrijf een shirtsponsor. Ze investeren in onze ploeg, maar dat is niet genoeg om als hoofdsponsor te opereren.”